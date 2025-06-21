Рэшфорд о «Золотом мяче»-2025: «Ямаль должен побеждать, если будут исходить из футбольного мастерства. Но если учитывать победу Дембеле в ЛЧ...»
Маркус Рэшфорд считает, что Ламин Ямаль может стать обладателем «Золотого мяча».
– Думаешь, он может победить в этом году?
– Да. Зависит от того, под каким углом на это смотрят [организаторы]. Если исходить только из футбольного мастерства – да, он должен побеждать. Но если учитывать Лигу чемпионов, победу [Дембеле]... Все зависит от того, что будет учитываться. Ни один из двух исходов меня не разочарует, – сказал нападающий «Манчестер Юнайтед».
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Опубликовал: Александр Суряев
Источник: xBuyer
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