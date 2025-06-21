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Рэшфорд о «Золотом мяче»-2025: «Ямаль должен побеждать, если будут исходить из футбольного мастерства. Но если учитывать победу Дембеле в ЛЧ...»

Маркус Рэшфорд считает, что Ламин Ямаль может стать обладателем «Золотого мяча».

– Думаешь, он может победить в этом году?

– Да. Зависит от того, под каким углом на это смотрят [организаторы]. Если исходить только из футбольного мастерства – да, он должен побеждать. Но если учитывать Лигу чемпионов, победу [Дембеле]... Все зависит от того, что будет учитываться. Ни один из двух исходов меня не разочарует, – сказал нападающий «Манчестер Юнайтед».

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Опубликовал: Александр Суряев
Источник: xBuyer
logoМаркус Рэшфорд
logoЛамин Ямаль
logoМанчестер Юнайтед
logoЗолотой мяч
logoпремьер-лига Англия
logoЛига чемпионов УЕФА
logoУсман Дембеле
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