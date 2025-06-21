Рэшфорд о «Золотом мяче»-2025: «Ямаль должен побеждать, если будут исходить из футбольного мастерства. Но если учитывать победу Дембеле в ЛЧ...»

Маркус Рэшфорд считает, что Ламин Ямаль может стать обладателем «Золотого мяча».

– Думаешь, он может победить в этом году?

– Да. Зависит от того, под каким углом на это смотрят [организаторы]. Если исходить только из футбольного мастерства – да, он должен побеждать. Но если учитывать Лигу чемпионов, победу [Дембеле ]... Все зависит от того, что будет учитываться. Ни один из двух исходов меня не разочарует, – сказал нападающий «Манчестер Юнайтед ».