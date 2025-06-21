Ван Дейк – лучший центральный защитник мира по версии FourFourTwo. Салиба – 2-й, Рюдигер – 6-й, Кубарси – 8-й
Вирджил ван Дейк стал первым в списке лучших центральных защитников мира.
После завершения основных турниров британский журнал FourFourTwo обновил свои рейтинги лучших футболистов на различных позициях.
В число сильнейших центральных защитников включены:
1. Вирджил ван Дейк, «Ливерпуль».
2. Вильям Салиба, «Арсенал».
3. Алессандро Бастони, «Интер».
4. Габриэл Магальяэс, «Арсенал».
5. Ибраима Конате, «Ливерпуль».
6. Антонио Рюдигер, «Реал».
7. Маркиньос, «ПСЖ».
8. Пау Кубарси, «Барселона».
9. Дин Хейсен, «Реал».
10. Рубен Диаш, «Манчестер Сити».
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Опубликовал: Александр Суряев
Источник: FourFourTwo
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