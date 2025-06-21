Ван Дейк – лучший центральный защитник мира по версии FourFourTwo. Салиба – 2-й, Рюдигер – 6-й, Кубарси – 8-й

Вирджил ван Дейк стал первым в списке лучших центральных защитников мира.

После завершения основных турниров британский журнал FourFourTwo обновил свои рейтинги лучших футболистов на различных позициях. В число сильнейших центральных защитников включены: 1. Вирджил ван Дейк , «Ливерпуль». 2. Вильям Салиба , «Арсенал». 3. Алессандро Бастони , «Интер». 4. Габриэл Магальяэс, «Арсенал». 5. Ибраима Конате, «Ливерпуль ». 6. Антонио Рюдигер, «Реал». 7. Маркиньос, «ПСЖ». 8. Пау Кубарси, «Барселона». 9. Дин Хейсен, «Реал». 10. Рубен Диаш, «Манчестер Сити».