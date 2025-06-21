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Ван Дейк – лучший центральный защитник мира по версии FourFourTwo. Салиба – 2-й, Рюдигер – 6-й, Кубарси – 8-й

Вирджил ван Дейк стал первым в списке лучших центральных защитников мира.

После завершения основных турниров британский журнал FourFourTwo обновил свои рейтинги лучших футболистов на различных позициях.

В число сильнейших центральных защитников включены:

1. Вирджил ван Дейк, «Ливерпуль».

2. Вильям Салиба, «Арсенал».

3. Алессандро Бастони, «Интер».

4. Габриэл Магальяэс, «Арсенал».

5. Ибраима Конате, «Ливерпуль».

6. Антонио Рюдигер, «Реал».

7. Маркиньос, «ПСЖ».

8. Пау Кубарси, «Барселона».

9. Дин Хейсен, «Реал».

10. Рубен Диаш, «Манчестер Сити».

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Опубликовал: Александр Суряев
Источник: FourFourTwo
FourFourTwo
logoИбраима Конате
logoлига 1 Франция
logoЛа Лига
logoАлессандро Бастони
рейтинги
logoЛиверпуль
logoРубен Диаш
logoПСЖ
logoМаркиньос
logoВирджил ван Дейк
logoБарселона
logoВильям Салиба
logoИнтер
logoПау Кубарси
logoАнтонио Рюдигер
logoМанчестер Сити
logoРеал Мадрид
logoДин Хейсен
logoАрсенал
logoсерия А Италия
logoпремьер-лига Англия
logoГабриэл Магальяэс
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