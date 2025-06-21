Сафонов, Дембеле, Хвича и другие игроки «ПСЖ» получили именные джерси «Лейкерс»

«Лейкерс» подарили футболистам «ПСЖ» именные джерси.

Парижский клуб принимает участие в клубном чемпионате мира и встречался с «Ботафого» на стадионе «Роуз Боул» в Калифорнии.

Баскетбольная команда прислала игрокам «Пари Сен-Жермен » джерси на память. Подарки получили Матвей Сафонов , Хвича Кварацхелия , Усман Дембеле , Фабиан Руис , Ли Кан Ин.

Фото: instagram.com/psg