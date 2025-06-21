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Сафонов, Дембеле, Хвича и другие игроки «ПСЖ» получили именные джерси «Лейкерс»

«Лейкерс» подарили футболистам «ПСЖ» именные джерси.

Парижский клуб принимает участие в клубном чемпионате мира и встречался с «Ботафого» на стадионе «Роуз Боул» в Калифорнии.

Баскетбольная команда прислала игрокам «Пари Сен-Жермен» джерси на память. Подарки получили Матвей Сафонов, Хвича Кварацхелия, Усман Дембеле, Фабиан Руис, Ли Кан Ин.

Фото: instagram.com/psg

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Опубликовал: Александр Суряев
Источник: инстаграм «ПСЖ»
logoМатвей Сафонов
logoУсман Дембеле
logoлига 1 Франция
logoФабиан Руис
logoПСЖ
logoЛи Кан Ин
logoЛейкерс
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logoНБА
logoХвича Кварацхелия
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