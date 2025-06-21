Интересующий «Ливерпуль» и «Тоттенхэм» Гехи не намерен продлевать контракт с «Кристал Пэлас». Защитник сборной Англии может уйти бесплатно в 2026-м, «орлы» хотят продать его сейчас

Марк Гехи в ближайший год сменит команду.

The Guardian сообщает, что интересующий «Ливерпуль», «Ньюкасл» и «Тоттенхэм» защитник не намерен продлевать контракт с «Кристал Пэлас». «Орлы» хотят продать футболиста сборной Англии сейчас, чтобы он не ушел в 2026-м без компенсации.

Сам футболист готов рассматривать различные варианты. Если не найдется подходящего этим летом, он может отработать оставшуюся часть контракта. Отмечается, что важным фактором будет игровое время, которое ему будут предлагать.

В сезоне-2024/25 Гехи провел 34 матча в АПЛ и забил 3 гола. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь .