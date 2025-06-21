Михаил Грушевский: «ЦСКА уже нет смысла играть с «ромбом» – Ташуев разоблачил схему. Такой опытный тренер дал неадекватный анализ. Среди ветеранов хватает больших мыслителей»

Михаил Грушевский оценил высказывания Сергея Ташуева о «ромбе» Марко Николича.

Ранее экс-главный тренер «Ахмата» заявил , что в схеме с «ромбом», по которой играл ЦСКА при Николиче, нет ничего особенного: «Это давно забытое старое. В Кубке вообще смешно было наблюдать, 4 опорника в старте. Где прогресс игроков?»

«Похоже, что в логике поиска замены Марко Николичу не было обязательного условия, чтобы новый специалист был таким же приверженцем схемы с так называемым «ромбом». Тем более эту схему недавно Ташуев «похоронил» своими высказываниями, и теперь никакого смысла играть так уже нет, он ее полностью разоблачил.

Удивил меня Ташуев, конечно. Такой взрослый и опытный тренер дал какой-то неадекватный анализ. Но наша пресс-служба его потом подколола в ролике про Челестини. Среди ветеранов хватает больших мыслителей, это нормально», – сказал артист, шоумен и болельщик ЦСКА Михаил Грушевский.