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Карпин о «Пикнике со сборной»: «В 90-е после такого пикника, где выпили пивка и съели шашлыка, обязательно было бы продолжение. 2-3 дня пришлось бы кого-то искать, и не всех нашли бы»

Валерий Карпин рассказал, как сборная России расслаблялась после игры с Нигерией.

Неформальная встреча делового сообщества Российского футбольного союза под названием «Пикник со сборной» прошла в гольф-клубе «Крылатское» и собрала более 200 представителей бизнес– и медиасреды.

– Как вам мероприятие клуба РФС «1912» и компании BetBoom «Пикник сборной России»? Лично мне очень понравилось.

– Честно говоря, мне тоже. Провели время после игры с Нигерией не на базе, не на тренировке, не на восстановлении, не на теории, а именно в такой плюс-минус расслабленной обстановке. Ребята смогли пообщаться с разными людьми, в том числе не на футбольные темы. Это сближает, и это интересно.

– Но почему-то все равно не все смогли раскрепоститься. Я видел, как старая гвардия в лице Никифорова и Онопко попробовала пивка и поела мяса, а из игроков никто к пиву даже не притронулся. Я уверен, что тот же Осипенко в обычной жизни пьет пиво.

– Во-первых, это неправда. Вы просто, наверное, не видели, но многие выпивали пиво. Комличенко и Глебов – точно. И Осипенко, по-моему, тоже.

– Вы зафиксировали, да?

– Ну естественно.

– Почему так в 90-е годы не собирались в Тарасовке? Тоже ведь можно было попить пивка, приготовить шашлыков и пригласить партнеров и друзей.

– В 90-е годы после такого пикника, где выпили пивка и съели шашлыка, обязательно было бы продолжение. И потом два-три дня пришлось бы кого-то искать. И не всех удалось бы найти, – сказал главный тренер сборной России и «Динамо».

Что теперь будет с «Торпедо»?8001 голос
Оставят в РПЛпремьер-лига Россия
Накажут, скинут в лигу нижеВторая лига Б
Клуб умретБыть смертным
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «РБ Спорт»
logoВалерий Карпин
logoВиктор Онопко
алкоголь и спорт
logoпремьер-лига Россия
logoДинамо Москва
logoЮрий Никифоров
logoНиколай Комличенко
logoДанил Глебов
logoМаксим Осипенко
logoСборная России по футболу
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