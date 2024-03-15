Агент Дзюбы о критике игрока: «Артему не привыкать. Это человек с железной волей и характером, поэтому он сможет переломить и эту историю»

Теги Локомотив Артем Дзюба премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России болельщики Матч ТВ Леонид Гольдман Футбол

Агент Дзюбы рассказал о реакции игрока на критику после незабитого пенальти.

После незабитого пенальти в серии 11-метровых ударов во вчерашнем матче 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России против «Балтики» (1:1, по пенальти 6:7) форварда «Локомотива» освистали болельщики железнодорожников. Они также скандировали содержащие ненормативную лексику кричалки.

– Как Дзюба справляется с волной негатива, которая после этого пенальти, очевидно, снова поднялась?

– К счастью или к сожалению, но Артему тут не привыкать, он по ходу своей карьеры часто попадал в такие непростые в моральном плане ситуации. Порой даже в более сложные. Тем не менее он раз за разом с честью из них выходил.

Да, есть какая‑то серия без голов и в целом неудачная серия у команды. Но это человек с железной силой воли и характером, поэтому не сомневаюсь, что он сможет переломить и эту историю, а там и удача, надеюсь, вернется. Будет еще сильнее.

Что касается окружения, то близкие люди всегда остаются рядом и поддерживают. В не самые простые моменты эта поддержка вдвойне ценна. Сейчас всем будет полезно перезагрузиться. У команды есть несколько выходных, после чего можно будет с новыми силами и эмоциями готовиться к «Краснодару» и «Уралу».

Что касается хейтеров и этой волны негатива, как вы выразились, то мне кажется, что людям нужно с более холодной головой подходить к анализу игры, а не делать выводов на горячую голову. Я тут уже читаю, что и тренера надо уволить, и половину игроков разогнать. Уверен, что несколько удачных игр после этой паузы, и данные комментарии изменятся до неузнаваемости.

Видел реакцию болельщиков, «комментаторы» под новостями у любой команды – это отдельная каста людей. Когда все хорошо, они всех валят, когда есть малейшая неудача, начинается волна негатива. В данном случае эта волна никакой полезной роли не сыграет.

Если мы вспомним, в начале сезона тоже была не самая удачная серия – только одна победа в пяти первых матчах, если не ошибаюсь. Но потом ситуация выправилась, и команда залезла в тройку. Сейчас тоже не стоит впадать в панику. Даже в Кубке России сейчас еще ничего не решено, есть Путь регионов. Через работу можно все исправить.

Думаю, равнодушных в коллективе нет, вряд ли кому‑то из игроков нравятся последние результаты, а болельщики и команда должны быть вместе до конца, – сказал Леонид Гольдман.

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36 комментариев
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В конце концов Артем всегда может взять себя в руки
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И железной рукой
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Когда старался, даже и не забивал, но играл полезно для команды, никто и не критиковал.Сейчас бесполезное бревно на поле, который даже пенальти забить не может. Критика заслуженная.
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Ответ gukmamop
И железной рукой
Я бы сказал с железной хваткой 🦾
+4
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Человек с железным кулаком
+3
0
+3
Агент, смирись, процентов уже не будет. Чуба сбитый летчик
+3
0
+3
Раньше подобные ситуации Дзюбу только мотивировали, он начинал играть лучше. Сейчас... посмотрим, если не сработает, то, возможно, действительно пора.
+1
0
+1
то, что Артем выбирается из сложных ситуаций - факт
но с честью?
честь и Дзюба - антонимы
+1
0
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И железным хватом
+1
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+1
Ответ Аль Шинник
В конце концов Артем всегда может взять себя в руки
Ну руку он уже на себя наложил
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Ответ Зелёный гопник
Откуда знаешь что они большие ?)
Пересматривает каждый день перед сном потому что
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И правда: как встанет, никто у него переломить не может.
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Леонид Гольдман: У Дзюбы железный стояк
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Ну, не забил. С кем не бывает?
Роберто Баджо, Франко Барези - вот, где драма не забитых пенальти. И никто их не гнобил...
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Главное чтобы удава не переломил случайно
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Ответ Аль Шинник
В конце концов Артем всегда может взять себя в руки
Через какой предмет?
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Соберёт волю в кулак.
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Артём не будет сидеть, сложив руки.
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Воооще по
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Ещё и железная хватка у него.
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Пора Артемке бутсы на гвоздь вешать.
Всё, спекся лектор.
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Гвозди из него можно делать
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Там ломать нечего одни щепки!)
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Он уже зомби для футбола
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Артемка - Руки базуки
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Переломить удава
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Иметь Дзюбу - зашквар для любого клуба!
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ДЗЮБЕ пора ???
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Человек с железным стержнем
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Человек с крепкой рукой и большими яйцами
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