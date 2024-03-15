Агент Дзюбы о критике игрока: «Артему не привыкать. Это человек с железной волей и характером, поэтому он сможет переломить и эту историю»

Агент Дзюбы рассказал о реакции игрока на критику после незабитого пенальти.

После незабитого пенальти в серии 11-метровых ударов во вчерашнем матче 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России против «Балтики» (1:1, по пенальти 6:7) форварда «Локомотива» освистали болельщики железнодорожников. Они также скандировали содержащие ненормативную лексику кричалки.

– Как Дзюба справляется с волной негатива, которая после этого пенальти, очевидно, снова поднялась?

– К счастью или к сожалению, но тут не привыкать, он по ходу своей карьеры часто попадал в такие непростые в моральном плане ситуации. Порой даже в более сложные. Тем не менее он раз за разом с честью из них выходил.

Да, есть какая‑то серия без голов и в целом неудачная серия у команды. Но это человек с железной силой воли и характером, поэтому не сомневаюсь, что он сможет переломить и эту историю, а там и удача, надеюсь, вернется. Будет еще сильнее.

Что касается окружения, то близкие люди всегда остаются рядом и поддерживают. В не самые простые моменты эта поддержка вдвойне ценна. Сейчас всем будет полезно перезагрузиться. У команды есть несколько выходных, после чего можно будет с новыми силами и эмоциями готовиться к «Краснодару» и «Уралу».

Что касается хейтеров и этой волны негатива, как вы выразились, то мне кажется, что людям нужно с более холодной головой подходить к анализу игры, а не делать выводов на горячую голову. Я тут уже читаю, что и тренера надо уволить, и половину игроков разогнать. Уверен, что несколько удачных игр после этой паузы, и данные комментарии изменятся до неузнаваемости.

Видел реакцию болельщиков, «комментаторы» под новостями у любой команды – это отдельная каста людей. Когда все хорошо, они всех валят, когда есть малейшая неудача, начинается волна негатива. В данном случае эта волна никакой полезной роли не сыграет.

Если мы вспомним, в начале сезона тоже была не самая удачная серия – только одна победа в пяти первых матчах, если не ошибаюсь. Но потом ситуация выправилась, и команда залезла в тройку. Сейчас тоже не стоит впадать в панику. Даже в Кубке России сейчас еще ничего не решено, есть Путь регионов. Через работу можно все исправить.

Думаю, равнодушных в коллективе нет, вряд ли кому‑то из игроков нравятся последние результаты, а болельщики и команда должны быть вместе до конца, – сказал Леонид Гольдман.

Дзюба попал в перекладину в проигранной серии пенальти с «Балтикой». Форвард «Локо» не забивает 7 матчей подряд