Представитель Дзюбы о будущем игрока: «Выдумки вокруг Артема не имеют ничего общего со здравым смыслом. Пусть это останется на совести авторов вбросов»

Представитель Артема Дзюбы высказался о слухах вокруг своего клиента.

Ранее была информация, что Дзюба ищет варианты продолжения карьеры, если контракт с «Локомотивом» не будет продлен. Приоритетный вариант — «Шанхай Шеньхуа», который тренирует Леонид Слуцкий. Среди возможных вариантов продолжения карьеры азывались «Химки», тульский «Арсенал» и «Родина».

«Уровень фантазии у инициаторов подобных набросов явно уже не тот. Раньше они были покреативнее. Сейчас они опустились и пробивают дно.

Очевидно, такие выдумки не имеют ничего общего со здравым смыслом. Все, о чем сейчас думает Артем – как помочь «Локомотиву» в оставшихся матчах, подготовиться к игре против ЦСКА.

Дзюба соскучился по футболу, желает поскорее выйти на поле, предельно мотивирован. Ни о каких новых клубах, продлениях и пунктах он сейчас не думает. Основная задача – максимально помочь команде в восьми оставшихся турах, помочь завоевать медали. Это все, о чем думает Артем.

Все остальное — какие‑то непонятные инсинуации по поводу поиска клуба, желания уехать в Китай, которую сам Слуцкий уже комментировал... Мы знаем авторов этих вбросов, пусть это останется на их совести. Повторюсь, Артем сконцентрирован на подготовке к матчу против ЦСКА», – сказал Леонид Гольдман.