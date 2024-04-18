Агент Дзюбы о слухах про уход Артема из «Локо»: «Лживые вбросы. Цели понятны – раскачать ситуацию под нужным углом. Но ничего не получится»

Агент Артема Дзюбы опроверг слухи о положении форварда в «Локомотиве».

Ранее появилась информация, что «Локомотив» решил расстаться с нападающим этим летом.

, агент , высказался о текущем положении форварда в московской команде.

«Я уже говорил несколько дней назад, что Артем полностью сконцентрирован на футболе, усиленно тренируется и готовится помочь команде в оставшихся матчах РПЛ текущего сезона. Цели, которые преследовали авторы этих очередных лживых вбросов, понятны и банальны, но ничего у них не получится.

У Артема прекрасные отношения и с партнерами по команде, и с главным тренером. Они постоянно общаются. Никакого недопонимания, обид и конфликтов нет. Артем – один из лидеров « »: и на поле, и в раздевалке. Все последние слухи в СМИ – выдумки с целью раскачать ситуацию под нужным углом.

Как и бредни про то, что он не думает о тренировках и футболе, участвуя в различных съемках и проявляя медийную активность. Последний раз Дзюба принимал участие в съемках в начале 2024 года, когда у команды были выходные дни. Все материалы, которые выходят в последние месяцы, отсняты сильно заранее.

Но об этом гениальные выдумщики даже не задумались. Или задумались, но все равно специально набрасывают. Футбол всегда был и есть в приоритете. У Артема 20 голевых действий в 30 матчах РПЛ за «Локо». Какие тут могут быть вопросы? Много у нас вообще футболистов в с такой статистикой?

Повторюсь еще раз и закрою эту тему – Артем сконцентрирован на рабочем процессе, максимально выкладывается на тренировках и готов помочь клубу в рамках того игрового времени, которое ему выделит тренерский штаб. Всем выдумщикам настоятельно рекомендую отстать от Дзюбы и не раскачивать ситуацию», – сказал Гольдман.