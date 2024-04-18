Агент Дзюбы о слухах про уход Артема из «Локо»: «Лживые вбросы. Цели понятны – раскачать ситуацию под нужным углом. Но ничего не получится»

Теги Локомотив Артем Дзюба премьер-лига Россия агенты Леонид Гольдман Футбол

Агент Артема Дзюбы опроверг слухи о положении форварда в «Локомотиве».

Ранее появилась информация, что «Локомотив» решил расстаться с нападающим этим летом.

Леонид Гольдман, агент Артема Дзюбы, высказался о текущем положении форварда в московской команде.

«Я уже говорил несколько дней назад, что Артем полностью сконцентрирован на футболе, усиленно тренируется и готовится помочь команде в оставшихся матчах РПЛ текущего сезона. Цели, которые преследовали авторы этих очередных лживых вбросов, понятны и банальны, но ничего у них не получится.

У Артема прекрасные отношения и с партнерами по команде, и с главным тренером. Они постоянно общаются. Никакого недопонимания, обид и конфликтов нет. Артем – один из лидеров «Локомотива»: и на поле, и в раздевалке. Все последние слухи в СМИ – выдумки с целью раскачать ситуацию под нужным углом.

Как и бредни про то, что он не думает о тренировках и футболе, участвуя в различных съемках и проявляя медийную активность. Последний раз Дзюба принимал участие в съемках в начале 2024 года, когда у команды были выходные дни. Все материалы, которые выходят в последние месяцы, отсняты сильно заранее.

Но об этом гениальные выдумщики даже не задумались. Или задумались, но все равно специально набрасывают. Футбол всегда был и есть в приоритете. У Артема 20 голевых действий в 30 матчах РПЛ за «Локо». Какие тут могут быть вопросы? Много у нас вообще футболистов в РПЛ с такой статистикой?

Повторюсь еще раз и закрою эту тему – Артем сконцентрирован на рабочем процессе, максимально выкладывается на тренировках и готов помочь клубу в рамках того игрового времени, которое ему выделит тренерский штаб. Всем выдумщикам настоятельно рекомендую отстать от Дзюбы и не раскачивать ситуацию», – сказал Гольдман.

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12 комментариев
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>>Леонид Гольдман, агент Артема Дзюбы,

Молодой человек! Мы, ’усские, не обманываем д’уг д’уга! Это все лживые вб’осы!
+10
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"Цели понятны – раскачать ситуацию под нужным углом"

А он бы не затерялся на Гос ТВ
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+6
Ответ Детрит
>>Леонид Гольдман, агент Артема Дзюбы, Молодой человек! Мы, ’усские, не обманываем д’уг д’уга! Это все лживые вб’осы!
А по маме Куйбышев.
+5
0
+5
Джикия и Дзюба это игроки медиа лиги уже
+3
-1
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Гольдман против Карпова, кто авторитетнее? Скорее оба лохи.
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Ну, если Гольдман сказал, то, конечно же, можно верить))
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"Но ничего не получитс, Артём нигде не будет играть", - добавил агент
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А кто-нибудь в курсе, что это за углы? Прямые, тупые, острые? И кому они нужные?
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Ждать летом в Китае ?
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Какую ситуацию? Твоего подопечного просто нет, и никому это недоразумение не интересно.
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Ответ Aleksey Yashin
"Цели понятны – раскачать ситуацию под нужным углом" А он бы не затерялся на Гос ТВ
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Ответ bogdan21101987@icloud.com
Ждать летом в Китае ?
Дзюба сейчас как невеста на выданье. Куда его только не сватают.
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