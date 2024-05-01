Тухель раскритиковал Кима за голы «Реала»: «Он действовал слишком жадно и агрессивно. Эти ошибки наказываются, учитывая качества соперника»
Томас Тухель раскритиковал Ким Мин Чжэ за игру в матче с «Реалом».
«Бавария» сыграла вничью с мадридским клубом в первом матче полуфинала Лиги чемпионов (2:2). Главный тренер мюнхенцев остался недоволен действиями корейского защитника в ситуациях с обоими пропущенными голами.
«Он дважды был слишком «жадным». Он слишком рано сделал первое движение против Винисиуса в ситуации с первым голом, и Тони Кроос подловил его своим пасом. Он гадал и действовал слишком агрессивно.
Второй гол – к сожалению, это была еще одна ошибка. У нас было численное преимущество, пять против двух. Не было необходимости так агрессивно защищаться против Родриго. В тот момент, когда Эрик [Дайер] собирался помочь, Ким сбил Родриго. К сожалению, учитывая качества соперника, эти ошибки наказываются.
Но что ж, надо двигаться дальше», – сказал Тухель.
Абсолютно великий Кроос и абсолютно ужасный Ким. Быстрые мысли о «Баварии» c «Реалом»
Весь xG Реала в матче это 2 грубейших позиционных ошибки Кима с передачами Крооса и Модрича, и привезенный на ровном месте пенальти.
Это реально катастрофическая игра защитника.