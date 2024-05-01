Тухель раскритиковал Кима за голы «Реала»: «Он действовал слишком жадно и агрессивно. Эти ошибки наказываются, учитывая качества соперника»

Томас Тухель раскритиковал Ким Мин Чжэ за игру в матче с «Реалом».

« » сыграла вничью с мадридским клубом в первом матче полуфинала чемпионов (2:2). Главный тренер мюнхенцев остался недоволен действиями корейского защитника в ситуациях с обоими пропущенными голами.

«Он дважды был слишком «жадным». Он слишком рано сделал первое движение против в ситуации с первым голом, и подловил его своим пасом. Он гадал и действовал слишком агрессивно.

Второй гол – к сожалению, это была еще одна ошибка. У нас было численное преимущество, пять против двух. Не было необходимости так агрессивно защищаться против Родриго. В тот момент, когда Эрик [Дайер] собирался помочь, Ким сбил . К сожалению, учитывая качества соперника, эти ошибки наказываются.

Но что ж, надо двигаться дальше», – сказал Тухель.

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