Тухель раскритиковал Кима за голы «Реала»: «Он действовал слишком жадно и агрессивно. Эти ошибки наказываются, учитывая качества соперника»

Теги Бавария бундеслига Германия Реал Мадрид Лига чемпионов УЕФА Тони Кроос Томас Тухель Эрик Дайер Ким Мин Чжэ Винисиус Жуниор Родриго Футбол

Томас Тухель раскритиковал Ким Мин Чжэ за игру в матче с «Реалом».

«Бавария» сыграла вничью с мадридским клубом в первом матче полуфинала Лиги чемпионов (2:2). Главный тренер мюнхенцев остался недоволен действиями корейского защитника в ситуациях с обоими пропущенными голами. 

«Он дважды был слишком «жадным». Он слишком рано сделал первое движение против Винисиуса в ситуации с первым голом, и Тони Кроос подловил его своим пасом. Он гадал и действовал слишком агрессивно.

Второй гол – к сожалению, это была еще одна ошибка. У нас было численное преимущество, пять против двух. Не было необходимости так агрессивно защищаться против Родриго. В тот момент, когда Эрик [Дайер] собирался помочь, Ким сбил Родриго. К сожалению, учитывая качества соперника, эти ошибки наказываются.

Но что ж, надо двигаться дальше», – сказал Тухель. 

Абсолютно великий Кроос и абсолютно ужасный Ким. Быстрые мысли о «Баварии» c «Реалом»

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29 комментариев
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Ким действительно полностью провалил вчерашний матч. Сыграл, как Упамекано с азиатским оттенком.
+32
-3
+29
Па факту
+14
-2
+12
надо на ноги поднимать Де Лигта обязательно,на ответный матч).
+10
-3
+7
Кореец вчера сделал всё, чтобы Бавария не вышла в финал.
Весь xG Реала в матче это 2 грубейших позиционных ошибки Кима с передачами Крооса и Модрича, и привезенный на ровном месте пенальти.
Это реально катастрофическая игра защитника.
+6
-2
+4
Ответ BLADER
надо на ноги поднимать Де Лигта обязательно,на ответный матч).
будет на кровати и с капельницей в штрафной ездить. главное колесики прикрутить
+4
-1
+3
Хороший тренер, который критикует своих игроков
+3
-1
+2
Васкес тоже провалил игру, но Анчи его публично не критикует
+1
0
+1
Ответ Fendiman
Так открыто критиковать своего игрока, люди еще удивляются почему Тухель каждый раз теряет раздевалку
Озвучил то, что все видели - это критиковать своего игрока? Или Тухель должен был сказать, что Ким идеально сыграл и на него наговаривают?
+6
-5
+1
Ответ Fendiman
Так открыто критиковать своего игрока, люди еще удивляются почему Тухель каждый раз теряет раздевалку
Тухель вроде как уходит всё равно)
+2
-1
+1
Ответ xDe xDe
Тем не менее, странно, что Тухель так громит корейца. Особенно на почве его предматчевой склоки с Хенессом. Во втором эпизоде, да, Ким налажал. Но в первом его Вини банально отправил в буфет, обманув приёмом настолько простым, что в моменте он оказался предельно эффективным. Ну а Кроос, закончив начатое бразильцем, выдал конфетку, что от него и ожидалось. В этой ситуации девять из десяти центрдефов так же бы провалились. P.s. Вот это ярость у народа. Прожал редактирование, слегка пост поправить - за 21 секунду (!) уже два минуса. Прям рекорд) Это у баварцев так горит, или у каталонцев? :) P.p.s. Вот это пожарище) Серьёзно, аж удивлён - а чего я такого написал-то?)
Не было там никаких буфетов. Корейцу надо было или идти за бибисиусом до конца, если уж пошел, или не выдергиваться вообще. Он сделал худшее, что мог - побежал и застрял в полупозиции.
+5
-4
+1
у нашего золотого мальчика жуха снова 0+0 в важном матче?))
+1
0
+1
Тухель прав,Ким сглупил на уровне Араухо.кто то скажет ,это футбол,всякое может случится и т.д. но это ещё и полуфинал ЛЧ,и такие детские ошибки,непозволительны на таком уровне.хороший промер для этого, обе игры между Реалом и МС, где ни на удаление,ни на пенальти даже намёка не было,а рубка была там,мама не горюй
+1
0
+1
в ответной игре Кимом может стать любой игрок. как со стороны Реала так и Баварии
+5
-4
+1
казах подвёл, ещё и куплен за 45 млн уму непостижимо
0
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Вот что бывает когда гонишься за новыми рынками. Пусть ещё в ворота поставят китайца какого-нибудь
0
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Искал Осла отпущения, нашел корееца Тухель
0
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0
Ответ xDe xDe
Тем не менее, странно, что Тухель так громит корейца. Особенно на почве его предматчевой склоки с Хенессом. Во втором эпизоде, да, Ким налажал. Но в первом его Вини банально отправил в буфет, обманув приёмом настолько простым, что в моменте он оказался предельно эффективным. Ну а Кроос, закончив начатое бразильцем, выдал конфетку, что от него и ожидалось. В этой ситуации девять из десяти центрдефов так же бы провалились. P.s. Вот это ярость у народа. Прожал редактирование, слегка пост поправить - за 21 секунду (!) уже два минуса. Прям рекорд) Это у баварцев так горит, или у каталонцев? :) P.p.s. Вот это пожарище) Серьёзно, аж удивлён - а чего я такого написал-то?)
Мысли в посте в целом вполне адекватные. Я лично поставил минус, когда дошел до постскриптума, в котором вы ноете и жалуетесь на минусы, как будто это что-то важное.
0
0
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Корейский Макваер
+3
-3
0
За что боролись. Погнались за азиатской рекламой, теперь получайте.
+1
-1
0
Ответ mg-3
Тухель вроде как уходит всё равно)
Он этим занимался еще прошлом году через месяц после назначения, так что тут не от того что он уходить
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0
Ответ Александр Северный
в ответной игре Кимом может стать любой игрок. как со стороны Реала так и Баварии
Главное чтоб не Араухой)
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-2
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