Квеквескири про 1:1 с «Зенитом»: «Общая победа «Факела». Мы не заслуживали поражения»
Ираклий Квеквескири прокомментировал результат матча с «Зенитом».
«Факел» и «Зенит» сыграли вничью (1:1) в матче 27-го тура Мир РПЛ.
«Эмоции положительные. Главное, что мы добились положительного результата. Мы бились до конца, все ребята. Это общая победа всего «Факела».
Нам нужно было отыгрываться, соперник вытягивал и пытался поймать на контратаках, Беленов спас нас.
Поражения мы не заслуживали. Мы хотим остаться в РПЛ и будем биться до конца», – сказал полузащитник «Факела» Ираклий Квеквескири.