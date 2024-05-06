Квеквескири про 1:1 с «Зенитом»: «Общая победа «Факела». Мы не заслуживали поражения»

Ираклий Квеквескири прокомментировал результат матча с «Зенитом».

«Факел» и « » сыграли вничью (1:1) в матче 27-го тура Мир .

«Эмоции положительные. Главное, что мы добились положительного результата. Мы бились до конца, все ребята. Это общая победа всего «Факела».

Нам нужно было отыгрываться, соперник вытягивал и пытался поймать на контратаках, спас нас.

Поражения мы не заслуживали. Мы хотим остаться в РПЛ и будем биться до конца», – сказал полузащитник « » .