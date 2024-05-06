Квеквескири про 1:1 с «Зенитом»: «Общая победа «Факела». Мы не заслуживали поражения»

Теги Зенит премьер-лига Россия Факел Александр Беленов Матч ТВ Ираклий Квеквескири Футбол

Ираклий Квеквескири прокомментировал результат матча с «Зенитом».

«Факел» и «Зенит» сыграли вничью (1:1) в матче 27-го тура Мир РПЛ.

«Эмоции положительные. Главное, что мы добились положительного результата. Мы бились до конца, все ребята. Это общая победа всего «Факела».

Нам нужно было отыгрываться, соперник вытягивал и пытался поймать на контратаках, Беленов спас нас.

Поражения мы не заслуживали. Мы хотим остаться в РПЛ и будем биться до конца», – сказал полузащитник «Факела» Ираклий Квеквескири.

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18 комментариев
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Бейтесь в ФНЛ, туда вам и дорога
+26
-8
+18
учитывая то, что вы весь матч отбивались - это скорее не заслуженная ничья, а отскок на 100+ минуте
+26
-8
+18
0.2 xG до пенальти 😎
+16
-1
+15
Ох как. Вы на 14-м месте. В зоне вылета. На своем поле вничью сыграли, отскочив после незасчитанного гола и пенальти на 102-й минуте. За три тура до конца. Какие у вас положительные эмоции? Какой положительный результат?.. Нет, ну если только от клубов со 2-3 места премии капнули - тогда понятно. А если нет - то хз
+9
-2
+7
Ответ HCBV
Главная игра против Урала! Так что давайте Ираклий это всего лишь шаг чтобы остаться
Не стоит им здесь оставаться. В лучшую лигу надо с таким футболом.
+6
-2
+4
Ответ Евгений Матыцын
Такой чемпион нам не нужен!!!!! Валяются, время тянут, смех!!!! Миллиончики 🤣 играй вы в еврокубках из группы не вышли!!!!! Пусть Динамо чемпион только не вы
денамо твое маяк получит, а не чемпионство
+4
-1
+3
Почему не заслуживали-то?
+5
-3
+2
Нет уж, вы не заслужили ничьей, да и после первого сезона в РПЛ вас хотелось поддержать, то теперь увы, и ах. Вы совсем перестали играть в футбол, а с такой игрой пожалуйста в любители, в ФНЛ тоже не ваше, там интересней играют
+4
-2
+2
Сухой тоже так посчитал и решил нарисовать пенальти)
+4
-2
+2
😂😂😂
+2
-1
+1
Так это не победа, это ничья. Пускай и общая🐸
+2
-1
+1
Царь Леонид сегодня мог уйти с поля при счете 0-2 но судьба рапорядилась иначе.
+1
0
+1
Ребят, всем, кто пишет про отскок и про то, что факелу место в фнл - да вы на бюджет клуба посмотрите) сравните его с зенитом или другими командами) играем на все деньги
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