Гендиректор «Пари НН» о 0:0 со «Спартаком»: «Игра равных команд, мы не были каким-то провинциальным клубом. 15% владения – всего лишь цифры»

Гендиректор «Пари НН» доволен ничьей со «Спартаком» (0:0) в 27-м туре Мир РПЛ.

«Хочу сказать, что команду к игре со « » готовил . Саша [ ] присоединился к команде за сутки до игры. Естественно, он внес свои коррективы.

Сегодня была очень тяжелая игра. Могу сказать, что была игра равных команд. Мы можем смело это сказать. Мы не были каким-то провинциальным клубом.

15 процентов владения (по другим данным – 22% - Sports) – это всего лишь цифры. Это статистика. Любая статистика является организацией тактики», – сказал Давид Мелик-Гусейнов.