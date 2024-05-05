Гендиректор «Пари НН» о 0:0 со «Спартаком»: «Игра равных команд, мы не были каким-то провинциальным клубом. 15% владения – всего лишь цифры»

Теги Спартак премьер-лига Россия Антон Хазов Саша Илич Пари НН Чемпионат.com Давид Мелик-Гусейнов Футбол

Гендиректор «Пари НН» доволен ничьей со «Спартаком» (0:0) в 27-м туре Мир РПЛ.

«Хочу сказать, что команду к игре со «Спартаком» готовил Хазов. Саша [Илич] присоединился к команде за сутки до игры. Естественно, он внес свои коррективы.

Сегодня была очень тяжелая игра. Могу сказать, что была игра равных команд. Мы можем смело это сказать. Мы не были каким-то провинциальным клубом.

15 процентов владения (по другим данным – 22% - Sports) – это всего лишь цифры. Это статистика. Любая статистика является организацией тактики», – сказал Давид Мелик-Гусейнов.

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38 комментариев
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Хаха))) в домашнем матче простояли всей командой в своей штрафной, без попыток контригры - это он называет игрой равных😂 просто отскочили с возможными пенками и выносом из пустых от защитника
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-7
+50
Стоит только надеяться на ошибку печати. Не "равных", а "разных". Иначе это ничем не объяснить
+35
-4
+31
НН самый позорный и скучный автобус РПЛ
+32
-7
+25
Что???? Он бухой смотрел!??? Там мячик вокруг штрафной НН вы выходил.
+15
-1
+14
А что плохого в провинциальных клубах?
+12
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+10
И вот ребят, по адекватности этого комментария, вы можете понять уровень его компетенции и как «повезло» Нижнему, когда он был главой минздрава.
+10
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Скажите прямо, вырвали у спартака стратегическое очко, а всё остальное лирика.
+7
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«Любая статистика, является организацией тактики» (с) Думаю, этот гений достоин клуба Кличко, который, как говорят, всё еще смотрит сегодня в завтрашний день☝️
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Конечно, никакого провинциального клуба - просто огненное столичное дерби получилось
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Конечно, вы не были провинциальным клубом. Провинциальный клуб в стране всего один, и это - Зенит.
+9
-6
+3
АХАХАХАХХАХАХАХА, впрочем вполне в стиле этого чудака
+4
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+3
Ответ Этот Райола хочет денег
Комментарий удален пользователем
Так не северный же клубишко играл
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+3
Гендиректор 🤡 Пари НН: счет 0:6 - всего лишь цифры
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Ответ Peter Parker
А что плохого в провинциальных клубах?
Много лет назад Москва собрала русские земли. С тех пор у земель по этому поводу комплекс. Что по делу
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При всем к нему уважении, но товарищ, похоже, просто решил хайпануть )
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🤡🤡🤡
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Равных команд? Ты вменяемый?
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Сразу видно, что уроки у Ротенберга брал. Еще один скоморох объявился.
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Так вы же столица Нижегородской обл ) хорошо что сегодня хоть никого не сломали , ваши костоломы ))) а рука значит была в естественном положении на 40-й мин ? А неестественное это когда оторвут ?
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Не каждый поймёт,но:МещЯры,сегодня Спартак Вам дал возможность остаться в элите Российского футбола.
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Комментарий удален пользователем
Ответ Гаврила Подгоренский
Вах, вах, вах, а чё у спартака действительно очко стратегическое?
Для НН стратегическое.
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Ответ Eugene88
Хаха))) в домашнем матче простояли всей командой в своей штрафной, без попыток контригры - это он называет игрой равных😂 просто отскочили с возможными пенками и выносом из пустых от защитника
Но,ведь,отстояли?Ржать надо над Нашим Спартаком,что не сумел взломать.Плохой ты болельщик.
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Играли почти как Реал с Сити.
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Игра была равна, это без вопросов. Соперники сопоставимого уровня, счет - по игре.
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Вы в принципе не были футбольным клубом. Такого автобуса я давно в России не видел.
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Мощно задвинул. Внушает.)))
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А помнится в НН когда то было 2 бездарных клуба. Теперь один, но такой же унылый.
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Ну-ну... )))
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Ну отстояли и что? Это делает это зрелище игрой равных команд ?
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