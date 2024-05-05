Тренер «Пари НН» Илич о 0:0 со «Спартаком»: «Сегодня нам повезло. Очень важное очко, чтобы остаться в РПЛ»

Теги Спартак премьер-лига Россия Саша Илич Пари НН Матч ТВ Футбол

Главный тренер «Пари НН» прокомментировал вничью со «Спартаком».

Команды сыграли со счетом 0:0 в 27‑м туре Мир РПЛ.

«Прежде всего, нужно оценивать работу игроков, они сегодня отдали всех себя и хорошо сыграли. Каждый игрок сделал свою работу.

Конечно, у «Спартака» хорошие футболисты, и когда мы противостоим такому сопернику, нужно, чтобы тебе везло. Сегодня нам повезло.

Я бы не хотел лично говорить про кого‑то, это была работа всей команды, все до конца бились и хорошо работали. Это очень важное очко, чтобы остаться в РПЛ», – сказал Саша Илич.

Нижегородцы прервали серию из шести поражений подряд, эта игра стала первой для Илича. Клуб занимает 11‑е место в таблице с 29 очками.

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2 комментария
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