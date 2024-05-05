Мостовой готов принять приглашение «Пари НН»: «Будем думать и смотреть»

Александр Мостовой ответил на приглашение в «Пари НН».

Ранее новый тренер нижегородской команды заявил, что готов пригласить экс-футболиста сборной России на стажировку.

Сегодня генеральный директор « » Давид Мелик-Гусейнов отправил официальное приглашение Мостовому: «Хоть сегодня пусть приезжает, передаст опыт. Готовы разместить, организовать комфортные условия».

«Слышал слова генерального директора «Пари НН». Сейчас будем думать и смотреть. В принципе, я готов принять приглашение от генерального директора клуба. Тем более я уже был в Нижнем Новгороде.

Сашу [Илича] не видел 20 лет. Не знаю, узнает ли он меня или нет», – сказал бывший игрок сборной России и «Сельты».

Мостовой о приглашении на стажировку к Иличу: «Чему меня может кто-то научить? Это я могу многих научить футбольному мастерству, классу и уровню»