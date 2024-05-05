Мостовой готов принять приглашение «Пари НН»: «Будем думать и смотреть»

Теги премьер-лига Россия Александр Мостовой Саша Илич Пари НН Спорт-Экспресс Давид Мелик-Гусейнов Футбол

Александр Мостовой ответил на приглашение в «Пари НН».

Ранее новый тренер нижегородской команды Саша Илич заявил, что готов пригласить экс-футболиста сборной России на стажировку. 

Сегодня генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов отправил официальное приглашение Мостовому: «Хоть сегодня пусть приезжает, передаст опыт. Готовы разместить, организовать комфортные условия».

«Слышал слова генерального директора «Пари НН». Сейчас будем думать и смотреть. В принципе, я готов принять приглашение от генерального директора клуба. Тем более я уже был в Нижнем Новгороде.

Сашу [Илича] не видел 20 лет. Не знаю, узнает ли он меня или нет», – сказал бывший игрок сборной России и «Сельты».

Мостовой о приглашении на стажировку к Иличу: «Чему меня может кто-то научить? Это я могу многих научить футбольному мастерству, классу и уровню»

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52 комментария
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Чтобы у всех и имелось такое же ЧСВ, как у этого чувака
+57
-2
+55
Ответ Александр Кашкаров
Чтобы у всех и имелось такое же ЧСВ, как у этого чувака
Кологривый от футбола российского)
+53
-1
+52
Больше шансов, что он скажет потом а-ля "Почти доехал,но вспомнил, что чайник забыл выключить, пришлось возращаться домой".
+40
-2
+38
Итак, парни, начнем с чеканки...
+17
-2
+15
Ответ Кан и Баллак сидят в баре
Кологривый от футбола российского)
Сравнил жопу с пальцем . Мост был топ игроком. Его весь мир знал.
+13
-1
+12
Ответ Кан и Баллак сидят в баре
Кологривый от футбола российского)
Знать бы еще, кто это такой
+12
-3
+9
Ответ Sekor
Итак, парни, начнем с чеканки...
А большего вам и не понадобится!
+6
0
+6
Ответ FilinMD
Знать бы еще, кто это такой
Завидую, что не знаете) чувак с эпизодической ролью из слова пацана, словивший звезду, и теперь у него все фекалии, а он бог актёрства)
+5
0
+5
Ответ Кан и Баллак сидят в баре
Больше шансов, что он скажет потом а-ля "Почти доехал,но вспомнил, что чайник забыл выключить, пришлось возращаться домой".
Чайник сам выключается, тогда уж утюг по классике
+6
-1
+5
Очередной слив от набивальщика)
+5
-1
+4
Ну вот и проверим его слова на деле, ранее не раз заявлял, что готов чуть ли не куда угодно, только не зовут - вот, позвали, причём официально.
+4
0
+4
Они отличная пара с ген Диром два токсичных неадеквата уж простите за грубость
+5
-1
+4
Запасаемся попкорном
+3
0
+3
Вот и пристроили Сашу
+2
0
+2
Этот в футбол играл, с ним можно разговаривать.
+2
0
+2
Какой то Царь не настоящий. Сначала не помнил таких смердов, как Илич, а как позвали , так сразу склероз пропал
+2
0
+2
Теперь Саньку не отвертеться. Попал
+1
0
+1
Ответ Кан и Баллак сидят в баре
Больше шансов, что он скажет потом а-ля "Почти доехал,но вспомнил, что чайник забыл выключить, пришлось возращаться домой".
Или: чайник не отпустил меня 😂
+1
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+1
Ответ Nuri Shaw
Чайник сам выключается, тогда уж утюг по классике
Так может он по старинке, чайник на плите..
+1
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Ответ Nuri Shaw
Чайник сам выключается, тогда уж утюг по классике
Утюги кстати тоже уже давно отключаются сами ))) Нужна новая маза
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0
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а что будет если вдруг Мостовой кого-нибудь возглавит и сразу выиграет? )
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Будем думать и смотреть. Ну и ждем, чтобы на билет подкинули. Желательно туда-обратно. И не плацкарт!
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Царь настолько крут, что поедет без тренерского опыта на стажировку в роли стажирующего
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Не по царски это на такую низкую должность идти
Надо как Рангник, требовать влияние на трансферы
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Надо голову помыть , емае
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Он просто ждёт пока пари НН сохранит прописку в рпл
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Ответ saravar@yandex.ru
Сравнил жопу с пальцем . Мост был топ игроком. Его весь мир знал.
Со всем миром - явный переборщ)
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Не для того царь в футбол играл, чтобы стажироваться не пойми где, не пойми у кого
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Пари НН меняет российский футбол. Царь думает о стажировке!
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Ждём всем селом
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