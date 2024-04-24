Росси о Месси и Роналду: «Криштиану – лучший форвард планеты, Лионель более интеллектуален – наблюдать за его игрой мне нравится больше»

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Джузеппе Росси сделал выбор между Лионелем Месси и Криштиану Роналду     .

«Они привносят в игру разные вещи, поэтому сравнивать их очень сложно. Разные позиции, разный стиль игры и интерпретация.

Роналду из вингера стал лучшим форвардом планеты, и все, что его волнует – это голы. Месси – бомбардир, но он взаимодействует с партнерами, и я ценю его как игрока, который любит заходить глубоко в атаку и получать мяч.

Месси – более интеллектуальный игрок, и некоторые люди не понимают эту часть игры. Те, кто понимает, ценят это больше.

Вот почему мне больше нравится наблюдать за игрой Месси. Все зависит от предпочтений, только от этого. В Испании мне посчастливилось играть против них в ту эпоху», – сказал бывший форвард «МЮ», «Вильярреала» и сборной Италии в интервью DAZN.

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33 комментария
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Дело вкуса ,мне лично больше Сапогов нравится
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-4
+25
Ответ Сергей Пацаваца
Дело вкуса ,мне лично больше Сапогов нравится
А мне Гатагов и его фирменный финт, почти как у Зидана...
+15
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Сразу видно, что человек разбирается в футболе.
+15
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+13
Шел 2024год.Месси в МЛС, Роналду в СА. До сих выходят новости, что их кто-то сравнивает.
+10
0
+10
Любому адекватному человеку это давно ясно, что у Месси интеллект футболиста выше вот и вся разница между ними
+11
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+9
Ответ heymon95
Ты про лучшего ассистента ЛЧ?
Че эта ЛЧ, вот чемпионат мира, там у Роналду с ассистами все плохо, я игры смотрел его, увидел эгоиста, который мяч в ворота пинает, вместо того чтобы пас отдать или в стеночку с партнёром сыграть, лупит, лупит, как-то забивает, как наш дзюба прям
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-3
+5
Ответ Сергей Лютый
А мне Гатагов и его фирменный финт, почти как у Зидана...
Скрыльников тоже был хорош в плане финтов.
+5
-1
+4
Ответ heymon95
Ты про лучшего ассистента ЛЧ?
У Суареса больше ассистов чем у распиаренных Мадрида и Кросса, значит у Суареса пас в разы лучше чем у них!
Это по твоей логике!
+3
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+3
Ответ Фут.Боль
Шел 2024год.Месси в МЛС, Роналду в СА. До сих выходят новости, что их кто-то сравнивает.
Так до начала их противостояния помню принято было сравнивать Пеле и Марадонну
+3
-1
+2
Ответ Геннадий Тимченко
Каждый будет рад увидеть в команде соперника "одержимого гнома с лицом дьявола" - в качестве капитана он может обеспечить проигрыш с разницей в шесть мячей: Роналду слабак, на такое не способен ☝️
Как бы я с вами согласен, всего-то 8 золотых мячей, чемпион мира и дальше, дальше
+2
0
+2
Ответ Фут.Боль
Шел 2024год.Месси в МЛС, Роналду в СА. До сих выходят новости, что их кто-то сравнивает.
Это глыбы футбола, фаны будут сравнивать их всегда
+1
0
+1
Очень деликатно.
+1
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+1
Ответ Muhammad Juraev
Месси тренировался с мячом, кринж в качалке! Вот и вся разница
Если Роналду с его достижениями кринж, то как тебя обозначить, не найдётся настолько уничижительно слова
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Ответ R14052010
Че эта ЛЧ, вот чемпионат мира, там у Роналду с ассистами все плохо, я игры смотрел его, увидел эгоиста, который мяч в ворота пинает, вместо того чтобы пас отдать или в стеночку с партнёром сыграть, лупит, лупит, как-то забивает, как наш дзюба прям
Так и было. А ты выводы о карьере делаешь из одного ЧМ?
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Ответ Сергей Лютый
А мне Гатагов и его фирменный финт, почти как у Зидана...
Двойной тулуп оригинальней марсельской рулетки. Далеко не каждый может исполнить
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Ответ Сергей Пацаваца
Дело вкуса ,мне лично больше Сапогов нравится
Самый лучший всё таки Абелардо среди нападающих.
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Комментарий удален модератором
Время Криштиану и Лионеля - легендарное время.
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