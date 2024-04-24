Росси о Месси и Роналду: «Криштиану – лучший форвард планеты, Лионель более интеллектуален – наблюдать за его игрой мне нравится больше»

Джузеппе Росси сделал выбор между Лионелем Месси и Криштиану Роналду .

«Они привносят в игру разные вещи, поэтому сравнивать их очень сложно. Разные позиции, разный стиль игры и интерпретация.

из вингера стал лучшим форвардом планеты, и все, что его волнует – это голы. – бомбардир, но он взаимодействует с партнерами, и я ценю его как игрока, который любит заходить глубоко в атаку и получать мяч.

Месси – более интеллектуальный игрок, и некоторые люди не понимают эту часть игры. Те, кто понимает, ценят это больше.

Вот почему мне больше нравится наблюдать за игрой Месси. Все зависит от предпочтений, только от этого. В Испании мне посчастливилось играть против них в ту эпоху», – сказал бывший форвард «МЮ», «Вильярреала» и сборной Италии в интервью DAZN.