Рангник может подписать контракт с «Баварией» на этой неделе. В сборной Австрии хотят 10 млн евро за Ральфа

Теги Бавария бундеслига Германия сборная Австрии по футболу возможные трансферы Ральф Рангник деньги Футбол

Ральф Рангник близок к тому, чтобы возглавить «Баварию».

Как пишет Bayern & Germany со ссылкой на Salzburger Nachrichten, осталось уточнить детали контракта. Соглашение могут подписать уже на этой неделе, но объявление ожидается не раньше, чем после второго матча с «Реалом».

Отмечается, что Рангник будет тренером «Баварии» в следующем сезоне. Вероятнее всего, он примет мюнхенцев после Евро.

Федерация футбола Австрии (ÖFB) хочет получить не менее 10 млн евро за Рангника, у которого контракт с австрийской сборной до 2026 года. В ÖFB уверены, что сумма соответствует рынку и не представляет проблемы для «Баварии». Австрия уже ищет нового тренера.

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13 комментариев
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Австрийцам стоит присмотреться к одному тренеру вратарю, тем более опыт крупных турниров у него есть)
+14
-1
+13
Баварии после Рангника нужно будет искать молодильные яблоки для Юппа Хайнкеса
+10
-1
+9
Ответ Streetbor
Австрийцам стоит присмотреться к одному тренеру вратарю, тем более опыт крупных турниров у него есть)
Во-первых, не тренеру вратарей, а тренеру игроков, которым можно трогать мяч руками
+6
-1
+5
И этих разведе́т
+3
-2
+1
и Тухель такой ЛЧ берёт
+1
0
+1
Ответ Любезный Коссутий
т.е., ему даже не интересно на Евро поехать, со сборной?
После Евро едет
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Ответ Любезный Коссутий
т.е., ему даже не интересно на Евро поехать, со сборной?
да Рангник цыган. Всегда таким был
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пожалуйста не надо
ну был же в Германии нормальный клуб
ну пожалуйста, хоть бы пронесло...
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Рангник в разы круче Мавроди,Кашпировского и инфоцыган,вроде Блиновской)))Почему-то кажется,что никто не повторит такое больше?!)))
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Ответ Любезный Коссутий
т.е., ему даже не интересно на Евро поехать, со сборной?
вспомните случай с Лопетеги в сборной Испании
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