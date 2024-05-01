Рангник может подписать контракт с «Баварией» на этой неделе. В сборной Австрии хотят 10 млн евро за Ральфа

Ральф Рангник близок к тому, чтобы возглавить «Баварию».

Как пишет Bayern & Germany со ссылкой на Salzburger Nachrichten, осталось уточнить детали контракта. Соглашение могут подписать уже на этой неделе, но объявление ожидается не раньше, чем после второго матча с «Реалом».

Отмечается, что Рангник будет тренером «Баварии» в следующем сезоне. Вероятнее всего, он примет мюнхенцев после Евро.

Федерация футбола Австрии (ÖFB) хочет получить не менее 10 млн евро за Рангника, у которого контракт с австрийской сборной до 2026 года. В ÖFB уверены, что сумма соответствует рынку и не представляет проблемы для «Баварии». Австрия уже ищет нового тренера.