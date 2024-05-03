«Бавария» связалась с Лопетеги после отказа Рангника
«Бавария» может пригласить бывшего главного тренера «Реала».
Как сообщает журналист Флориан Плеттенберг, в последние дни мюнхенцы, не сумев договориться с Ральфом Рангником, обратились к Хулену Лопетеги.
Испанец не входит в число приоритетных вариантов, но «Бавария» уточняла, доступен ли он.
Ранее стало известно, что от идеи о назначении Лопетеги отказался «Милан».
Напомним, Томас Тухель покинет пост главного тренера «Баварии» по окончании сезона.
Лопетеги отличный выбор для Баварии на самом деле. Лучший из возможных, так точно.