«Бавария» связалась с Лопетеги после отказа Рангника

«Бавария» может пригласить бывшего главного тренера «Реала».

Как сообщает журналист Флориан Плеттенберг, в последние дни мюнхенцы, не сумев договориться с Ральфом Рангником, обратились к .

Испанец не входит в число приоритетных вариантов, но « » уточняла, доступен ли он.

Ранее стало известно, что от идеи о назначении Лопетеги отказался «Милан».

Напомним, Томас Тухель покинет пост главного тренера «Баварии» по окончании сезона.