«Бавария» связалась с Лопетеги после отказа Рангника

Теги Бавария Милан бундеслига Германия возможные трансферы Ральф Рангник Хулен Лопетеги Футбол

«Бавария» может пригласить бывшего главного тренера «Реала».

Как сообщает журналист Флориан Плеттенберг, в последние дни мюнхенцы, не сумев договориться с Ральфом Рангником, обратились к Хулену Лопетеги.

Испанец не входит в число приоритетных вариантов, но «Бавария» уточняла, доступен ли он.

Ранее стало известно, что от идеи о назначении Лопетеги отказался «Милан».

Напомним, Томас Тухель покинет пост главного тренера «Баварии» по окончании сезона.

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49 комментариев
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Вдумываясь в это цирковое выступление - все это время свободен Флик 🤦🏼‍♂️🤦🏼‍♂️🤦🏼‍♂️. Может быть руководство мстит болельщикам, чтобы после желаний уволить Тухеля - все бы умоляли его оставить
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Странно, а почему Рангник не посоветовал Мюнхену прекрасных Корнетку, Гиздоля, Циннбауэра или Коммпера?
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У руководства там совсем крыша поехала
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Там Аллегри может освободиться.
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ахаха, в руководстве Баварии совсем уже с головой не дружат
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+12
Ответ Oleg Olegov
Странно, а почему Рангник не посоветовал Мюнхену прекрасных Корнетку, Гиздоля, Циннбауэра или Коммпера?
Потому что в Баварии еще Цорна нет
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Ответ tzasasa
Комментарий скрыт
Как метко мыслишь, тренер с 81% побед, Баварец, Немец, выигрывший впервые 6 трофеев за календарный год, не может вызывать у бестолкового руководства Баварии доверия. Предлагаю тебя назначить спортивным директорам, потому что твои мысли вполне совпадают с нынешними боссами.
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Бавария сейчас ведёт себя как элитная куртизанка, вышедшая из тиража: вроде и привлекательная до сих пор, но дорогая, и всем приелась настолько, что от неё шарахаются как от прокаженной. А всё из-за закулисных игр и токсикоза внутри коллектива на официальных уровнях под грызню и раздел влияния, власти.
+13
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+10
Кстати, Конте же свободен. Бундеслигу он наверняка вернёт
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шо ??? Лучше Мюллера сделайте Тренером,и так он в запасе сидит все таки свой человек
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Бедный Кейн 😢 Держись, Отец
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Ответ Black Phoenix
Бавария сейчас ведёт себя как элитная куртизанка, вышедшая из тиража: вроде и привлекательная до сих пор, но дорогая, и всем приелась настолько, что от неё шарахаются как от прокаженной. А всё из-за закулисных игр и токсикоза внутри коллектива на официальных уровнях под грызню и раздел влияния, власти.
Какой Лопетеги? Если не можете привлечь настоящего топа из числа занятых, берите Маура. Да, он уже не молод, но точно сильнее всех этих фриков типа Рангника/Лопетеги
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Так и до Мостового дойдут
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Это уже "Panic Buy"... уж Конте пригласить, как раз на пару сезонов
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Ответ ciao.ragazzi.2519
Комментарий удален пользователем
новость ваще про другой клуб. хотя я бы посмотрел на баварию при пиоли
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Лопетеги нормальный системный тренер. Те, кто отписались выше - клоуны. Лопетеги закладывает фундамент на будущее. Из Севы поперли, когда полсостава распродали, и Лопетеги был вынужден строить с нуля в который раз. Уволили... Достигла Сева лучших резалтов. чем при Лопетеги? Нихрена!!!
Лопетеги отличный выбор для Баварии на самом деле. Лучший из возможных, так точно.
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Рвал Интер в финале ЛЕ, сделал мощную Испанию, был в топе таблицы с Севой. Хороший тренер
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Флика обратно позвать гордость или обида не позволяет??? Он же идеальный тренер для мюнхенцев!
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Ответ Fona
Вдумываясь в это цирковое выступление - все это время свободен Флик 🤦🏼‍♂️🤦🏼‍♂️🤦🏼‍♂️. Может быть руководство мстит болельщикам, чтобы после желаний уволить Тухеля - все бы умоляли его оставить
Если по чесноку, Тухель - один из лучших вариантов, если не лучший. Да, не получилось в этом сезоне, бывает. Но списывать не стоит.
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Ответ Fona
Вдумываясь в это цирковое выступление - все это время свободен Флик 🤦🏼‍♂️🤦🏼‍♂️🤦🏼‍♂️. Может быть руководство мстит болельщикам, чтобы после желаний уволить Тухеля - все бы умоляли его оставить
Может быть флик не хочет приходить на сезон?Вы об этом не думали?Не зная внутренней кухни считаете себя умнее директоров баварии.Это глупо.
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Ответ Fona
Но ведь рангнику давали контракт на 3 года, почему это Флику бы дали 1? Да и писали, что даже контактов не было..
Да можно и на 10 лет дать контракт а через год отдохнет клопп и придет.
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Ответ VuNePonimaete
Так и до Мостового дойдут
Сначала Абаскаль
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Ответ ciao.ragazzi.2519
А я бы на баварию Зидана
Баварии нужен тренер, а не именитый манекен
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Ответ Шухрат Кесикбаев
новость ваще про другой клуб. хотя я бы посмотрел на баварию при пиоли
А я бы на баварию Зидана
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Комментарий удален пользователем
Ответ Шухрат Кесикбаев
новость ваще про другой клуб. хотя я бы посмотрел на баварию при пиоли
Я прочитал про Милан, сорян🤣
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Ответ Максат Karimov
шо ??? Лучше Мюллера сделайте Тренером,и так он в запасе сидит все таки свой человек
Кан тоже был своим, а толк?
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Пока Бавария делает все чтоб в следующем сезоне чемпионом тоже был Байер или Дортмунд, или еще кто)) Это заговор против Кейна!! 😵‍💫
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уж лучше кого-то из своих на сезончик взять, тот же ван боммел, клозе, или демичелис
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Насколько ужасный в Мюнхене сейчас микроклимат (и что еще?) что такой команде отказывает Рангник…несколько лет назад это Бавария выбирала из кандидатов
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