Артета о взрослении «Арсенала» после прошлого сезона: «Некоторым на это нужно 5-10 лет. Надеюсь, сможем завоевать трофей»

Теги Микель Артета Манчестер Сити премьер-лига Англия Арсенал Футбол

Микель Артета высказался о борьбе «Арсенала» и «Ман Сити» за победу в АПЛ.

Вчера «Арсенал» крупно выиграл у «Борнмута» (3:0), затем «Манчестер Сити» разгромил «Вулверхэмптон» (5:1).

В таблице лондонский клуб опережает «горожан» на одно очко, проведя на матч больше.

– Ваша команда научилась лучше справляться с непростыми моментами, потому что стала на год старше? Или дело в чем-то еще?

– Если года для этого достаточно... Некоторым командам для этого нужно пять или десять лет. Мы стараемся делать все правильно. Энергия и самоотдача парней просто невероятны. Надеюсь, это окупится.

– Каковы ваши ощущения перед оставшимися двумя матчами?

– Очень воодушевлен. Мы в борьбе уже девять с половиной месяцев. Осталось две недели, и мы очень хотим сделать это. Теперь мы ближе, чем вчера. Надеюсь, мы сможем завоевать трофей, – сказал Артета

«Арсеналу» осталось сыграть с «Манчестер Юнайтед» в гостях и с «Эвертоном» дома. «Манчестер Сити» предстоят матчи с «Фулхэмом» и «Тоттенхэмом» в гостях, а также с «Вест Хэмом» дома.

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21 комментарий
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Ответ Клименко
Не вина Артеты, что он вынужден соперничать с шейхами. То что он с бюджетом Арсенала идет без малого на уровне Сити говорит о том, что Артета лучше тренирует и раскрывает возможности игроков, чем Пеп
😂
+16
-2
+14
Ответ Антон Патракеев
Да уж, в любом чемпионате серия 14-1-1 в 16 матчах в 2024 гарантировала бы чемпионство, только не в АПЛ с Гвардиолой. И тем ценнее чемпионство Клоппа. Надеюсь, Артета сделает выводы, и купит топ-напа, будь форвард уровня Палмера/Исака, который забил бы те же 20, не было ничьей с Фулхэмом дома осенью и с ТТХ и сейчас бы уверенно шли на первом месте. После последнего тура хз как отходить будем
Палмер форвард?)

Если даже как пример, то он бы не проходил в основу. Но, наконечник сильный правда нужен, вытягивать именно в таких матчах как с Виллой, Фулхэмом и тп.
+3
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+3
Ответ Клименко
Не вина Артеты, что он вынужден соперничать с шейхами. То что он с бюджетом Арсенала идет без малого на уровне Сити говорит о том, что Артета лучше тренирует и раскрывает возможности игроков, чем Пеп
Нищий арсенал, тратит копейки на райсов и хаверцов
+6
-3
+3
Ответ Чистый лист
Сити в АПЛ, с 2019 года, не выигрывает в гостях у Тоттенхэма. Надеюсь продолжит традицию.
Вот только тогда был автобусный ТТХ, а не австралийский рок-н-ролл))
+4
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Ответ Леонид Матросов
Ни слова про доминирование.
Уважает своих более старших коллег по цеху в лице Клоппа и Гвардиолы
+1
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+1
Ответ Grime Font
Нищий арсенал, тратит копейки на райсов и хаверцов
Платежка Арсенала только официально на 15% ниже (а Сити подозревали в зарплатах в конвертах), а у Ливерпуля на 40% Клопп и Артета действительно сильную работу проделали
+4
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Артетим!
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Ответ ta-tosha
Перед сезоном я делал прогноз на топ 4 и чемпионство: 1.Арсенал 2.Сити 3.Ливерпуль 4.Му С Му жестоко просчитался. Поболеем за Арсенал, они реально заслужили
Тренеришка не согласен
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Ни слова про доминирование.
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10 лет это никогда.
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В это верят кажется чуть ли не все, кроме фанатов Сити. Арсенал в этом году заслужил как никто другой, но увы, Сити набрал ход и похоже титул был проигран в матче с Астон Виллой. Осложняет ситуацию еще и то, что все оставшиеся соперники Сити к моменту очной встречи скорее всего не будут иметь турнирной мотивации. Чтож остается надеется на чудо)
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Ответ QWertY
Вот только тогда был автобусный ТТХ, а не австралийский рок-н-ролл))
Ну, надежду дает то, что австралийский рок-н-ролл не проиграли на Этихаде...
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Да уж, в любом чемпионате серия 14-1-1 в 16 матчах в 2024 гарантировала бы чемпионство, только не в АПЛ с Гвардиолой. И тем ценнее чемпионство Клоппа. Надеюсь, Артета сделает выводы, и купит топ-напа, будь форвард уровня Палмера/Исака, который забил бы те же 20, не было ничьей с Фулхэмом дома осенью и с ТТХ и сейчас бы уверенно шли на первом месте. После последнего тура хз как отходить будем
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Остаётся надеяться на лондонскую солидарность и что кто-то из трёх клубов сможет подсобить Арсеналу)
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Сити в АПЛ, с 2019 года, не выигрывает в гостях у Тоттенхэма. Надеюсь продолжит традицию.
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Ответ Клименко
Не вина Артеты, что он вынужден соперничать с шейхами. То что он с бюджетом Арсенала идет без малого на уровне Сити говорит о том, что Артета лучше тренирует и раскрывает возможности игроков, чем Пеп
Не надо рассказывать про бедный Арсенал, за последние 5 лет у них трансферный баланс -630 млн, у Сити -380
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Ответ Клименко
Не вина Артеты, что он вынужден соперничать с шейхами. То что он с бюджетом Арсенала идет без малого на уровне Сити говорит о том, что Артета лучше тренирует и раскрывает возможности игроков, чем Пеп
Где Артета учился, там Пеп преподавал )
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