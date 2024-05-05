Артета о взрослении «Арсенала» после прошлого сезона: «Некоторым на это нужно 5-10 лет. Надеюсь, сможем завоевать трофей»

Микель Артета высказался о борьбе «Арсенала» и «Ман Сити» за победу в АПЛ.

Вчера «Арсенал» крупно выиграл у «Борнмута» (3:0), затем « » разгромил «Вулверхэмптон» (5:1).

В таблице лондонский клуб опережает «горожан» на одно очко, проведя на матч больше.

– Ваша команда научилась лучше справляться с непростыми моментами, потому что стала на год старше? Или дело в чем-то еще?

– Если года для этого достаточно... Некоторым командам для этого нужно пять или десять лет. Мы стараемся делать все правильно. Энергия и самоотдача парней просто невероятны. Надеюсь, это окупится.

– Каковы ваши ощущения перед оставшимися двумя матчами?

– Очень воодушевлен. Мы в борьбе уже девять с половиной месяцев. Осталось две недели, и мы очень хотим сделать это. Теперь мы ближе, чем вчера. Надеюсь, мы сможем завоевать трофей, – сказал .

« » осталось сыграть с «Манчестер Юнайтед» в гостях и с «Эвертоном» дома. «Манчестер Сити» предстоят матчи с «Фулхэмом» и «Тоттенхэмом» в гостях, а также с «Вест Хэмом» дома.

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