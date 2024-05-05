Артета о взрослении «Арсенала» после прошлого сезона: «Некоторым на это нужно 5-10 лет. Надеюсь, сможем завоевать трофей»
Микель Артета высказался о борьбе «Арсенала» и «Ман Сити» за победу в АПЛ.
Вчера «Арсенал» крупно выиграл у «Борнмута» (3:0), затем «Манчестер Сити» разгромил «Вулверхэмптон» (5:1).
В таблице лондонский клуб опережает «горожан» на одно очко, проведя на матч больше.
– Ваша команда научилась лучше справляться с непростыми моментами, потому что стала на год старше? Или дело в чем-то еще?
– Если года для этого достаточно... Некоторым командам для этого нужно пять или десять лет. Мы стараемся делать все правильно. Энергия и самоотдача парней просто невероятны. Надеюсь, это окупится.
– Каковы ваши ощущения перед оставшимися двумя матчами?
– Очень воодушевлен. Мы в борьбе уже девять с половиной месяцев. Осталось две недели, и мы очень хотим сделать это. Теперь мы ближе, чем вчера. Надеюсь, мы сможем завоевать трофей, – сказал Артета.
«Арсеналу» осталось сыграть с «Манчестер Юнайтед» в гостях и с «Эвертоном» дома. «Манчестер Сити» предстоят матчи с «Фулхэмом» и «Тоттенхэмом» в гостях, а также с «Вест Хэмом» дома.
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Если даже как пример, то он бы не проходил в основу. Но, наконечник сильный правда нужен, вытягивать именно в таких матчах как с Виллой, Фулхэмом и тп.