Райс после 3:0 с «Борнмутом»: «В 1-м тайме «Арсенал» доминировал, мы могли забить 4 или 5 голов. «Ман Сити» – машина, они редко проигрывают, но чудеса возможны»

Теги Ливерпуль Микель Артета Манчестер Сити премьер-лига Англия Арсенал Борнмут Деклан Райс Футбол

Деклан Райс дал комментарий после матч с «Борнмутом» (3:0) в 36-м туре АПЛ.

25-летний полузащитник сделал голевую передачу и забил третий гол на 97-й минуте этого матча. 

«Думаю, вы сами видели, что в первом тайме мы доминировали. Мы могли бы забить четыре или пять голов. Я знал, что у меня будет возможность забить, отдать передачу, и я почувствовал момент для гола. Гол, ассист и три очка – как раз то, что нам было нужно.

Мне нравится ассистировать. Это действительно приятно. Это был важный результат. Они были в хорошей форме, это отличная команда, и мы знали, что сегодня предстоит важная работа, и нам нужно справиться.

В прошлом году меня здесь не было, но я чувствую, что мы принимаем [этот вызов]. «Манчестер Сити» – это машина, они редко проигрывают. В футболе может произойти что угодно. Сюрпризы возможны, чудеса возможны, а мы просто должны оставаться сосредоточенными», – сказал полузащитник «Арсенала».

После сегодняшней победы «канониры» укрепили лидерство в турнирной таблице АПЛ. У команды тренера Микеля Артеты теперь 83 очка в 36 матчах.

Идущий вторым «Манчестер Сити» набрал 79 баллов в 34 играх. У замыкающего первую тройку «Ливерпуля» – 75 баллов в 35 матчах. 

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9 комментариев
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Верим в чудеса пока ты на поле родной, как же он изменил команду в лучшую сторону. Один из немногих 100+ миллионников который оправдывает ожидания
+7
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Райс один из лучших трансферов Арсенала, отрабатывает каждый пенни уплаченный за него.
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Сити тоже начало с чудес на добавленных минутах.
Верим💪🏼
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Ого какая планка, про чудеса говорят
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надеюсь боссы АПЛ понимают что выгоднее чемпионство арсенала а не сити, что бы не стать чемпионатом одной команды
+1
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Ответ #SharkTeam
Ого какая планка, про чудеса говорят
Про пройгрыш и я не мечтаю,разве что ничейку
+1
-1
0
Ответ #SharkTeam
Ого какая планка, про чудеса говорят
Пеп задрал планку выше некуда. Чтобы обойти Сити надо в сезоне набирать уйму очков, что большинству просто нереально.(
0
0
0
Ответ le vani
надеюсь боссы АПЛ понимают что выгоднее чемпионство арсенала а не сити, что бы не стать чемпионатом одной команды
Пока Сити им платит больше чем Арсенал им пофиг на это
+2
-2
0
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