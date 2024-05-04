Райс после 3:0 с «Борнмутом»: «В 1-м тайме «Арсенал» доминировал, мы могли забить 4 или 5 голов. «Ман Сити» – машина, они редко проигрывают, но чудеса возможны»

Деклан Райс дал комментарий после матч с «Борнмутом» (3:0) в 36-м туре АПЛ.

25-летний полузащитник сделал голевую передачу и забил третий гол на 97-й минуте этого матча.

«Думаю, вы сами видели, что в первом тайме мы доминировали. Мы могли бы забить четыре или пять голов. Я знал, что у меня будет возможность забить, отдать передачу, и я почувствовал момент для гола. Гол, ассист и три очка – как раз то, что нам было нужно.

Мне нравится ассистировать. Это действительно приятно. Это был важный результат. Они были в хорошей форме, это отличная команда, и мы знали, что сегодня предстоит важная работа, и нам нужно справиться.

В прошлом году меня здесь не было, но я чувствую, что мы принимаем [этот вызов]. « » – это машина, они редко проигрывают. В футболе может произойти что угодно. Сюрпризы возможны, чудеса возможны, а мы просто должны оставаться сосредоточенными», – сказал полузащитник « ».

После сегодняшней победы «канониры» укрепили лидерство в турнирной таблице . У команды тренера теперь 83 очка в 36 матчах.

Идущий вторым «Манчестер Сити» набрал 79 баллов в 34 играх. У замыкающего первую тройку « » – 75 баллов в 35 матчах.