Гвардиола о гонке в АПЛ: «Мы должны завоевать все 12 очков, выигрывать матч за матчем. «Арсенал» очень силен, все зависит от нас»

Теги Микель Артета Манчестер Сити премьер-лига Англия Арсенал Пеп Гвардиола Футбол

Пеп Гвардиола высказался о чемпионской гонке в АПЛ.

Главный тренер «горожан» ответил на вопрос о том, станет ли наличие большего опыта, чем у Микеля Артеты, преимуществом в гонке АПЛ.

«Я бы хотел этого, но я не знаю, у меня нет ответа. Я бы хотел сказать «да», но мы должны доказать это завтра против «Вулвз» и в следующих матчах.

Мы знаем, что должны завоевать все 12 очков, иначе будет трудно, потому что «Арсенал» очень силен. Все зависит от нас. Мы стараемся выигрывать матч за матчем. Это не трудно для нас. Я бы хотел сказать, что то, что мы делали в прошлом, повторится и в этом сезоне, но никто этого не знает», – сказал Гвардиола.

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7 комментариев
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Надо выиграть все оставшиеся матчи. Если что-то не пойдёт не так надеюсь соседи помогут. Любом случае концовка АПЛ всех интригует. Верим в команду.
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даёшь золотой матч между командами
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Сложный матч с тотенхэмом ,ничья уже поставить крест на чемпионство. Так или будет золотой матч кто знает?
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Ответ &_Bishep_&
Это серьезный удар по престижу АПЛ. Десятки туров никто не отбирает очки у мешка. Так скоро весь авторитет лиги превратиться в миф.
автобусный реал, где главным коучем является человек, который просирал титул Монпелье, лидер чемпионата с отрывом -вот реальный удар по престижу лигу. А нынешний Сити один из лучших клубов в истории футбола на дистанции
+1
-1
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