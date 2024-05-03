Гвардиола о гонке в АПЛ: «Мы должны завоевать все 12 очков, выигрывать матч за матчем. «Арсенал» очень силен, все зависит от нас»

Пеп Гвардиола высказался о чемпионской гонке в АПЛ.

Главный тренер «горожан» ответил на вопрос о том, станет ли наличие большего опыта, чем у , преимуществом в гонке .

«Я бы хотел этого, но я не знаю, у меня нет ответа. Я бы хотел сказать «да», но мы должны доказать это завтра против «Вулвз» и в следующих матчах.

Мы знаем, что должны завоевать все 12 очков, иначе будет трудно, потому что « » очень силен. Все зависит от нас. Мы стараемся выигрывать матч за матчем. Это не трудно для нас. Я бы хотел сказать, что то, что мы делали в прошлом, повторится и в этом сезоне, но никто этого не знает», – сказал .