Гвардиола о гонке в АПЛ: «Мы должны завоевать все 12 очков, выигрывать матч за матчем. «Арсенал» очень силен, все зависит от нас»
Пеп Гвардиола высказался о чемпионской гонке в АПЛ.
Главный тренер «горожан» ответил на вопрос о том, станет ли наличие большего опыта, чем у Микеля Артеты, преимуществом в гонке АПЛ.
«Я бы хотел этого, но я не знаю, у меня нет ответа. Я бы хотел сказать «да», но мы должны доказать это завтра против «Вулвз» и в следующих матчах.
Мы знаем, что должны завоевать все 12 очков, иначе будет трудно, потому что «Арсенал» очень силен. Все зависит от нас. Мы стараемся выигрывать матч за матчем. Это не трудно для нас. Я бы хотел сказать, что то, что мы делали в прошлом, повторится и в этом сезоне, но никто этого не знает», – сказал Гвардиола.