У «Арсенала» 14 побед в 16 матчах АПЛ с общим счетом 51:8 в 2024-м. Команда Артеты проиграла лишь «Астон Вилле» и сыграла 0:0 с «Сити»
«Арсенал» выиграл 14 из 16 матчей в АПЛ в 2024 году.
«Канониры» обыграли «Борнмут» в матче 36-го тура АПЛ со счетом 3:0. Таким образом, «Арсенал» выиграл 14 из последних 16 матчей в АПЛ.
На этом отрезке команды Микеля Артеты проиграла только «Астон Вилле» (0:2) и сыграли вничью с «Манчестер Сити» (0:0). Общий счет – 51:8.
Команде под руководством Артеты осталось провести 2 матча до завершения нынешнего сезона: 12 мая на выезде с «Манчестер Юнайтед» и 19 мая дома с «Эвертоном».
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