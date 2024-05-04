У «Арсенала» 14 побед в 16 матчах АПЛ с общим счетом 51:8 в 2024-м. Команда Артеты проиграла лишь «Астон Вилле» и сыграла 0:0 с «Сити»

«Арсенал» выиграл 14 из 16 матчей в АПЛ в 2024 году.

«Канониры» обыграли « » в матче 36-го тура со счетом 3:0. Таким образом, « » выиграл 14 из последних 16 матчей в АПЛ.

На этом отрезке команды Микеля Артеты проиграла только «Астон Вилле» (0:2) и сыграли вничью с « » (0:0). Общий счет – 51:8.

Команде под руководством Артеты осталось провести 2 матча до завершения нынешнего сезона: 12 мая на выезде с « » и 19 мая дома с «Эвертоном».