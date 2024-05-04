У «Арсенала» 14 побед в 16 матчах АПЛ с общим счетом 51:8 в 2024-м. Команда Артеты проиграла лишь «Астон Вилле» и сыграла 0:0 с «Сити»

Теги Манчестер Юнайтед Эвертон Микель Артета Астон Вилла Манчестер Сити премьер-лига Англия Арсенал Борнмут Футбол

«Арсенал» выиграл 14 из 16 матчей в АПЛ в 2024 году.

«Канониры» обыграли «Борнмут» в матче 36-го тура АПЛ со счетом 3:0. Таким образом, «Арсенал» выиграл 14 из последних 16 матчей в АПЛ. 

На этом отрезке команды Микеля Артеты проиграла только «Астон Вилле» (0:2) и сыграли вничью с «Манчестер Сити» (0:0). Общий счет – 51:8.

Команде под руководством Артеты осталось провести 2 матча до завершения нынешнего сезона: 12 мая на выезде с «Манчестер Юнайтед» и 19 мая дома с «Эвертоном».

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8 комментариев
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Пенальти был, гол Борнмута был.
Райа должен проставиться судьям за то, что у него вместо очередного привоза - очередной сухарь.
На ОТ жара будет
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-2
+9
Сумасшедшие показатели конечно,но даже это даёт только небольшую надежду на чемпионство.АПЛ это реально чемпионат роботов,такое ощущение.
+9
-1
+8
Ответ Arsenal till I Die
Пенальти был, гол Борнмута был. Райа должен проставиться судьям за то, что у него вместо очередного привоза - очередной сухарь. На ОТ жара будет
Красная Кристи тоже была. Да и назначь судья пенальти, это был бы привоз Салиба, а не Райи.
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0
+5
Заслуженная победа в лучшей лиге мира! Впечатляют показатели!
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-1
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Доминаторы
+2
0
+2
Ответ Arsenal till I Die
Пенальти был, гол Борнмута был. Райа должен проставиться судьям за то, что у него вместо очередного привоза - очередной сухарь. На ОТ жара будет
А ещё была красная на Сака. Рефери сегодня в обе стороны косячил, оч плохое судейство
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Молодцы, но веры в то что МС который на большом опыте уверенно финишировать в чемпе под нагрузкой, потеряет очки.....ну практически нет.
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