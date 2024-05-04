Артета о борьбе за титул: «В душе и сердце надеюсь, что «Сити» потеряет очки. Цель прямо перед нами»

Теги Микель Артета Манчестер Сити премьер-лига Англия Лига чемпионов УЕФА Арсенал Футбол

Микель Артета хочет выиграть чемпионат Англии.

– Может ли «Манчестер Сити» потерять очки?

– В душе и сердце я на это надеюсь, да. Вы знаете, что происходит у меня внутри. Хочется просто победить, а для этого необходимо, чтобы другие потеряли очки, и на это я и надеюсь.

А после [победы «Ман Сити» в своем матче] надо контролировать свои эмоции, потому что не имеет значения, что происходит в тот день. Впереди еще много матчей. Надо проявлять себя, готовиться и выигрывать следующий матч, чтобы сохранить этот импульс. Вот что мы стараемся делать.

– Празднуете выход в Лигу чемпионов?

– Нет. Конечно, это первое, чего мы хотели добиться: стабильного выхода в ЛЧ. И мы вышли во второй раз подряд, а также стабильно боремся за важные трофеи.

Но мы знаем, какова цель, и она прямо перед нами. Посмотрим, сможем ли мы ее достичь, – сказал главный тренер «Арсенала».

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5 комментариев
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- Может ли «Манчестер Сити» потерять очки? - В душе не ###- оригинал ответа. -В душе и сердце надеюсь, что да.- Для прессы
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впереди еще много матчей ..... аж три штуки
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Главное не чашки же, а доминация
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