Артета о борьбе за титул: «В душе и сердце надеюсь, что «Сити» потеряет очки. Цель прямо перед нами»

Микель Артета хочет выиграть чемпионат Англии.

– Может ли «Манчестер Сити» потерять очки?

– В душе и сердце я на это надеюсь, да. Вы знаете, что происходит у меня внутри. Хочется просто победить, а для этого необходимо, чтобы другие потеряли очки, и на это я и надеюсь.

А после [победы « » в своем матче] надо контролировать свои эмоции, потому что не имеет значения, что происходит в тот день. Впереди еще много матчей. Надо проявлять себя, готовиться и выигрывать следующий матч, чтобы сохранить этот импульс. Вот что мы стараемся делать.

– Празднуете выход в Лигу чемпионов?

– Нет. Конечно, это первое, чего мы хотели добиться: стабильного выхода в ЛЧ. И мы вышли во второй раз подряд, а также стабильно боремся за важные трофеи.

Но мы знаем, какова цель, и она прямо перед нами. Посмотрим, сможем ли мы ее достичь, – сказал главный тренер « ».