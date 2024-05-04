Артета о борьбе за титул: «В душе и сердце надеюсь, что «Сити» потеряет очки. Цель прямо перед нами»
Микель Артета хочет выиграть чемпионат Англии.
– Может ли «Манчестер Сити» потерять очки?
– В душе и сердце я на это надеюсь, да. Вы знаете, что происходит у меня внутри. Хочется просто победить, а для этого необходимо, чтобы другие потеряли очки, и на это я и надеюсь.
А после [победы «Ман Сити» в своем матче] надо контролировать свои эмоции, потому что не имеет значения, что происходит в тот день. Впереди еще много матчей. Надо проявлять себя, готовиться и выигрывать следующий матч, чтобы сохранить этот импульс. Вот что мы стараемся делать.
– Празднуете выход в Лигу чемпионов?
– Нет. Конечно, это первое, чего мы хотели добиться: стабильного выхода в ЛЧ. И мы вышли во второй раз подряд, а также стабильно боремся за важные трофеи.
Но мы знаем, какова цель, и она прямо перед нами. Посмотрим, сможем ли мы ее достичь, – сказал главный тренер «Арсенала».