Мартино о Ди Марии в «Интер Майами»: «Официальных сообщений об Анхеле нет. У МЛС есть экономические лимиты – сомневаюсь, что мы можем привезти таких игроков»

Теги высшая лига Португалия Бенфика МЛС Лионель Месси Сборная Аргентины по футболу возможные трансферы высшая лига Мексика Анхель Ди Мария Херардо Мартино Интер Майами Футбол

Херардо Мартино сомневается, что Анхель Ди Мария перейдет в «Интер Майами».

Ранее сообщалось, что «Интер Майами» запрашивал информацию по аргентинскому полузащитнику у «Бенфики», за которую он выступает с 2023 года. 

«По правде говоря, сомневаюсь, что с экономической или юридической точки зрения мы в состоянии привезти таких игроков. От спортивного директора не поступало никаких официальных сообщений относительно Анхеля [Ди Марии].

У лиги есть определенные экономические ограничения, есть лимиты, и мы их соблюдаем в рамках этих правил. Но сегодня я не считаю возможным какой-либо вид трансфера, особенно таких исключительных игроков.

Если МЛС не смягчит правила, чтобы можно быть иметь более глубокий состав, с учетом травм и дисквалификаций, чемпионат Мексики будет по-прежнему иметь преимущество. Тем не менее, я всегда считал, даже работая в Мексике и теперь работая в США, что сравнение между этими двумя лигами неуместно. 

МЛС все еще не может конкурировать с мексиканским чемпионатом из-за правил формирования состава. Я думаю, что процесс будет меняться, причем изменения произойдут в ближайшей перспективе. 

Правда еще и том, что трансферное окно здесь откроется только в июле, и мы должны посмотреть, что можно будет сделать, когда придет время. «Интер Майами» открыт для трансферного рынка, всегда есть возможности продолжать совершенствоваться. Мы увидим, когда придет время, какие у нас есть возможности», – сказал главный тренер «Интер Майами» Херардо Мартино

Материалы по теме

3 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Майами надо быть осторожными вот с такими трансферами. Они легко могут свалиться в пансионат для престарелых латиносов. Нужно держать какой-то баланс между старыми звёздами и молодыми игроками.
+3
-1
+2
Ответ Amalfitano
Майами надо быть осторожными вот с такими трансферами. Они легко могут свалиться в пансионат для престарелых латиносов. Нужно держать какой-то баланс между старыми звёздами и молодыми игроками.
Эти престарелые латиносы подняли их со дна на первое место
Они берут профессионалов, которые пашут везде, а на отбывают номер
+1
-1
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий