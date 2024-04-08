«Гном был одержим, у него лицо дьявола». Помощник тренера «Монтеррея» оскорбил Месси и Мартино после перепалки, позже он извинился
Лионеля Месси назвали «одержимым гномом с лицом дьявола».
Так высказался помощник тренера «Монтеррея» Нико Санчес после конфликта с игроками и тренерами «Интер Майами».
В первом матче 1/4 финала Кубка чемпионов КОНКАКАФ «Интер Майами» уступил со счетом 1:2. После игры тренер команды Херардо Мартино вместе с Месси, Луисом Суаресом и Жорди Альбой высказывали недовольство гватемальскому арбитру Уолтеру Лопесу его работой.
Кроме того, после матча игроки «Интер Майами» повздорили с главным тренером «Монтеррея» Фернандо Ортисом, который перед матчем выразил опасения по поводу возможной предвзятости судейства, связанной с фигурой Лионеля Месси.
Fox Sports опубликовал аудиозапись с реакцией Санчеса на конфликт.
«Гном был одержим, у него было лицо дьявола. Он поднес кулак к моему лицу и сказал: «Что ты о себе возомнил?» Из-за того, что я не смотрел на него, смотрел в сторону и вообще не отвечал, ситуация стала только хуже.
А Тата Мартино, этот бедный дурачок, стоял передо мной и говорил мне: «Будешь плакать, дурень? Будешь плакать, дурень?» Ну и дурак! Наверняка они удалили все эти видео, потому что смотрятся они на них ужасно. Это было действительно серьезно. Они хотят запачкать поле», – говорил помощник тренера «Монтеррея».
Вскоре Санчес извинился перед Мартино в видео, опубликованном в социальных сетях.
«Поскольку я не знаю тренера «Интера» Херардо Мартино и отозвался о нем неуважительно, я приношу свои извинения. Я такой же аргентинец, как и все они, и всегда буду защищать свой клуб. Я беру на себя ответственность», – извинился Санчес, не упомянув Месси.
... прям Тирион Месси
Вы или переводчиком нормальным пользуйтесь, или корректируйте, что ли.
Ну, идиотизм охладите трахание углепластик
Он и на ЧМ подобное исполнял.
Ха , не смеши