«Гном был одержим, у него лицо дьявола». Помощник тренера «Монтеррея» оскорбил Месси и Мартино после перепалки, позже он извинился

Теги МЛС Лионель Месси происшествия высшая лига Мексика Кубок чемпионов КОНКАКАФ Монтеррей Херардо Мартино Фернандо Ортис Интер Майами Футбол

Лионеля Месси назвали «одержимым гномом с лицом дьявола».

Так высказался помощник тренера «Монтеррея» Нико Санчес после конфликта с игроками и тренерами «Интер Майами».

В первом матче 1/4 финала Кубка чемпионов КОНКАКАФ «Интер Майами» уступил со счетом 1:2. После игры тренер команды Херардо Мартино вместе с Месси, Луисом Суаресом и Жорди Альбой высказывали недовольство гватемальскому арбитру Уолтеру Лопесу его работой.

Кроме того, после матча игроки «Интер Майами» повздорили с главным тренером «Монтеррея» Фернандо Ортисом, который перед матчем выразил опасения по поводу возможной предвзятости судейства, связанной с фигурой Лионеля Месси.

Fox Sports опубликовал аудиозапись с реакцией Санчеса на конфликт.

«Гном был одержим, у него было лицо дьявола. Он поднес кулак к моему лицу и сказал: «Что ты о себе возомнил?» Из-за того, что я не смотрел на него, смотрел в сторону и вообще не отвечал, ситуация стала только хуже.

А Тата Мартино, этот бедный дурачок, стоял передо мной и говорил мне: «Будешь плакать, дурень? Будешь плакать, дурень?» Ну и дурак! Наверняка они удалили все эти видео, потому что смотрятся они на них ужасно. Это было действительно серьезно. Они хотят запачкать поле», – говорил помощник тренера «Монтеррея».

Вскоре Санчес извинился перед Мартино в видео, опубликованном в социальных сетях.

«Поскольку я не знаю тренера «Интера» Херардо Мартино и отозвался о нем неуважительно, я приношу свои извинения. Я такой же аргентинец, как и все они, и всегда буду защищать свой клуб. Я беру на себя ответственность», – извинился Санчес, не упомянув Месси.

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86 комментариев
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Санчес не затерялся бы на Sports
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Прочитал этот текст и просто в голосину ))))))))))
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Хаха) одержимый гном с дьявольским лицом, звучит как название дешёвого хоррора))
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Уже за правду надо извиняться.
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Ждём пользователя с ником: "Одержимый гном с лицом дьявола"
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Думал это про Гном Гномыча
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«Гном был одержим, у него лицо дьявола»
... прям Тирион Месси
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Истинное лицо Месси
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он еще злого Хасбика не видел
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Ответ Real_v_dushe
К слову о том, что секта алчного арга думает, что его будто бы все вокруг уважают и думают, какой он якобы бог в футболе)) На деле же отношение вот такое, как у этого мескиканца. И это ещё норм, вон во Франции его вообще считают полным днищем.
Этот "мексиканец" аргентинец
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За что извинятся, прав на 101%
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Когда спортс публикуют прямую речь иностранцев, часто кажется, что там они все кукукнутые.
Вы или переводчиком нормальным пользуйтесь, или корректируйте, что ли.
Ну, идиотизм охладите трахание углепластик
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Ответ atomio
глоры пахового тут как тут) кто бы сомневался.
Пахового гнома?
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Хоть кто-то назвал вещи своими именами.
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Ответ Adeen
Когда спортс публикуют прямую речь иностранцев, часто кажется, что там они все кукукнутые. Вы или переводчиком нормальным пользуйтесь, или корректируйте, что ли. Ну, идиотизм охладите трахание углепластик
Тут нет никаких трудностей перевода, именно так и было сказано. Кстати я тут узнал, что он не мексиканец, а вообще аргентинец, оказывается. Т. е. это арг так неуважительно правдиво о двух одиозных аргах высказался))
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Ответ superbro
Ригобекака и Климов уже тут
Ждем Олега под 10 никами одновременно.
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Ответ Spiker1606
Ждём пользователя с ником: "Одержимый гном с лицом дьявола"
Ригобекака и Климов уже тут
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Чето глиномеси окончательно поплыл. Звезду словил и во все тяжкие пустился, зная, что его фанатики в любой ситуации его будут обелять и облизывать
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Обычное поведение гопника.
Он и на ЧМ подобное исполнял.
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Гномович ВНЖ в Мексике по трудоустройству получить решил бггг
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Ответ Real_v_dushe
Тут нет никаких трудностей перевода, именно так и было сказано. Кстати я тут узнал, что он не мексиканец, а вообще аргентинец, оказывается. Т. е. это арг так неуважительно правдиво о двух одиозных аргах высказался))
упс, неловко получилось))
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Ответ petrovson
Хаха) одержимый гном с дьявольским лицом, звучит как название дешёвого хоррора))
На последнем ЧМ дешевый хоррор и был :)
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Ответ Hella black
У Мексов ещё с ЧМ бодалово с Месси
Это аргентинец вообще-то так о твоём меське сказал, Нико Санчес - арг, прикинь!! Как тебе такое, а?)))
+9
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Ответ Hella black
Да никак Реал в 🚿. Твой не наглядный Португалец и вовсе чемпионат СА едва ли не лучшим в мире называет ! Так что - Кто девушку угощает,тот её и гуляет.
И как мой ник отменяет то, что это было сказано аргом об аргах?))
+4
-1
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Торин, сын Трайна, внук Трора
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+2
Все уже признают, что старик моси мошенник. Левый ЧМ 2022 и левые награды в эпохе Негрейры никто не забудет и не признает
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Ответ Cruel Snake
Комментарий удален пользователем
Ну и ещё мог указать на пенис как это любит другие))
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Смеется тот кто смеётся последний.А жизнь показывает что смеётся последним именно Месси.Зависть,ненависть и оскорбления в его сторону в большинстве случаев заканчиваются расстройством пищеварения и слезами.Карму то никто не отменял.
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Ответ xQcoW
Все уже признают, что старик моси мошенник. Левый ЧМ 2022 и левые награды в эпохе Негрейры никто не забудет и не признает
"Никто" , это ты и тебе подобные?
Ха , не смеши
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Ответ Ришад Хайруллин
не умеет проигрывать это раналду бросая капитанскую повязку , бья детей,хватаясь за пах у Месси таких историй вообще нету в отличие от кринжа7
Нежная бедняжка, ну не переживай ты так, это плохой аргентинец выдал базу о твоём божке, хороший бы такого не выдал))
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