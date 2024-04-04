Месси, Суарес, Альба и Мартино повздорили с судьей после 1:2 от «Монтеррея». Также игроки «Майами» высказали претензии тренеру мексиканцев за слова о возможной предвзятости арбитра (FOX)

Теги МЛС Лионель Месси Сборная Аргентины по футболу судьи Луис Суарес Кубок чемпионов КОНКАКАФ Монтеррей Херардо Мартино Жорди Альба Интер Майами Футбол

Лионель Месси и игроки «Интер Майами» повздорили с судьей после поражения.

В первом матче 1/4 финала Кубка чемпионов КОНКАКАФ «Интер Майами» уступил со счетом 1:2.

Как сообщает FOX Sports, после матча несколько игроков «Интер Майами» и главный тренер команды Херардо Мартино высказывали недовольство гватемальскому арбитру Уолтеру Лопесу. В числе игроков были, в частности, Луис Суарес, Жорди Альба и Лионель Месси, не попавший в заявку на матч из-за повреждения.

Кроме того, после игры игроки «Интер Майами» повздорили с главным тренером «Монтеррея» Фернандо Ортисом, который перед матчем выразил опасения по поводу возможной предвзятости судейства, связанной с фигурой Лионеля Месси.

«Судьи, руководство, люди – все, что связано с Месси, может влиять на спортивные и неспортивные решения. Все мы знаем, что дела складываются не в пользу «Монтеррея». Все понимают, что футбол – это бизнес», – сказал Ортис.

Материалы по теме

32 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Барсучины и Аргентинцы как всегда сводили хоровод возле судьи))
"Где Эвребе?!", "В Катаре было по другому!" "Негрейра помоги!" - доносились крики во время стычки))
+32
-19
+13
Ну и в чём тренер Монтеррея не прав? Все же видели, как Аргентину судили и оберегали Месси на ЧМ.
+10
-4
+6
Ответ Оливер Кан пускает в домик от Карлоса
Барсучины и Аргентинцы как всегда сводили хоровод возле судьи)) "Где Эвребе?!", "В Катаре было по другому!" "Негрейра помоги!" - доносились крики во время стычки))
а ещё можно вспомнить удаление Ван Перси при общем счете по исходу 3-2 в пользу Арсенала))
+11
-7
+4
тренер монтеррея прав)
там в каждом матче месси подходит и говорит где фол, а где не фол))
вот например два момента для коллекции))

https://t.me/mls_the_best/15
https://t.me/mls_the_best/16
+8
-6
+2
Когда Роналду спорит с судьями: фу! позор! без судей не может!

Когда Месси: какой борец за справедливость! гений!
+6
-4
+2
Ответ Дима
а ещё можно вспомнить удаление Ван Перси при общем счете по исходу 3-2 в пользу Арсенала))
Там да, чисто судейский заказ был.
+9
-7
+2
Ответ RembaXXX
Ну и в чём тренер Монтеррея не прав? Все же видели, как Аргентину судили и оберегали Месси на ЧМ.
Как судили? Дали 2 пенальти (ещё и 2ой - не самый очевидный) в их ворота в финале? Это видимо чтобы скучно не было))
+1
0
+1
Подумаешь, просто повздорили с главным судьей и главным тренером соперников.
А ведь могли и побить или придушить.
А Суарес мог и закусать - опыт имеется.
+8
-7
+1
Ответ SaH4r.
Плак плак :( Месси чемпион мира.
2-8 плак плак 😅
+3
-2
+1
Ответ Кирилл
И не важно же, что Месси не играл чтобы сравнить в этом матче его с футболистами Монтеррея - для Алонсо все равно это, главное написать )
Просто только ненавистники португоса смотрят матчи из саудовской Аравии, что бы его обхаить.
А Хейтеры Месси, видимо, не на столько упоротые, что бы млс смотреть)
+4
-4
0
Ответ RembaXXX
Ну и в чём тренер Монтеррея не прав? Все же видели, как Аргентину судили и оберегали Месси на ЧМ.
да вся америка видит как судят игры майами.
даже инфантино смеется уже. хотя см запустил эту тему
https://t.me/mls_the_best/16
+3
-3
0
Ответ Leon Petov
Когда Роналду спорит с судьями: фу! позор! без судей не может! Когда Месси: какой борец за справедливость! гений!
не надо путать божий дар с яичницой
+1
-1
0
Ответ Оливер Кан пускает в домик от Карлоса
Барсучины и Аргентинцы как всегда сводили хоровод возле судьи)) "Где Эвребе?!", "В Катаре было по другому!" "Негрейра помоги!" - доносились крики во время стычки))
Да, в Катаре было по-другому
Тут 2 пенальти в ворота Майами не поставили
0
0
0
Ответ Дима
2-8 плак плак 😅
Чему рады поклонники Месси: Аргентина выиграла ЧМ
Чему рады хейтеры: Барселона крупно проиграла в лч
0
0
0
Ответ Великий Алонсо
Комментарий скрыт
Он играл с Монтеррейем?
+3
-3
0
Ответ Великий Алонсо
Комментарий скрыт
Ты же понимаешь, что с твоей репутацией очень опасно оставлять такие комментарии) обратка прилетит))
+3
-3
0
А потом попросили, чтобы вернули негрейру
+6
-6
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий