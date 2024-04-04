Месси, Суарес, Альба и Мартино повздорили с судьей после 1:2 от «Монтеррея». Также игроки «Майами» высказали претензии тренеру мексиканцев за слова о возможной предвзятости арбитра (FOX)

Лионель Месси и игроки «Интер Майами» повздорили с судьей после поражения.

В первом матче 1/4 финала Кубка чемпионов КОНКАКАФ «Интер Майами» уступил со счетом 1:2.

Как сообщает FOX Sports, после матча несколько игроков «Интер Майами» и главный тренер команды высказывали недовольство гватемальскому арбитру Уолтеру Лопесу. В числе игроков были, в частности, , и , не попавший в заявку на матч из-за повреждения.

Кроме того, после игры игроки « » повздорили с главным тренером «Монтеррея» Фернандо Ортисом, который перед матчем выразил опасения по поводу возможной предвзятости судейства, связанной с фигурой Лионеля Месси.

«Судьи, руководство, люди – все, что связано с Месси, может влиять на спортивные и неспортивные решения. Все мы знаем, что дела складываются не в пользу «Монтеррея». Все понимают, что футбол – это бизнес», – сказал Ортис.