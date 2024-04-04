Месси, Суарес, Альба и Мартино повздорили с судьей после 1:2 от «Монтеррея». Также игроки «Майами» высказали претензии тренеру мексиканцев за слова о возможной предвзятости арбитра (FOX)
Лионель Месси и игроки «Интер Майами» повздорили с судьей после поражения.
В первом матче 1/4 финала Кубка чемпионов КОНКАКАФ «Интер Майами» уступил со счетом 1:2.
Как сообщает FOX Sports, после матча несколько игроков «Интер Майами» и главный тренер команды Херардо Мартино высказывали недовольство гватемальскому арбитру Уолтеру Лопесу. В числе игроков были, в частности, Луис Суарес, Жорди Альба и Лионель Месси, не попавший в заявку на матч из-за повреждения.
Кроме того, после игры игроки «Интер Майами» повздорили с главным тренером «Монтеррея» Фернандо Ортисом, который перед матчем выразил опасения по поводу возможной предвзятости судейства, связанной с фигурой Лионеля Месси.
«Судьи, руководство, люди – все, что связано с Месси, может влиять на спортивные и неспортивные решения. Все мы знаем, что дела складываются не в пользу «Монтеррея». Все понимают, что футбол – это бизнес», – сказал Ортис.
"Где Эвребе?!", "В Катаре было по другому!" "Негрейра помоги!" - доносились крики во время стычки))
там в каждом матче месси подходит и говорит где фол, а где не фол))
вот например два момента для коллекции))
https://t.me/mls_the_best/15
https://t.me/mls_the_best/16
Когда Месси: какой борец за справедливость! гений!
А ведь могли и побить или придушить.
А Суарес мог и закусать - опыт имеется.
А Хейтеры Месси, видимо, не на столько упоротые, что бы млс смотреть)
даже инфантино смеется уже. хотя см запустил эту тему
https://t.me/mls_the_best/16
Тут 2 пенальти в ворота Майами не поставили
Чему рады хейтеры: Барселона крупно проиграла в лч