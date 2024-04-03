Месси вернулся к тренировкам перед игрой с «Монтерреем» в Кубке КОНКАКАФ. Его участие в матче под вопросом

Теги МЛС Лионель Месси Сборная Аргентины по футболу Кубок чемпионов КОНКАКАФ Монтеррей Херардо Мартино Интер Майами Футбол

Лионель Месси может сыграть с «Монтерреем» в Кубке чемпионов КОНКАКАФ.

Главный тренер «Интер Майами» Херардо Мартино заявил, что Месси вернулся к тренировкам. В марте форвард не поехал в сборную Аргентины из-за травмы.

«Сейчас я не знаю [сыграет ли Месси], но он тренировался. Мы все еще думаем, у нас есть еще 24 часа.

Лионель травмирован, и мы должны следить за его игровым временем. Завтра у нас важная игра, но мы должны учесть, что апрель только начинается. Для нас все только начинается, и мы не можем подвергать риску наших игроков. Мы определим, как будет лучше для Лео и любого другого игрока, и затем примем правильное решение.

Мы должны подойти к матчу без каких-либо оправданий. Реальность такова, что в настоящее время у нас есть проблемы из-за травм, которые мешают нам. В раздевалке всегда возникает ощущение, что через неделю мы будем в полном составе, а спустя неделю что-то происходит. В последние пару недель мы сталкивались с различными ситуациями, но надеемся, что сыграем хорошо, несмотря на потери. Хотя, конечно, когда у нас будут все игроки, мы станем сильнее.

Месси – игрок, способный многое изменить, мы это знаем. Мы подождем до завтра и посмотрим, выйдет ли он на поле. Но если нет, мы сделаем то же, что и в прошлый раз, и постараемся выиграть без него. Если он будет играть, мы будем наслаждаться игрой еще больше», – сказал Мартино.

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5 комментариев
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Ответ Великий Алонсо
Месси наверняка смотрел матч Роналду и плакал, ему уже никогда не догнать по статусу и величию Криштиану Роналду, Лео навсегда позади Роналду. Португалец воткнул 3 мяча за один тайм в 40 лет и Месси понимает, что для него это уже невозможно, пузо висит почти до пола, мышц нет, скорости нет, а Роналду все ещё накачанный словно Аполлон и прыгает как баскетболист НБА.
Видимо ты сам никогда не играл в футбол , если бы играл , то знал , что игра в футбол это не только голы , а масса составляющих , перечислять тебе их смысла нет , так как ты меряешь футбол по голам .
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+2
Ответ Великий Алонсо
Месси наверняка смотрел матч Роналду и плакал, ему уже никогда не догнать по статусу и величию Криштиану Роналду, Лео навсегда позади Роналду. Португалец воткнул 3 мяча за один тайм в 40 лет и Месси понимает, что для него это уже невозможно, пузо висит почти до пола, мышц нет, скорости нет, а Роналду все ещё накачанный словно Аполлон и прыгает как баскетболист НБА.
Монтеррей - крепкий клуб. Без Гоата будет трудно.
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