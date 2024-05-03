«Интер Майами» Месси запрашивал информацию по Ди Марии. У 36-летнего вингера истекает контракт с «Бенфикой»

Теги высшая лига Португалия Бенфика МЛС возможные трансферы Анхель Ди Мария Интер Майами Футбол

«Интер Майами» не делал предложений Анхелю Ди Марии и не вел с ним переговоров.

Клуб МЛС, за который выступает Лионель Месси, лишь запрашивал информацию о ситуации Ди Марии в «Бенфике», сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Контракт 36-летнего вингера с лиссабонским клубом рассчитан до 30 июня, и пока неясно, будет ли он продлен.

Ди Мария и Месси играют за сборную Аргентины.

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18 комментариев
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11 друзе гноумшена
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Это не Интер, а какая-то Барсентина. Или Аргелона.
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Норм банда собирается )))
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Первые «неудержимые» были забавными. Играли на ностальгии подросших киноманов о детстве. Но дальше начался полный зашквар…
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будет мощным усилением для Интера.
Месси по 10+8 в 4 играх сможет выдавать
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Поэтому Барса и загнулась , Месси собирал вокруг себя друзей за огромную зарплату .
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они там не лопнут столько звезд набирать?) Или ди Мария согласится на маленький контракт с Месси поиграть?
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Честно говоря новость какая то нелогичная. Если у него контракт заканчивается, то , что запрашивал Интер? У кого запрашивал? Для чего?
Месси мог просто спросить по дружески у него, хочет ли он перейти или нет, если бы Интер был заинтересован.
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Идея хорошая, но где-то уже перебор. Пять старичков многовато. По очереди если только играть.
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А смысл,ну выиграют они один сезон,там по принципам МЛС не положено одной и той же команде доминировать постоянно
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В бой идут одни старики
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Ди Мария и Месси играют за сборную Аргентины.
______
Один ныряет, второй пенки бьет))
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Ответ Alex Miheev
Если случится, то это похороны для всех
для кого все? для американских студентов и латинских посудомойщиков?
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Ответ Оливер Кан пускает в домик от Карлоса
Ди Мария и Месси играют за сборную Аргентины. ______ Один ныряет, второй пенки бьет))
Хочу плюс поставить тебе, но Sports не даёт
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