«Интер Майами» Месси запрашивал информацию по Ди Марии. У 36-летнего вингера истекает контракт с «Бенфикой»
«Интер Майами» не делал предложений Анхелю Ди Марии и не вел с ним переговоров.
Клуб МЛС, за который выступает Лионель Месси, лишь запрашивал информацию о ситуации Ди Марии в «Бенфике», сообщает инсайдер Фабрицио Романо.
Контракт 36-летнего вингера с лиссабонским клубом рассчитан до 30 июня, и пока неясно, будет ли он продлен.
Ди Мария и Месси играют за сборную Аргентины.
Месси по 10+8 в 4 играх сможет выдавать
Месси мог просто спросить по дружески у него, хочет ли он перейти или нет, если бы Интер был заинтересован.
______
Один ныряет, второй пенки бьет))