«Интер Майами» Месси запрашивал информацию по Ди Марии. У 36-летнего вингера истекает контракт с «Бенфикой»

«Интер Майами» не делал предложений Анхелю Ди Марии и не вел с ним переговоров.

Клуб МЛС, за который выступает Лионель Месси, лишь запрашивал информацию о ситуации Ди Марии в «Бенфике», сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Контракт 36-летнего вингера с лиссабонским клубом рассчитан до 30 июня, и пока неясно, будет ли он продлен.

Ди Мария и Месси играют за сборную Аргентины.