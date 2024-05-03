Агент Тюкавина: «Костя похож на Шевченко – кайфует и горят глаза. В следующем году он выступит на таком же уровне»
Алексей Сафонов высказался о продлении соглашения с Константином Тюкавиным.
«У нас не возникало вопросов, с его отцом мы постоянно общаемся, чтобы другие не доставали. У нас полное доверие, но, если Костя придет и скажет, что хочет поменять агента, мы пожмем руки и не будем воевать.
Он мне как член семьи, у нас другие отношения. Знаю, когда его дергать, а когда наоборот. Не лезу в тренировочный процесс, но в жизни могу дать ему советы. Он не избалован деньгами.
Я не сомневаюсь, что Тюкавин в следующем году выступит на таком же уровне, как и в этом.
Для меня был пример – футболист Шевченко. Сколько бы ни заработал денег – пахал дальше. Костя такого же плана игрок, кайфует и горят глаза», – сказал агент нападающего «Динамо».
В нынешнем сезоне Тюкавин провел 34 матча за «Динамо» во всех турнирах, забив 15 голов и отметившись девятью результативными передачами. Полная статистика 21-летнего футболиста доступна здесь.