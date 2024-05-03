Агент Тюкавина: «Костя похож на Шевченко – кайфует и горят глаза. В следующем году он выступит на таком же уровне»

Теги Андрей Шевченко премьер-лига Россия Динамо Москва Алексей Сафонов агенты Константин Тюкавин Футбол

Алексей Сафонов высказался о продлении соглашения с Константином Тюкавиным.

«У нас не возникало вопросов, с его отцом мы постоянно общаемся, чтобы другие не доставали. У нас полное доверие, но, если Костя придет и скажет, что хочет поменять агента, мы пожмем руки и не будем воевать.

Он мне как член семьи, у нас другие отношения. Знаю, когда его дергать, а когда наоборот. Не лезу в тренировочный процесс, но в жизни могу дать ему советы. Он не избалован деньгами.

Я не сомневаюсь, что Тюкавин в следующем году выступит на таком же уровне, как и в этом.

Для меня был пример – футболист Шевченко. Сколько бы ни заработал денег – пахал дальше. Костя такого же плана игрок, кайфует и горят глаза», – сказал агент нападающего «Динамо».

В нынешнем сезоне Тюкавин провел 34 матча за «Динамо» во всех турнирах, забив 15 голов и отметившись девятью результативными передачами. Полная статистика 21-летнего футболиста доступна здесь.

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6 комментариев
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При всем уважении к Тюкавину, а парень реально молодец, ему до Шевченко пока как Сафонову до Мино Райолы
+6
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+4
На Сашку Панова
+3
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Ответ Ебздрогыч
При всем уважении к Тюкавину, а парень реально молодец, ему до Шевченко пока как Сафонову до Мино Райолы
Так все впереди
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Тюкание сразу видно очень качественный игрок .Принимает хорошо,бьет хорошо .Еще в прошлом сезоне видно было что будет форвардом сборной
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разве что любовью к сырникам
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