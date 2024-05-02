Кассьерра, Тюкавин, Соболев, Глушенков, Сперцян, Чалов, Вендел, Сафонов, Акинфеев – в шорт-листе номинантов на приз игроку сезона премии «Winline Герои РПЛ»

Теги Спартак ЦСКА Локомотив Зенит Ростов Рубин Игорь Акинфеев премьер-лига Россия Динамо Москва Балтика Факел Оренбург Краснодар Илья Лантратов Антон Миранчук Кирилл Гоцук Дуглас Сантос Диего Лаксальт Джон Кордоба Хуниор Алонсо Александар Вуячич Пари НН Срджан Бабич Луис Чавес Матео Кассьерра Вильмар Барриос Фабиан Бальбуэна Евгений Латышонок Александр Максименко Мойзес Барбоза Матвей Сафонов Егор Голенков Ираклий Квеквескири Клаудиньо Федор Чалов Максим Осипенко Наир Тикнизян Александр Соболев Вендел Данил Глебов Виллиан да Силва Роша Лукас Вера I Даниил Хлусевич Эдуард Сперцян Максим Глушенков Данил Пруцев Константин Тюкавин Мирлинд Даку Бителло Аббосбек Файзуллаев Футбол

РПЛ представила шорт-лист претендентов на приз лучшему игроку сезона.

Лига подвела итоги первого этапа голосования «Winline Герои РПЛ», участие в котором приняли журналисты и блогеры. Список номинантов сократился до 32 имен. 

В номинациях по позициям участвуют те же футболисты, что и в общем списке. Второй этап голосования продлится со 2 по 13 мая, в нем свои голоса отдадут болельщики. 

Вратарь сезона

Матвей Сафонов («Краснодар»), Илья Лантратов («Локомотив»), Игорь Акинфеев (ЦСКА), Александр Максименко («Спартак»), Евгений Латышонок («Балтика»).

Защитник сезона

Дуглас Сантос («Зенит»), Срджан Бабич, Даниил Хлусевич (оба – «Спартак»), Хуниор Алонсо («Краснодар»), Наир Тикнизян («Локомотив»), Максим Осипенко («Ростов»), Виллиан Роша, Мойзес Барбоза (оба – ЦСКА), Фабиан Бальбуэна («Динамо»), Кирилл Гоцук («Пари НН»), Александар Вуячич («Рубин»).

Полузащитник сезона

Эдуард Сперцян («Краснодар»), Вендел, Вильмар Барриос, Клаудиньо (все – «Зенит»), Данил Глебов («Ростов»), Диего Лаксальт, Луис Чавес (оба – «Динамо»), Данил Пруцев («Спартак»), Ираклий Квеквескири («Факел»), Лукас Вера («Оренбург»), Антон Миранчук («Локомотив»).

Нападающий сезона

Константин Тюкавин, Бителло (оба – «Динамо»), Джон Кордоба («Краснодар»), Матео Кассьерра («Зенит»), Максим Глушенков («Локомотив»), Федор Чалов, Аббосбек Файзуллаев (оба – ЦСКА), Егор Голенков («Ростов»), Александр Соболев («Спартак»), Мирлинд Даку («Рубин»). 

13 комментариев
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Ответ БолельщикСоСтажем
А обязательно вставлять это дурацкое слово в начале любого пука о футболе?
Ну можешь ты спонсировать лигу, тогда не будет...
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Ответ Кирилл
Акинфеев в 22 матчах РПЛ пропустил 30 голов (1.36 голов в среднем за матч). Лантратов в 26 матчах РПЛ пропустил 37 голов (1.42 гола в среднем за матч). Но, по вашей логике, место Акинфеева в этом списке вызывает сомнения, а Лантратова - нет ?)
По-вашему, вратаря нужно судить только по количеству пропущенных мячей?)
тогда лучший вратарь турнира - Михаил Кержаков
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+1
Ответ Roman
По-вашему, вратаря нужно судить только по количеству пропущенных мячей?) тогда лучший вратарь турнира - Михаил Кержаков
Не только, конечно, но пропущенные голы, на мой взгляд, самый главный критерий в этом вопросе.

Лучший вратарь РПЛ этого сезона - Сафонов, а не Кержаков.
Сафонов в 26 матчах РПЛ пропустил 23 гола (0.88 гола в среднем за матч).
Кержаков в 18 матчах РПЛ пропустил 16 голов (0.89 голов в среднем за матч).
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Ответ Joe Barbar
Все заслуживают.
Кессьера на мой взгляд получит
+2
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Чалов то там каким боком?!
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0
Ответ Roman
Акинфеева и после завершения карьеры будут пихать? В каждой игре бабочек ловит и уже почти не прыгает за мячами
Акинфеев в 22 матчах РПЛ пропустил 30 голов (1.36 голов в среднем за матч).
Лантратов в 26 матчах РПЛ пропустил 37 голов (1.42 гола в среднем за матч).

Но, по вашей логике, место Акинфеева в этом списке вызывает сомнения, а Лантратова - нет ?)
+2
-2
0
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