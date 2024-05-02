Кассьерра, Тюкавин, Соболев, Глушенков, Сперцян, Чалов, Вендел, Сафонов, Акинфеев – в шорт-листе номинантов на приз игроку сезона премии «Winline Герои РПЛ»
РПЛ представила шорт-лист претендентов на приз лучшему игроку сезона.
Лига подвела итоги первого этапа голосования «Winline Герои РПЛ», участие в котором приняли журналисты и блогеры. Список номинантов сократился до 32 имен.
В номинациях по позициям участвуют те же футболисты, что и в общем списке. Второй этап голосования продлится со 2 по 13 мая, в нем свои голоса отдадут болельщики.
Вратарь сезона
Матвей Сафонов («Краснодар»), Илья Лантратов («Локомотив»), Игорь Акинфеев (ЦСКА), Александр Максименко («Спартак»), Евгений Латышонок («Балтика»).
Защитник сезона
Дуглас Сантос («Зенит»), Срджан Бабич, Даниил Хлусевич (оба – «Спартак»), Хуниор Алонсо («Краснодар»), Наир Тикнизян («Локомотив»), Максим Осипенко («Ростов»), Виллиан Роша, Мойзес Барбоза (оба – ЦСКА), Фабиан Бальбуэна («Динамо»), Кирилл Гоцук («Пари НН»), Александар Вуячич («Рубин»).
Полузащитник сезона
Эдуард Сперцян («Краснодар»), Вендел, Вильмар Барриос, Клаудиньо (все – «Зенит»), Данил Глебов («Ростов»), Диего Лаксальт, Луис Чавес (оба – «Динамо»), Данил Пруцев («Спартак»), Ираклий Квеквескири («Факел»), Лукас Вера («Оренбург»), Антон Миранчук («Локомотив»).
Нападающий сезона
Константин Тюкавин, Бителло (оба – «Динамо»), Джон Кордоба («Краснодар»), Матео Кассьерра («Зенит»), Максим Глушенков («Локомотив»), Федор Чалов, Аббосбек Файзуллаев (оба – ЦСКА), Егор Голенков («Ростов»), Александр Соболев («Спартак»), Мирлинд Даку («Рубин»).
тогда лучший вратарь турнира - Михаил Кержаков
Лучший вратарь РПЛ этого сезона - Сафонов, а не Кержаков.
Сафонов в 26 матчах РПЛ пропустил 23 гола (0.88 гола в среднем за матч).
Кержаков в 18 матчах РПЛ пропустил 16 голов (0.89 голов в среднем за матч).
Лантратов в 26 матчах РПЛ пропустил 37 голов (1.42 гола в среднем за матч).
Но, по вашей логике, место Акинфеева в этом списке вызывает сомнения, а Лантратова - нет ?)