Кассьерра, Тюкавин, Соболев, Глушенков, Сперцян, Чалов, Вендел, Сафонов, Акинфеев – в шорт-листе номинантов на приз игроку сезона премии «Winline Герои РПЛ»

РПЛ представила шорт-лист претендентов на приз лучшему игроку сезона.

Лига подвела итоги первого этапа голосования «Winline Герои РПЛ», участие в котором приняли журналисты и блогеры. Список номинантов сократился до 32 имен.

В номинациях по позициям участвуют те же футболисты, что и в общем списке. Второй этап голосования продлится со 2 по 13 мая, в нем свои голоса отдадут болельщики.

Вратарь сезона

(«Краснодар»), («Локомотив»), (ЦСКА), («Спартак»), Евгений Латышонок (« »).

Защитник сезона

Дуглас Сантос («Зенит»), Срджан Бабич, Даниил Хлусевич (оба – «Спартак»), Хуниор Алонсо («Краснодар»), Наир Тикнизян («Локомотив»), Максим Осипенко («Ростов»), Виллиан Роша, Мойзес Барбоза (оба – ЦСКА), Фабиан Бальбуэна («Динамо»), Кирилл Гоцук («Пари НН»), Александар Вуячич («Рубин»).

Полузащитник сезона

Эдуард Сперцян («Краснодар»), Вендел, Вильмар Барриос, Клаудиньо (все – «Зенит»), Данил Глебов («Ростов»), Диего Лаксальт, Луис Чавес (оба – «Динамо»), Данил Пруцев («Спартак»), Ираклий Квеквескири («Факел»), Лукас Вера («Оренбург»), Антон Миранчук («Локомотив»).

Нападающий сезона

Константин Тюкавин, Бителло (оба – «Динамо»), Джон Кордоба («Краснодар»), Матео Кассьерра («Зенит»), Максим Глушенков («Локомотив»), Федор Чалов, Аббосбек Файзуллаев (оба – ЦСКА), Егор Голенков («Ростов»), Александр Соболев («Спартак»), Мирлинд Даку («Рубин»).