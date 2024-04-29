Глава «Динамо» о Тюкавине: «Не хотим отдавать его в другой российский клуб»
Дмитрий Гафин ответил на вопрос о будущем Константина Тюкавина.
В воскресенье гол нападающего принес бело-голубым победу над «Зенитом» (1:0) в 26-м туре Мир РПЛ.
– Тюкавин вновь отобрал очки у «Зенита». Как думаете, будут ли летом петербуржцы вновь предпринимать попытку забрать у «Динамо» Костю?
– Это вам надо спрашивать в той раздевалке [«Зенита»], что они планируют предпринять.
Мы, конечно, не хотим отдавать Тюкавина в другой российский клуб, – сказал председатель совета директоров «Динамо».
В текущем сезоне 21-летний игрок забил 13 голов и отдал 8 результативных передач в 26 матчах Мир РПЛ. Полная статистика футболиста доступна здесь.
Глава «Динамо»: «Тюкавин в трансферных листах у многих европейских клубов. Будет официальное предложение – можно будет обсуждать»