Глава «Динамо» о Тюкавине: «Не хотим отдавать его в другой российский клуб»

Теги Зенит премьер-лига Россия возможные трансферы Динамо Москва Константин Тюкавин Дмитрий Гафин Футбол

Дмитрий Гафин ответил на вопрос о будущем Константина Тюкавина.

В воскресенье гол нападающего принес бело-голубым победу над «Зенитом» (1:0) в 26-м туре Мир РПЛ.

– Тюкавин вновь отобрал очки у «Зенита». Как думаете, будут ли летом петербуржцы вновь предпринимать попытку забрать у «Динамо» Костю?

– Это вам надо спрашивать в той раздевалке [«Зенита»], что они планируют предпринять.

Мы, конечно, не хотим отдавать Тюкавина в другой российский клуб, – сказал председатель совета директоров «Динамо».

В текущем сезоне 21-летний игрок забил 13 голов и отдал 8 результативных передач в 26 матчах Мир РПЛ. Полная статистика футболиста доступна здесь.

Глава «Динамо»: «Тюкавин в трансферных листах у многих европейских клубов. Будет официальное предложение – можно будет обсуждать» 

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7 комментариев
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Ответ Виктор
Было бы у Зенита желание, давно забрали бы. Но на фиг не нужен.
Оно так то было. И не получилось
+4
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+4
Заху отдали, Тюку за рубеж продадут, с кем чемпионами становиться? Еще лет 40 ждать?
+1
0
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