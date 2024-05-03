Орещук считает, что Смолов уйдет из «Динамо»: «Все к этому идет. Команда с Тюкавиным впереди в разы агрессивнее, работоспособнее. Скорости совсем иные» 

Теги Федор Смолов премьер-лига Россия Динамо Москва Роман Орещук Константин Тюкавин Футбол

Роман Орещук считает, что Федор Смолов покинет «Динамо» летом.

— Смолов не может занести себе этот матч [со «Спартаком» – 0:2] в актив?

— Да нет, конечно... Увы.

— Форвард с таким опытом должен реализовывать момент, который был у Федора в концовке первого тайма?

— Однозначно! Когда ты выходишь один на один, перед тобой только голкипер, а до ворот метров семь, форвард уровня Феди обязан забивать 10 из 10! Реализуй он этот шанс, дерби, думаю, могло сложиться по-другому. 

«Динамо» с Тюкавиным впереди в разы агрессивнее, работоспособнее. Скорости совсем иные. Две разные команды – с Тюкавиным и Смоловым на острие. 

Нет, я не говорю, что Федя плохой нападающий. Просто время неумолимо. Все движется вперед. Я сам когда-то играл в футбол, все понимаю... Нужно давать дорогу молодым.

— Пока не ясна ситуация с новым контрактом Смолова. Не считаете, что это его последний сезон в «Динамо»?

— Похоже, так оно и будет. Все к этому и идет. Не я принимаю решение. Есть Желько Бувач, Марцел Личка, руководство клуба. За ними последнее слово. Но Феде объективно тяжело будет остаться в этом «Динамо», именно в этой команде. Хотя кто знает…

— Это вы о чем?

— Может быть, Смолов готов будет остаться в клубе, в команде в другом статусе. Паршивлюк уже довольно давно, как правило, сидит на лавке, считается дядькой, подает пример молодым. Может, и Феде предложат такую роль? Это нормальное явление. 

Вы же видите, что в том же «Спартаке» Артем Ребров занимает определенную должность. Просто Смолову самому нужно понять: убил ли он в себе футболиста? Если еще хочет поиграть, тогда придется менять клуб, потому что Тюкавин выиграл эту конкуренцию и шансов Федору не оставил, – сказал бывший спортивный директор «Динамо».

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7 комментариев
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Может же Спортс постить адекватные интервью
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Смолов уже в таком возрасте, что из Динамо он может только уйти, а не убежать.
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Наконец-то хоть кто-то это высказал! Смолов как вернулся в команду испортил все труды Шварца в атаке
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Если уходить Смолову, то скорее уже заканчивать карьеру...
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Нужно искать команду попроще , в Урале примут как родного
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