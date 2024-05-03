Директор «Урарту» о Глушакове: «Конфликта нет и не было – Денис получил травму и полетел в Москву на восстановление»

Дмитрий Кудряшов опроверг слухи о конфликте Дениса Глушакова с партнером.

Ранее телеграм-канал «Мутко против» сообщил, что полузащитник выведен из состава на матч чемпионата Армении с «Шираком» из-за того, что приставал к жене другого футболиста.

Сам футболист опроверг слухи об исключении из состава «Урарту» из-за конфликта с партнером и сослался на травму.

«С Глушаковым ничего не случилось. Он во время игры на синтетике получил травму и потом на тренировке усугубил ее.

У него повреждение икроножной мышцы. 30 апреля вечером Денис улетел в Москву и должен был сделать МРТ на днях.

Никакого конфликта нет и не было – Глушаков получил травму и полетел в Москву на восстановление. На данный момент у него надрыв мышцы, так что, думаю, он выпал на три недели минимум», – заявил спортивный директор «Урарту».

Жена Глушакова: «Почему Денис отцеплен от состава «Урарту» – я без понятия. Он в Армении, в Москву не возвращался»