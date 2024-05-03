Директор «Урарту» о Глушакове: «Конфликта нет и не было – Денис получил травму и полетел в Москву на восстановление»

Теги Спартак премьер-лига Россия травмы светская хроника высшая лига Армения Урарту Денис Глушаков Дмитрий Кудряшов Дмитрий Гунько девушки и спорт Футбол

Дмитрий Кудряшов опроверг слухи о конфликте Дениса Глушакова с партнером.

Ранее телеграм-канал «Мутко против» сообщил, что полузащитник выведен из состава на матч чемпионата Армении с «Шираком» из-за того, что приставал к жене другого футболиста.

Сам футболист опроверг слухи об исключении из состава «Урарту» из-за конфликта с партнером и сослался на травму.

«С Глушаковым ничего не случилось. Он во время игры на синтетике получил травму и потом на тренировке усугубил ее.

У него повреждение икроножной мышцы. 30 апреля вечером Денис улетел в Москву и должен был сделать МРТ на днях.

Никакого конфликта нет и не было – Глушаков получил травму и полетел в Москву на восстановление. На данный момент у него надрыв мышцы, так что, думаю, он выпал на три недели минимум», – заявил спортивный директор «Урарту».

Жена Глушакова: «Почему Денис отцеплен от состава «Урарту» – я без понятия. Он в Армении, в Москву не возвращался»

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13 комментариев
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Ответ Caustic
вы заколебали тег Спартак к этому всему добавлять. нелюди.
Сплетни о Глушакове - 111 комментариев за 15 мин. Новость о новых обязанностях Баженова в Спартаке - 6 комментариев за 4 часа. Вот и вся арифметика. Люди сами кидаются на новости о Глушакове, психо выпады Мостового и прочую нечесть.
+13
0
+13
вы заколебали тег Спартак к этому всему добавлять. нелюди.
+11
0
+11
А жена говорит, что в Москву не возвращался 🌚

Фестивалит латексный как пить дать 😅
+6
-3
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Трахнул партнёршу, а посрался с партнёром...
+3
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Да оболгали латексного 🙊😂
+2
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😂😂😂 Приударил за кем-то и в итоге получил травму икроножной мышцы! Жена думает, что Глушак в Армении, а ГД клуба - что он в Москве! А на самом деле где?! Вот подстава, так подстава! 😂
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Очередное подтверждение моральных качеств г…она, за такое в приличном обществе командой бьют.
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Ответ Ростов-на-Дону
Трахнул партнёршу, а посрался с партнёром...
А может наоброт
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Уметь надо 🤣
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Подставил гендиректор перед женой, а то она думает, что тот в Армении сидит….
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Муж вернулся неожиданно!
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Денис улетел в Москву и должен был сделать МРТ на днях...
я так понимаю, первая буква в аббревиатуре МРТ означает... московская
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Ответ Toha1090
Сплетни о Глушакове - 111 комментариев за 15 мин. Новость о новых обязанностях Баженова в Спартаке - 6 комментариев за 4 часа. Вот и вся арифметика. Люди сами кидаются на новости о Глушакове, психо выпады Мостового и прочую нечесть.
сравнивать надо при корректном расставлении тегов. если бы не было тега Спартак - я бы вообще не узнал об этой ситуации и не писал бы коммент, ты бы не отвечал мне и тп.
а так-то да, можно и к фигурке Спартак пристегнуть - и будут комментарии. я же и говорю, что те, кто это делают - нелюди.
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