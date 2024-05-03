Жена Глушакова: «Почему Денис отцеплен от состава «Урарту» – я без понятия. Он в Армении, в Москву не возвращался»

Теги Спартак ЦСКА премьер-лига Россия женский футбол светская хроника происшествия высшая лига Армения Урарту Денис Глушаков Дмитрий Гунько девушки и спорт ЦСКА жен Ксения Коваленко Женская футбольная Суперлига Футбол

Супруга Дениса Глушакова высказалась об исключении мужа из состава «Урарту».

Ранее телеграм-канал «Мутко против» сообщил, что полузащитник выведен из состава на матч чемпионата Армении с «Шираком» из-за того, что приставал к жене другого футболиста.

– Не знаю, почему Денис отцеплен от состава «Урарту».

– Глушаков приставал к жене партнера?

– Я пока такого не слышала. Честное слово, без понятия, могло ли такое произойти.

Денис по-прежнему в Армении, в Москву не возвращался, – сказала футболистка ЦСКА Ксения Коваленко. 

В нынешнем сезоне 37-летний игрок провел за «Урарту» 12 матчей и отдал 1 голевую передачу.

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22 комментария
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Блин, вот скоты. Уже и до жены дозвонились, слухи донесли. Отвратительно.
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Денис Глушаков: "Это заговор, не понимаю, почему футболист в полном расцвете сил оказался никому не нужным в Армении"
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Вспомнился на эту тему анекдот))

Вчера катался на мотоцикле, в какой-то момент мне пришлось резко совершить манёвр, чтобы не сбить лося. Потерял контроль и приземлился в канаве, сильно ударившись головой.
Ошеломленный и растерянныйш, я выполз из канавы на край дороги,
В этот момент рядом остановился новый блестящий кабриолет с очень красивой женщиной, которая спросила: «Ты в порядке?»
Когда я поднял глаза, то заметил, что на ней была блузка с глубоким вырезом, чтоб я сдох...
«Я в порядке, я думаю», - ответил я, подтянувшись к краю машины, чтобы рассмотреть поближе.
Она сказала: «Садись, я отвезу тебя домой, чтобы я могла почистить и перевязать эту грязную царапину на твоей голове».
«Это мило с вашей стороны, - ответил я, - но я не думаю, что моей жене понравится, если я это сделаю!»
«О, да ладно, я медсестра», настаивала она. «Мне нужно посмотреть, есть ли у вас еще раны, а затем обработать их правильно».
Ну, она была очень красивой и очень убедительной. Будучи слегка потрясенным и слабым, я согласился, но повторил: «Я уверен, что моей жене это не понравится».
Мы приехали к ней в дом, который находилась всего в нескольких милях от места аварии и после пары холодного пива и перевязки я поблагодарил ее и сказал: «Я чувствую себя намного лучше, но я знаю, что моя жена будет очень расстроена, поэтому я лучше пойду сейчас.
"Не будь глупым!" сказала она с улыбкой, расстегивая блузку, обнажая самые красивые сиськи, которые я когда-либо видел. "Останься ненадолго. Она ничего не узнает. Кстати, где она?"
«Думаю всё еще в канаве, с моим мотоциклом»-произнёс я, трогая её сиськи.
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Ну журналюги, они даже его жене позвонили, блеа.
Все правильно об этой профессии некогда Хантер Томпсон написал, знал все изнутри.
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Не ту жену в баньку сводил
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Журналюга подумал, што жена должна быть в курсе, кого он на стороне клеит. Логично.
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Благодаря этой новости узнал, что Глушаков играет в одной команде с легендой арсенала Яя Саного. И занесло же его в Армению
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Вот и поймали на лжи. Глушака или жену. Думаю, первого. У него же справка от 2го числа, что он делал в Москве МРТ
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+7
Ответ serginn
Гол хотел забить)
...не в те ворота
+7
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+6
Ответ Очки Дани Алвеса
Блин, вот скоты. Уже и до жены дозвонились, слухи донесли. Отвратительно.
вообще не защищаю Глушака, но ТГ "Мутко против" часто промахивается со своими инсайдами
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Стукануть жене - самое то от журналистов.
А потом журналисты удивляются почему к ним плохо относятся.
+4
-2
+2
А что ему делать в Москве? Он в Армении чужих жён парит-жарит. Так что не теряйся детка, действуй. У Глушака после первой ещё много осталось, и тебе перепадёт.
+2
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"Мутко против"

Щас комментировать бред какой-то ТГ канала
+2
-2
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Наверно тайком вёл переговоры с бакинским нефчи
+1
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Жена в Москве, муж в командировке в жаркой Армении, конечно же что за их Мега может быть...
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Ответ Alex.K71
Жёны как обычно всё узнают последними!..)
Ну туууупыыыые
+1
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