Жена Глушакова: «Почему Денис отцеплен от состава «Урарту» – я без понятия. Он в Армении, в Москву не возвращался»

Супруга Дениса Глушакова высказалась об исключении мужа из состава «Урарту».

Ранее телеграм-канал «Мутко против» сообщил, что полузащитник выведен из состава на матч чемпионата Армении с «Шираком» из-за того, что приставал к жене другого футболиста.

– Не знаю, почему Денис отцеплен от состава « ».

– Глушаков приставал к жене партнера?

– Я пока такого не слышала. Честное слово, без понятия, могло ли такое произойти.

Денис по-прежнему в Армении, в Москву не возвращался, – сказала футболистка Ксения Коваленко.

В нынешнем сезоне 37-летний игрок провел за « » 12 матчей и отдал 1 голевую передачу.