Жена Глушакова: «Почему Денис отцеплен от состава «Урарту» – я без понятия. Он в Армении, в Москву не возвращался»
Супруга Дениса Глушакова высказалась об исключении мужа из состава «Урарту».
Ранее телеграм-канал «Мутко против» сообщил, что полузащитник выведен из состава на матч чемпионата Армении с «Шираком» из-за того, что приставал к жене другого футболиста.
– Не знаю, почему Денис отцеплен от состава «Урарту».
– Глушаков приставал к жене партнера?
– Я пока такого не слышала. Честное слово, без понятия, могло ли такое произойти.
Денис по-прежнему в Армении, в Москву не возвращался, – сказала футболистка ЦСКА Ксения Коваленко.
В нынешнем сезоне 37-летний игрок провел за «Урарту» 12 матчей и отдал 1 голевую передачу.
Вчера катался на мотоцикле, в какой-то момент мне пришлось резко совершить манёвр, чтобы не сбить лося. Потерял контроль и приземлился в канаве, сильно ударившись головой.
Ошеломленный и растерянныйш, я выполз из канавы на край дороги,
В этот момент рядом остановился новый блестящий кабриолет с очень красивой женщиной, которая спросила: «Ты в порядке?»
Когда я поднял глаза, то заметил, что на ней была блузка с глубоким вырезом, чтоб я сдох...
«Я в порядке, я думаю», - ответил я, подтянувшись к краю машины, чтобы рассмотреть поближе.
Она сказала: «Садись, я отвезу тебя домой, чтобы я могла почистить и перевязать эту грязную царапину на твоей голове».
«Это мило с вашей стороны, - ответил я, - но я не думаю, что моей жене понравится, если я это сделаю!»
«О, да ладно, я медсестра», настаивала она. «Мне нужно посмотреть, есть ли у вас еще раны, а затем обработать их правильно».
Ну, она была очень красивой и очень убедительной. Будучи слегка потрясенным и слабым, я согласился, но повторил: «Я уверен, что моей жене это не понравится».
Мы приехали к ней в дом, который находилась всего в нескольких милях от места аварии и после пары холодного пива и перевязки я поблагодарил ее и сказал: «Я чувствую себя намного лучше, но я знаю, что моя жена будет очень расстроена, поэтому я лучше пойду сейчас.
"Не будь глупым!" сказала она с улыбкой, расстегивая блузку, обнажая самые красивые сиськи, которые я когда-либо видел. "Останься ненадолго. Она ничего не узнает. Кстати, где она?"
«Думаю всё еще в канаве, с моим мотоциклом»-произнёс я, трогая её сиськи.
Все правильно об этой профессии некогда Хантер Томпсон написал, знал все изнутри.
А потом журналисты удивляются почему к ним плохо относятся.
Щас комментировать бред какой-то ТГ канала