«Реал» может подписать Мастантуоно и оставить в «Ривере» в аренде до 2025 года, пока игроку не исполнится 18 лет

«Реал Мадрид» может подписать Франко Мастантуоно и оставить в аренде в «Ривере».

Мадридский клуб готовит предложение о покупке 16-летнего хавбека « » Мастантуоно. С игроком могут заключить сделку, аналогичную той, которая ранее была оформлена с .

«Реал» объявил о соглашении с бразильским нападающим 15 декабря 2023 года, однако Эндрик покинет « » и присоединится к мадридскому клубу летом 2024 года, когда ему исполнится 18 лет.

Клуб может оформить подобное соглашение с , который останется в аренде в «Ривере» до августа 2025 года, пока ему не исполнится 18 лет.

Ранее Мастантуоно побил рекорд , став самым юным автором гола в истории «Ривер Плейт» в возрасте 16 лет, 5 месяцев и 24 дней.

Мастантуоно и «Ривер» продлили контракт с отступными до 50 млн евро – рекорд для Аргентины. Хавбек интересен «Реалу»