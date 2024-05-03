«Реал» может подписать Мастантуоно и оставить в «Ривере» в аренде до 2025 года, пока игроку не исполнится 18 лет
«Реал Мадрид» может подписать Франко Мастантуоно и оставить в аренде в «Ривере».
Мадридский клуб готовит предложение о покупке 16-летнего хавбека «Ривер Плейт» Мастантуоно. С игроком могут заключить сделку, аналогичную той, которая ранее была оформлена с Эндриком.
«Реал» объявил о соглашении с бразильским нападающим 15 декабря 2023 года, однако Эндрик покинет «Палмейрас» и присоединится к мадридскому клубу летом 2024 года, когда ему исполнится 18 лет.
Клуб может оформить подобное соглашение с Франко Мастантуоно, который останется в аренде в «Ривере» до августа 2025 года, пока ему не исполнится 18 лет.
Ранее Мастантуоно побил рекорд Хавьера Савиолы, став самым юным автором гола в истории «Ривер Плейт» в возрасте 16 лет, 5 месяцев и 24 дней.
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