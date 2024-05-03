«Реал» может подписать Мастантуоно и оставить в «Ривере» в аренде до 2025 года, пока игроку не исполнится 18 лет

Теги Палмейрас высшая лига Бразилия Реал Мадрид Хавьер Савиола Ла Лига высшая лига Аргентина Ривер Плейт возможные трансферы Эндрик Франко Мастантуоно Футбол

«Реал Мадрид» может подписать Франко Мастантуоно и оставить в аренде в «Ривере».

Мадридский клуб готовит предложение о покупке 16-летнего хавбека «Ривер Плейт» Мастантуоно. С игроком могут заключить сделку, аналогичную той, которая ранее была оформлена с Эндриком.

«Реал» объявил о соглашении с бразильским нападающим 15 декабря 2023 года, однако Эндрик покинет «Палмейрас» и присоединится к мадридскому клубу летом 2024 года, когда ему исполнится 18 лет.

Клуб может оформить подобное соглашение с Франко Мастантуоно, который останется в аренде в «Ривере» до августа 2025 года, пока ему не исполнится 18 лет. 

Ранее Мастантуоно побил рекорд Хавьера Савиолы, став самым юным автором гола в истории «Ривер Плейт» в возрасте 16 лет, 5 месяцев и 24 дней.

Мастантуоно и «Ривер» продлили контракт с отступными до 50 млн евро – рекорд для Аргентины. Хавбек интересен «Реалу»

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14 комментариев
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Ответ иц а мен
Очередной ноунейм
Кстати о нем, когда там Роке в аренду сдадут? Или сразу ко второму Месси в Брайтон сошлют? И как дела у таких талантливых бразильцев, пришедших в бчк, как Дуглас, Мина, Перрейра, Матеус Фернандес, Эмерсон, Густаво Майя и Марлон?
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Это тот, в тени кого окажется Мбаппе?
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Так он по правилам до 18 лет все равно не сможет перейти из ЮА в Реал.
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Ответ rusik krasav4ik
Пацаны по легче, надо еще с турком что-нибудь придумать, и нико пас есть
ну у турка либо аренда.либо лавка.в основе для него места банально нет.но он сам выбрал такой путь
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Ответ Predator87
ну у турка либо аренда.либо лавка.в основе для него места банально нет.но он сам выбрал такой путь
Так и у Франко особо основа не улыбается, а лавка не резиновая
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Ответ rusik krasav4ik
Так и у Франко особо основа не улыбается, а лавка не резиновая
Мастантуоно всего лишь 16, пока ему будет 20 все может измениться. Тем более потенциал у него бешенный
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Ответ Arthurino
Кстати о нем, когда там Роке в аренду сдадут? Или сразу ко второму Месси в Брайтон сошлют? И как дела у таких талантливых бразильцев, пришедших в бчк, как Дуглас, Мина, Перрейра, Матеус Фернандес, Эмерсон, Густаво Майя и Марлон?
Только написали о Роке в шутливой форме про аренду, как тут же появилась новость. Амиго, как завершится финал Лиги Чемпионов, не подскажешь?
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по фото - глаза горят, похож чем-то на Месси. Больше сказать нечего
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Ответ Аскар Туребеков
Мастантуоно всего лишь 16, пока ему будет 20 все может измениться. Тем более потенциал у него бешенный
Это конечно все очень круто, но в 2025 году ему будет 18
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Ответ corazon blanco
Только написали о Роке в шутливой форме про аренду, как тут же появилась новость. Амиго, как завершится финал Лиги Чемпионов, не подскажешь?
Если бы только это было так же легко предсказать, дружище) Честно говоря, я даже финальную пару не возьмусь угадывать
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Ответ Аскар Туребеков
Так он по правилам до 18 лет все равно не сможет перейти из ЮА в Реал.
У него итальянское гражданство, сможет
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Ответ wtfololo
по фото - глаза горят, похож чем-то на Месси. Больше сказать нечего
Возможно Вам всерьез стоит заняться предсказыванием по фотографии, видно, что задатки есть)
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