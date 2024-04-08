«Барса» следит за 16-летним Мастантуоно из «Ривера» – в нем видят одну из лучших «десяток» в перспективе и считают, что он хочет в «блауграну». Аргентинский хавбек интересен «Реалу»

«Барселона» поборется с «Реалом» за 16-летнего Франко Мастантуоно.

По информации Diario Sport, « » начала следить за полузащитником «Ривер Плейт» еще до его дебюта за «Ривер Плейт». Каталонский клуб видит Мастантуоно на позиции «десятки», считая, что аргентинец в перспективе может стать одним из лучших игроков на этой позиции. Кроме того, в «Барселоне» верят, что полузащитник хочет присоединиться к клубу.

Также сообщается об интересе к Мастантуоно со стороны « », « » и « » однако на данный момент все контакты с другими клубами находятся на ранней стадии. Не исключено, что « » также присоединится к борьбе за подписание хавбека «Ривер Плейт».

Ранее Мастантуоно и «Ривер Плейт» продлили контракт до января 2026 года. Сумма отступных по новому соглашению составляет 45 млн евро и может вырасти до 50 млн.