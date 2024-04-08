«Барса» следит за 16-летним Мастантуоно из «Ривера» – в нем видят одну из лучших «десяток» в перспективе и считают, что он хочет в «блауграну». Аргентинский хавбек интересен «Реалу»

Теги ПСЖ Челси Манчестер Сити премьер-лига Англия Барселона Реал Мадрид лига 1 Франция Ла Лига высшая лига Аргентина Ривер Плейт Франко Мастантуоно Футбол

«Барселона» поборется с «Реалом» за 16-летнего Франко Мастантуоно.

По информации Diario Sport, «Барселона» начала следить за полузащитником «Ривер Плейт» еще до его дебюта за «Ривер Плейт». Каталонский клуб видит Мастантуоно на позиции «десятки», считая, что аргентинец в перспективе может стать одним из лучших игроков на этой позиции. Кроме того, в «Барселоне» верят, что полузащитник хочет присоединиться к клубу.

Также сообщается об интересе к Мастантуоно со стороны «Реала», «Манчестер Сити» и «Челси» однако на данный момент все контакты с другими клубами находятся на ранней стадии. Не исключено, что «ПСЖ» также присоединится к борьбе за подписание хавбека «Ривер Плейт».

Ранее Мастантуоно и «Ривер Плейт» продлили контракт до января 2026 года. Сумма отступных по новому соглашению составляет 45 млн евро и может вырасти до 50 млн.

8 комментариев
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Уух, какая конфетка ожидается у аргов на позиции десятки) Мастантуоно, Эчеверри)
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А был когда нибудь такой игрок кем интересовалась Барса но не интересовался Реал? Хотя бы молодой талант из ЮА)
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Ответ войд
Видимо в бчк понимают что делать ставку на лолмасийских пеньков смысла нет,поэтому будут искать молодых топов где нибудь на стороне)
когда пытаешься вбросить, но че то с реальностью не совсем совпадает)
когда импрув от тя ждать? или ты вступил в коммьюнити культиваторов со спортса тип)
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