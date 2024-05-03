«Реал» контактировал с «Ривером» по Мастантуоно. Скауты «Мадрида» сравнивают 16-летнего хавбека с Вальверде
«Реал» интересуется хавбеком «Ривер Плейт» Франко Мастантуоно.
Мадридский клуб уже контактировал с клубом из Буэнос-Айреса о возможном трансфере 16-летнего аргентинца, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.
Скауты «Реала» считают, что Мастантуоно может стать «новым Федерико Вальверде».
Мастантуоно и «Ривер» продлили контракт с отступными до 50 млн евро – рекорд для Аргентины. Хавбек интересен «Реалу»
Самый дорогой спиннер в мире за 100 млн, оверпрайснутый Хойлунд, стекловата Маунт в глаз попали?
У вас траур там вы тут как тут
Причём все топовые.
Ничего не скажешь - Молодцы !