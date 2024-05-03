«Реал» контактировал с «Ривером» по Мастантуоно. Скауты «Мадрида» сравнивают 16-летнего хавбека с Вальверде

Теги Реал Мадрид Ла Лига высшая лига Аргентина Ривер Плейт возможные трансферы Федерико Вальверде Франко Мастантуоно Футбол

«Реал» интересуется хавбеком «Ривер Плейт» Франко Мастантуоно.

Мадридский клуб уже контактировал с клубом из Буэнос-Айреса о возможном трансфере 16-летнего аргентинца, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Скауты «Реала» считают, что Мастантуоно может стать «новым Федерико Вальверде».

Мастантуоно и «Ривер» продлили контракт с отступными до 50 млн евро – рекорд для Аргентины. Хавбек интересен «Реалу»

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21 комментарий
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Ответ Армен Амбарян
Где твой партнёр половой ригобер?😃 У вас траур там вы тут как тут
Кверти, браво, очередной клоунский комментарий.
Самый дорогой спиннер в мире за 100 млн, оверпрайснутый Хойлунд, стекловата Маунт в глаз попали?
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селекция Реала на высшем уровне
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Писали что Реал на время ушел из Бразилии, из-за того что перегрели рынок трансферов, работают сейчас с Уругваем и Аргентиной, поэтому будут подписания молодых игроков в ближайшее время оттуда, ждем!
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Ответ icer23
Новым Вальверде) а кем стал нынешний Вальверде?
Топом и одним из лучших на позиции.
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Ещё старый Вальверде молодой, они уже нового ищут)
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Ответ QWertY
очередной латинос школьник за оверпрайс. А потом трансферный рынок взрывает кто угодно, но не мешок реал))
Где твой партнёр половой ригобер?😃
У вас траур там вы тут как тут
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Ответ Мысли Стетхема
Реал отлично работает с молодёжью. Варан. Казимиро. Вальверде. Не то что бчк. У них Гиви Пэдрович так же как и Фантик с лазаретов не вылазят.
Пошёл в магазин за травматом, впарили Педро.
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Ответ Родя Че
Ещё старый Вальверде молодой, они уже нового ищут)
Это работа менеджера, с прицелом на будущее. Уже наверное присматривают замену Мастантуоно
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Запоминаем фамилию
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Реалу нужно его покупать и отправить в аренду куда-нибудь в Реал Сосьедад или Севилью, чтобы набраться опыта в Европе, как это сделал Сити с Эчеверри. Я бы ещё Нико Паса отпустил поиграть, тоже талант из академии. Не болею за Реал, но, надеюсь, эти аргентинцы славно пошумят в Мадриде.
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Новый бриллиант? Явно пригодится.
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Ответ Родя Че
Ещё старый Вальверде молодой, они уже нового ищут)
Но между ними 10 лет разницы. То есть пропасть. А люди думают на 2 шага вперёд. Потому Реал и остаётся в топе.
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Ответ Игорь Новиков
Но между ними 10 лет разницы. То есть пропасть. А люди думают на 2 шага вперёд. Потому Реал и остаётся в топе.
Да и манера игры с позицией я бы не сказал схожие) Мне больше видится новым Модричем, чем Вальверде.
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У Реала поток южноамериканцев не прекращается.
Причём все топовые.
Ничего не скажешь - Молодцы !
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Ответ icer23
Новым Вальверде) а кем стал нынешний Вальверде?
Тем на кого у Ювентуса ближайшие 7-8 лет не будет денег..
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Ответ icer23
Новым Вальверде) а кем стал нынешний Вальверде?
Мля ну это невежество если не знаешь кем стал Вальверде, прежде чем что-то писать посмотри хот один матч Реала в этом сезоне(Федя играл в каждом) и поймешь кем сталь Вальверде
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Из нарезок мне показалось, что он десятка, с отличным дриблингом, более атакующий игрок нежели Вальверде.
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Реал отлично работает с молодёжью. Варан. Казимиро. Вальверде. Не то что бчк. У них Гиви Пэдрович так же как и Фантик с лазаретов не вылазят.
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