«Реал» контактировал с «Ривером» по Мастантуоно. Скауты «Мадрида» сравнивают 16-летнего хавбека с Вальверде

«Реал» интересуется хавбеком «Ривер Плейт» Франко Мастантуоно.

Мадридский клуб уже контактировал с клубом из Буэнос-Айреса о возможном трансфере 16-летнего аргентинца, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Скауты « » считают, что Мастантуоно может стать «новым ».

Мастантуоно и «Ривер» продлили контракт с отступными до 50 млн евро – рекорд для Аргентины. Хавбек интересен «Реалу»