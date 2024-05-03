Марио Фернандес может сыграть до конца сезона. Тренер «Зенита» Оливейра надеется, что игрок успеет восстановиться
В «Зените» надеются, что Марио Фернандес сыграет в текущем сезоне Мир РПЛ.
33-летний защитник петербургского клуба получил травму в товарищеском матче с «Црвеной Звездой» 23 марта и перенес операцию.
– Увидим ли мы Марио на поле в этом сезоне?
– Посмотрим. Он как раз восстанавливается. Будем надеяться, что есть возможность, чтобы он сыграл.
– Не затянулось ли восстановление?
– Может быть, будет чуть больше, но посмотрим, – сказал тренер «Зенита» Виллиам Оливейра
В нынешнем сезоне Мир РПЛ Марио Фернандес провел 12 матчей в составе «Зенита».