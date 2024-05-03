Марио Фернандес может сыграть до конца сезона. Тренер «Зенита» Оливейра надеется, что игрок успеет восстановиться

Теги Зенит премьер-лига Россия травмы Марио Фернандес Виллиам Оливейра Спорт-Экспресс Футбол

В «Зените» надеются, что Марио Фернандес сыграет в текущем сезоне Мир РПЛ.

33-летний защитник петербургского клуба получил травму в товарищеском матче с «Црвеной Звездой» 23 марта и перенес операцию

– Увидим ли мы Марио на поле в этом сезоне?

– Посмотрим. Он как раз восстанавливается. Будем надеяться, что есть возможность, чтобы он сыграл.

– Не затянулось ли восстановление?

– Может быть, будет чуть больше, но посмотрим, – сказал тренер «Зенита» Виллиам Оливейра

В нынешнем сезоне Мир РПЛ Марио Фернандес провел 12 матчей в составе «Зенита».

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8 комментариев
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Это карма мстит Зениту за подписание Фернандеса, ибо нехрен было. Сам Марио не лучше, вот и отхватывает теперь люлей от судьбы-матушки.
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Повезло ЦСКА
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казалось бы, всего одна лошадиная сила... а как без неё Зенит забуксовал
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Надеемся, в следующем сезоне его не будет в команде)
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Был уже у нас уже такой пациент, Клаудио Маркизио его звали. Вылечили, уехал как огурчик. Только команде пользы никакой не принес.
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Зачем?
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Поднабралось в Зените пассажиров.. Фернандес, Изидор, Ахметов... Вообще, считаю, им не место в Зените, не соответствуют уровню.
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