В «Зените» надеются, что Марио Фернандес сыграет в текущем сезоне Мир РПЛ.

33-летний защитник петербургского клуба получил травму в товарищеском матче с «Црвеной Звездой» 23 марта и перенес операцию.

– Увидим ли мы Марио на поле в этом сезоне?

– Посмотрим. Он как раз восстанавливается. Будем надеяться, что есть возможность, чтобы он сыграл.

– Не затянулось ли восстановление?

– Может быть, будет чуть больше, но посмотрим, – сказал тренер «Зенита» Виллиам Оливейра

В нынешнем сезоне Мир РПЛ провел 12 матчей в составе « ».