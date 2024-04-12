Марио Фернандес перенес операцию. Защитник «Зенита» приступает к реабилитации

Александр Медведев заявил, что Марио Фернандесу сделали операцию после травмы.

Защитник « » получил травму в товарищеском матче с «Црвеной Звездой» 23 марта.

«Были проблемы неврологического характера, но ему была произведена операция. Она прошла успешно. Он приступает к реабилитации», – сказал председатель правления «Зенита» .

Ранее главный тренер петербуржского клуба сообщил, что не сыграет с « » 13 апреля на выезде.

Бразилец, имеющий паспорт РФ, провел 18 матчей за «Зенит» и получил 1 желтую карточку.

На данный момент «Зенит» занимает первое место в турнирной таблице Мир РПЛ, набрав 44 очка в 22 матчах. «Краснодар» идет вторым, отставая от петербуржцев на 1 балл.