Марио Фернандес перенес операцию. Защитник «Зенита» приступает к реабилитации

Теги Зенит премьер-лига Россия травмы Александр Медведев Марио Фернандес Спорт-Экспресс Футбол

Александр Медведев заявил, что Марио Фернандесу сделали операцию после травмы.

Защитник «Зенита» получил травму в товарищеском матче с «Црвеной Звездой» 23 марта.

«Были проблемы неврологического характера, но ему была произведена операция. Она прошла успешно. Он приступает к реабилитации», – сказал председатель правления «Зенита» Медведев.

Ранее главный тренер петербуржского клуба Сергей Семак сообщил, что Марио Фернандес не сыграет с «Краснодаром» 13 апреля на выезде.

Бразилец, имеющий паспорт РФ, провел 18 матчей за «Зенит» и получил 1 желтую карточку.

На данный момент «Зенит» занимает первое место в турнирной таблице Мир РПЛ, набрав 44 очка в 22 матчах. «Краснодар» идет вторым, отставая от петербуржцев на 1 балл.

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10 комментариев
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Здоровья, что тут скажешь. Травмы всегда плохо.
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Фернандесу здоровья! Караваеву - стабильного места в стартовом составе, побольше голевых передач и голов ;)
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в ЦСКА вообще чет не помню его травмированным
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предал Цска и был таков
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Ответ Shikari
А ему и не было 33 года в цска
Так и контракт тут по-интереснее ) можно и на больничном посидеть )
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Парень весь переломан. Будь здоров, Марио
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Как человеку желаю здоровья Марио, но наше руководство очень сильно с ним ошиблось. Толку он него вообще 0. За всё время не одной хорошей игры и уже штук 5 травм. Надеюсь ума хватит не продлевать с ним контракт.
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Ответ Дмитрий Шиянов
в ЦСКА вообще чет не помню его травмированным
А ему и не было 33 года в цска
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Надеюсь, ему пересадили мозги и он сможет выучить хоть что-то по-русски
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