Марио не сыграет с «Краснодаром». Защитник «Зенита» сможет восстановиться в течение двух-трех недель

Сергей Семак сообщил, что Марио Фернандес не сыграет с «Краснодаром».

– Остается открытым вопрос по поводу крайних защитников. В прошлом матче не принимал участие Дуглас Сантос, также вы говорили о том, что решается вопрос с . Есть ли какие-то новости по этому поводу?

– Да, есть новости. Марио Фернандес в этой игре нам не поможет – у него проблемы неврологического характера, но, думаю, в течение двух-трех недель он уже сможет восстановиться и начать работать вместе с командой, – сообщил тренер « ».

Напомним, «Зенит» на выезде встретится с « » в субботу.