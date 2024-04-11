Марио не сыграет с «Краснодаром». Защитник «Зенита» сможет восстановиться в течение двух-трех недель

Теги Зенит Сергей Семак премьер-лига Россия травмы Краснодар Марио Фернандес Футбол

Сергей Семак сообщил, что Марио Фернандес не сыграет с «Краснодаром».

– Остается открытым вопрос по поводу крайних защитников. В прошлом матче не принимал участие Дуглас Сантос, также вы говорили о том, что решается вопрос с Марио Фернандесом. Есть ли какие-то новости по этому поводу?

– Да, есть новости. Марио Фернандес в этой игре нам не поможет – у него проблемы неврологического характера, но, думаю, в течение двух-трех недель он уже сможет восстановиться и начать работать вместе с командой, – сообщил тренер «Зенита».

Напомним, «Зенит» на выезде встретится с «Краснодаром» в субботу.

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4 комментария
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Через три недели останется 2-3 тура до конца чемпионата,пока наберёт форму и сезон окончен.По-хорошему надо с ним прощаться летом
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Марио пора на покой или в Спартак
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Ответ Дмитрий9779
Через три недели останется 2-3 тура до конца чемпионата,пока наберёт форму и сезон окончен.По-хорошему надо с ним прощаться летом
Странный был выбор, мягко говоря, купить Марио. Больше лечится, чем играет. Пример Маркизио ничему не научил похоже.
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0
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Ответ j-o-k-e-r
Странный был выбор, мягко говоря, купить Марио. Больше лечится, чем играет. Пример Маркизио ничему не научил похоже.
Вероятно думали,что он так же ьыстр и хорош как в ЦСКА,но годы своё берут,стал более подвержен травмам.Счииаю летнее ТО было пповалено
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