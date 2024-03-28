Семак о травме Марио: «Проблема связана с неврологией, это не мышечное повреждение. Медицинский штаб «Зенита» разбирается с ситуацией – ничего серьезного, надеюсь»

Теги Спартак Зенит Сергей Семак премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России травмы Марио Фернандес Футбол

Сергей Семак оценил вероятность участия Марио Фернандеса в матче со «Спартаком».

Защитник «Зенита» получил травму в товарищеском матче с «Црвеной Звездой» 23 марта.

– Наш медицинский штаб разбирается с ситуацией по Марио. Посмотрим, насколько будет возможным его участие. Пока четкого понимания нет, продолжаем разбираться. Надеюсь, что ничего серьезного.

– В СМИ писали, что это может быть серьезная травма, из-за которой игрок выбыл до конца сезона.

– На сегодняшний день это не соответствует действительности, Марио чувствует себя лучше. Проблема связана с неврологией, а не с мышечным повреждением. Он проходит дополнительные обследования, – сказал главный тренер «Зенита».

30 марта «Зенит» встретится с «Крыльями Советов» в чемпионате России, а 3 апреля сыграет со «Спартаком» в Фонбет Кубке России.

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21 комментарий
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Старость не радость. А, вообще, не понимаю, зачем он Зениту. По моему , лучшие годы позади.
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Я давно заметил, что у Марио есть нервный тик. Он быстро поднимает брови и голову, как кивает только вверх и так раза 3 за 5 секунд. Но он у него уже давно, я заметил еще когда он в ЦСКА играл.
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Сейчас подковы кузнец поменяет и Марио опять побежит :)
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Ну вообще, мне кажется, кони должны спасибо сказать Зениту за то, что его к себе забрали. Так бы он их проблемой был, а теперь Зенита. А то всё "предатель, иуда, бла-бла-бла")
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У нас правый фланг защиты из сплошных травматиков состоит - что Марио, что Слава Караваев. Надеюсь, Адамов в Оренбурге немного прокачается, будет как Смольников носиться за счет здоровья хотя бы. Иначе, мы так и не решим эту проблему.
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Ответ Чебурашка от Гены
Старость не радость. А, вообще, не понимаю, зачем он Зениту. По моему , лучшие годы позади.
Лимит. Посмотри зимние трансферы и состав в матчах после зимнего периода. Круговой в опале, теперь придется жертвовать кем-то из легов. Видимо Эракович на Алипа.
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Ответ Злодей Спб
Сейчас подковы кузнец поменяет и Марио опять побежит :)
Увы, больше подковы ему не меняем
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да у него на лбу написано что с неврологией проблемы, причем давно
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Ответ Чебурашка от Гены
Старость не радость. А, вообще, не понимаю, зачем он Зениту. По моему , лучшие годы позади.
- опытный игрок
- минимум времени на адаптацию в РПЛ
- стоимость
У меня нет более аргументов, дабы объяснить приглашение Марио и Изидора в Зенит. Клуб на тот период лишился двух ключевых игроков (Малком и Кузяев) + травмы центральных защитников. Семак понимал что команду будет лихорадить, надо было продержаться какое-то время.
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Ответ Михаил Савченко
Дядька в раздевалку, авторитет для бразильцев, переводчик, бонусом даже может на поле выйти
Переводчик? С какого на какой? ))))))
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Ответ Ninjah
Я давно заметил, что у Марио есть нервный тик. Он быстро поднимает брови и голову, как кивает только вверх и так раза 3 за 5 секунд. Но он у него уже давно, я заметил еще когда он в ЦСКА играл.
Это потому что в ЦСКА у него паспорт отобрали. Каждый бы так переживал.
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Ответ Ninjah
Я давно заметил, что у Марио есть нервный тик. Он быстро поднимает брови и голову, как кивает только вверх и так раза 3 за 5 секунд. Но он у него уже давно, я заметил еще когда он в ЦСКА играл.
Синдром навязчивых движений – детский невроз, возникающий у детей разных лет. Проблема, как правило, развивается вследствие воздействия на психоэмоциональный фон ребенка негативных факторов, как атмосфера в коллективе или семье, а также из-за переутомлений, сильного стресса, психологической травмы. Возможно он так и не изличился.
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