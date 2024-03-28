Семак о травме Марио: «Проблема связана с неврологией, это не мышечное повреждение. Медицинский штаб «Зенита» разбирается с ситуацией – ничего серьезного, надеюсь»
Сергей Семак оценил вероятность участия Марио Фернандеса в матче со «Спартаком».
Защитник «Зенита» получил травму в товарищеском матче с «Црвеной Звездой» 23 марта.
– Наш медицинский штаб разбирается с ситуацией по Марио. Посмотрим, насколько будет возможным его участие. Пока четкого понимания нет, продолжаем разбираться. Надеюсь, что ничего серьезного.
– В СМИ писали, что это может быть серьезная травма, из-за которой игрок выбыл до конца сезона.
– На сегодняшний день это не соответствует действительности, Марио чувствует себя лучше. Проблема связана с неврологией, а не с мышечным повреждением. Он проходит дополнительные обследования, – сказал главный тренер «Зенита».
30 марта «Зенит» встретится с «Крыльями Советов» в чемпионате России, а 3 апреля сыграет со «Спартаком» в Фонбет Кубке России.
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У меня нет более аргументов, дабы объяснить приглашение Марио и Изидора в Зенит. Клуб на тот период лишился двух ключевых игроков (Малком и Кузяев) + травмы центральных защитников. Семак понимал что команду будет лихорадить, надо было продержаться какое-то время.