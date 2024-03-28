Семак о травме Марио: «Проблема связана с неврологией, это не мышечное повреждение. Медицинский штаб «Зенита» разбирается с ситуацией – ничего серьезного, надеюсь»

Сергей Семак оценил вероятность участия Марио Фернандеса в матче со «Спартаком».

Защитник « » получил травму в товарищеском матче с «Црвеной Звездой» 23 марта.

– Наш медицинский штаб разбирается с ситуацией по . Посмотрим, насколько будет возможным его участие. Пока четкого понимания нет, продолжаем разбираться. Надеюсь, что ничего серьезного.

– В СМИ писали, что это может быть серьезная травма, из-за которой игрок выбыл до конца сезона.

– На сегодняшний день это не соответствует действительности, Марио чувствует себя лучше. Проблема связана с неврологией, а не с мышечным повреждением. Он проходит дополнительные обследования, – сказал главный тренер «Зенита».

30 марта «Зенит» встретится с «Крыльями Советов» в чемпионате России, а 3 апреля сыграет со « » в Фонбет Кубке России.