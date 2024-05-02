Мостовой о Семаке в «Зените» до 2030-го: «Пригласите меня – тоже буду штамповать титулы год за годом. Если бы он с «Факелом» или «Уралом» подписал контракт – другое дело»
Александр Мостовой считает, что мог бы выигрывать чемпионские титулы с «Зенитом».
Ранее стало известно, что главный тренер петербуржцев Сергей Семак продлит контракт до 2030 года.
«А что может быть лучше «Зенита», который выигрывает РПЛ каждый год. Там просто шикарные условия.
Другое дело, если бы Семак подписал контракт на пять лет с «Факелом» или «Уралом», например. А тут, что говорить об этом.
Пригласите меня в «Зенит» – я тоже буду штамповать титулы год за годом. Все было бы замечательно», – сказал бывший полузащитник «Спартака» и сборной России.
Это аксиома, она не требует доказательств)
Правда тебя все будут обзывать физруком и попробуй только проиграть 2 игры тетя с грязью смешают свои же
А Мостовой только свои испражнения на показ выводит
аахахахахах