Мостовой о Семаке в «Зените» до 2030-го: «Пригласите меня – тоже буду штамповать титулы год за годом. Если бы он с «Факелом» или «Уралом» подписал контракт – другое дело»

Теги Зенит Сергей Семак премьер-лига Россия Александр Мостовой Урал Факел Футбол

Александр Мостовой считает, что мог бы выигрывать чемпионские титулы с «Зенитом».

Ранее стало известно, что главный тренер петербуржцев Сергей Семак продлит контракт до 2030 года

«А что может быть лучше «Зенита», который выигрывает РПЛ каждый год. Там просто шикарные условия.

Другое дело, если бы Семак подписал контракт на пять лет с «Факелом» или «Уралом», например. А тут, что говорить об этом.

Пригласите меня в «Зенит» – я тоже буду штамповать титулы год за годом. Все было бы замечательно», – сказал бывший полузащитник «Спартака» и сборной России. 

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75 комментариев
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Нет, не будешь
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Да ты через месяц будешь психовать, что эти бразилы не умеют играть так, как ты играл 30 лет назад. Тупые, кривоногие, чему их там только учат в этой Бразилии. А вот если б на поле было 11 Мостовых, тогда б ух, эх!...
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Семак показывал отличный результат с Уфой, а Мостовой только чеканить умеет
+46
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Пригласите санитаров
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Это уже критиканство от Царя. Семак с Уфой 6-е место занимал, к слову, при ее возможностях добился успеха.
+15
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Ответ Детрит
Да ты через месяц будешь психовать, что эти бразилы не умеют играть так, как ты играл 30 лет назад. Тупые, кривоногие, чему их там только учат в этой Бразилии. А вот если б на поле было 11 Мостовых, тогда б ух, эх!...
10 мостовых и черчеслв
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+13
Саша, давай сразу в Барселону. Не мелочись.
+15
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Ответ Caniball
Комментарий скрыт
😂😂😂
Это аксиома, она не требует доказательств)
+12
0
+12
Покажи результат с Уфой, поработай с АВБ, Спалетти и Капелло, пройди практику с топовых клубах Европы и может быть потом и позовем

Правда тебя все будут обзывать физруком и попробуй только проиграть 2 игры тетя с грязью смешают свои же
+10
-1
+9
Он уже показал, на что способен в Уфе. Или он и с ними должен был выиграть чемпионат?
+12
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+8
Мост штамповать не будет, это заблуждается, но чеканить у него будут все, даже повара на базе
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+7
Царь который год уже клянчит, чтобы его куда-нибудь пригласили, а его все не приглашают и не приглашают )))
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Семак Уфу в ЛЕ выводил!
А Мостовой только свои испражнения на показ выводит
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+3
Ответ Максим 1986
Это уже критиканство от Царя. Семак с Уфой 6-е место занимал, к слову, при ее возможностях добился успеха.
ну 6 место это все же даже не медали.Один раз занял 6 место-это не показатель.Показатель это когда Бердыев делал Рубин чмпионом и серебряные медали с Ростовом.И в Еврокбках нормально играли его команды в отличие от зенита Семака, с гораздо большими клубными возможностями.
+13
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семак в европе каждыйй год позорился
+4
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И не штамповать, а чеканить.
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Ответ Парень со двора Шмурнова
Он уже показал, на что способен в Уфе. Или он и с ними должен был выиграть чемпионат?
И лигу чемпионов
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Ответ Spartakus1984
ну 6 место это все же даже не медали.Один раз занял 6 место-это не показатель.Показатель это когда Бердыев делал Рубин чмпионом и серебряные медали с Ростовом.И в Еврокбках нормально играли его команды в отличие от зенита Семака, с гораздо большими клубными возможностями.
Так пусть Мостовой возглавит Урал или Оренбург и хотя бы шестое место с ними займёт. Тогда и разговор будет.
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Ответ Детрит
Да ты через месяц будешь психовать, что эти бразилы не умеют играть так, как ты играл 30 лет назад. Тупые, кривоногие, чему их там только учат в этой Бразилии. А вот если б на поле было 11 Мостовых, тогда б ух, эх!...
Не, ну чеканить то бразилы точно умеют
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Ответ superbro
Комментарий удален модератором
Ну тут Мостовому можно отдать должное, он хайпит как не в себя
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Пригласите уже его
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Ответ Alex1104
Саша, давай сразу в Барселону. Не мелочись.
Хави затрясся...
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Надо под Мостового создать новый клуб, чтобы он его возглавил. Главное, чтобы после окончания сезона не получилось: "Да гранаты у него не той системы".
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Единственное что смог бы царь в качестве тренера Зенита,это с ноги влететь в фнл
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Царь дело говорит
аахахахахах
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Нет Абаскаля, Мостовой заскучал😂
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Чет до Семака никто титулы не штамповал, хотя работали очень сильные специалисты.
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Мясо, отдыхайте, Мост от вас отстал и нашёл себе клуб подостойнее.
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Первый раз с Сашкой согласен, со сборной Бразилии даже Я не грамотный? Тоже смог бы наверное……
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Ответ SPB Patriot
Чет до Семака никто титулы не штамповал, хотя работали очень сильные специалисты.
Там были непонятные трансферы Аргентинцев
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