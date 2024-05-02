Мостовой о Семаке в «Зените» до 2030-го: «Пригласите меня – тоже буду штамповать титулы год за годом. Если бы он с «Факелом» или «Уралом» подписал контракт – другое дело»

Александр Мостовой считает, что мог бы выигрывать чемпионские титулы с «Зенитом».

Ранее стало известно, что главный тренер петербуржцев продлит контракт до 2030 года.

«А что может быть лучше « », который выигрывает каждый год. Там просто шикарные условия.

Другое дело, если бы Семак подписал контракт на пять лет с «Факелом» или «Уралом», например. А тут, что говорить об этом.

Пригласите меня в «Зенит» – я тоже буду штамповать титулы год за годом. Все было бы замечательно», – сказал бывший полузащитник «Спартака» и сборной России.