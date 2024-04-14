Мостовой сказал, что с деньгами смог бы сделать «Спартак» чемпионом: «Зенит же делает как-то с деньгами и Семаком»
Александр Мостовой сказал, что при наличии денег сделал бы «Спартак» чемпионом.
– Сколько людей уже в Спартаке поменялось. Каждый год об этом говорим. Сейчас какой-то Эштор (Пол Эшуорт, – Sports) ушел, елки-палки, никто даже не знал, как он выглядел. До него еще кто-то был.
Блин, ну это «Спартак». Пальцев одной руки слишком много, чтобы посчитать футбольных людей в клубе. Там и 2-3 человек нет, которые в футбол играли. Поэтому что вы хотите от клуба?
– Согласны, что «Спартак» превратился в середняка?
– Нет. «Спартак» был, есть и будет «Спартаком». У клуба богатейшая история, в нашей стране это самая популярная команда. Беда в том, что туда попадают посторонние люди. Они отдыхают, зарабатывают себе на жизнь и уезжают.
– Кого назначить вместо Абаскаля, чтобы он сделал клуб чемпионом?
– Мне все равно. Задавайте вопросы руководству.
– Вы бы смогли сделать «Спартак» чемпионом?
– С деньгами – да. «Зенит же делает как-то с деньгами и Семаком, – сказал экс-игрок сборной России.
Денег у спартака нет 😂
И где результат?
Да хотя бы в тот же Спартак. Поработать с парой-тройкой иностранных тренеров как Семак в Зените, а уже потом идти главным, если проявит необходимые навыки.
Семак несколько лет готовил себя к "самостоятельному плаванию" на должности главного тренера и чуть было действительно "не уплыл" из Зенита. Вовремя вернули :)
– Нет. Он в процессе...
Может, дело не в деньгах, а в умении их тратить? Пора бы признать, что трансферная политика Зенита куда эффективнее спартаковской.
– Сто рублей, – ответил Балаганов, с сожалением отрываясь от хлеба с колбасой.
– Да нет, вы меня не поняли. Не на сегодняшний день, а вообще. Для счастья. Ясно? Чтобы вам было хорошо на свете. Балаганов долго думал, несмело улыбаясь, и, наконец, объявил, что для полного счастья ему нужно шесть тысяч четыреста рублей и что с этой суммой ему будет на свете очень хорошо.
– Ладно, – сказал Остап, получите пятьдесят тысяч.