Мостовой сказал, что с деньгами смог бы сделать «Спартак» чемпионом: «Зенит же делает как-то с деньгами и Семаком»

Теги Спартак Зенит Сергей Семак премьер-лига Россия Александр Мостовой Гильермо Абаскаль Пол Эшуорт Футбол

Александр Мостовой сказал, что при наличии денег сделал бы «Спартак» чемпионом.

– Сколько людей уже в Спартаке поменялось. Каждый год об этом говорим. Сейчас какой-то Эштор (Пол Эшуорт, – Sports) ушел, елки-палки, никто даже не знал, как он выглядел. До него еще кто-то был.

Блин, ну это «Спартак». Пальцев одной руки слишком много, чтобы посчитать футбольных людей в клубе. Там и 2-3 человек нет, которые в футбол играли. Поэтому что вы хотите от клуба?

– Согласны, что «Спартак» превратился в середняка?

– Нет. «Спартак» был, есть и будет «Спартаком». У клуба богатейшая история, в нашей стране это самая популярная команда. Беда в том, что туда попадают посторонние люди. Они отдыхают, зарабатывают себе на жизнь и уезжают.

– Кого назначить вместо Абаскаля, чтобы он сделал клуб чемпионом?

– Мне все равно. Задавайте вопросы руководству.

– Вы бы смогли сделать «Спартак» чемпионом?

– С деньгами – да. «Зенит же делает как-то с деньгами и Семаком, – сказал экс-игрок сборной России.

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55 комментариев
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Дайте Саше поработать уже
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У Спартака денег нет?)
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Ответ Зелёный гопник
У Спартака достаточно денег, они вторые в РПЛ по бюджету. И где результат?
Денег достаточно, просто Мостового нет)
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Вот и раскрыт секрет
Денег у спартака нет 😂
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Ответ Bartez1986
У Спартака денег нет?)
По его мнению, раз есть деньги, то команда автоматом должна быть чемпионом) ПСЖ и Сити, которые на двоих с деньгами шейхов взяли 1 ЛЧ, тихонько смеются над Царём)))
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Буду рад, если Александра назначат главным тренером в Спартак) будет весело))
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Вот и рецепт чемпионства: деньги, Мостовой и «как-то».
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У Спартака достаточно денег, они вторые в РПЛ по бюджету.
И где результат?
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Дайте Мостовому порулить, хотя, скорее, он выведет Спартак в Первую лигу
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Как еда без пикадора, так Спартак без Мостового!
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Дожили,у КБ денег мало,бггг.
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Мостовому надо не языком чесать, а идти и набирать компетенцию, на должности помощника главного тренера.
Да хотя бы в тот же Спартак. Поработать с парой-тройкой иностранных тренеров как Семак в Зените, а уже потом идти главным, если проявит необходимые навыки.

Семак несколько лет готовил себя к "самостоятельному плаванию" на должности главного тренера и чуть было действительно "не уплыл" из Зенита. Вовремя вернули :)
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Ответ Вячеслав Припузов
Комментарий удален модератором
Он в футбол играл - у него опыта достаточно) Пусть сразу в Спартак идёт!
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– Согласны, что «Спартак» превратился в середняка?..
– Нет. Он в процессе...
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Ответ Игорь М.
По его мнению, раз есть деньги, то команда автоматом должна быть чемпионом) ПСЖ и Сити, которые на двоих с деньгами шейхов взяли 1 ЛЧ, тихонько смеются над Царём)))
За то у Челси 2 лч и 2 Ле. Такие же резко взлетевшие вверх из-за нового владельца.
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Ответ Peter Parker
За то у Челси 2 лч и 2 Ле. Такие же резко взлетевшие вверх из-за нового владельца.
За 20 лет Челси выиграл 2 ЛЧ и 2 ЛЕ. Первый еврокубковый трофей вообще через 9 лет после покупки
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То есть Спартак не имеет денег? С таким-то спонсором? Ржунимагу.
Может, дело не в деньгах, а в умении их тратить? Пора бы признать, что трансферная политика Зенита куда эффективнее спартаковской.
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Тут вопрос выстроения клуба , состав Спартака второй после Зенита , но нет порядка в клубе и грамотных специалистов
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Получается, нужны не только деньги, но и Семак.
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Ответ Злодей Спб
Мостовому надо не языком чесать, а идти и набирать компетенцию, на должности помощника главного тренера. Да хотя бы в тот же Спартак. Поработать с парой-тройкой иностранных тренеров как Семак в Зените, а уже потом идти главным, если проявит необходимые навыки. Семак несколько лет готовил себя к "самостоятельному плаванию" на должности главного тренера и чуть было действительно "не уплыл" из Зенита. Вовремя вернули :)
Согласен, Семак был помощником у Спалетти,Боаша,Луческу в Зените, у Капелло в сборной. Потом возглавил Уфу и смог вывести ее в еврокубки и потом уже позвали основным в Зенит. А Мостовой только языком чешет, а года идут.
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Скажите , Шура, честно, сколько вам нужно денег для счастья? – спросил Остап. – Только подсчитайте все.
– Сто рублей, – ответил Балаганов, с сожалением отрываясь от хлеба с колбасой.
– Да нет, вы меня не поняли. Не на сегодняшний день, а вообще. Для счастья. Ясно? Чтобы вам было хорошо на свете. Балаганов долго думал, несмело улыбаясь, и, наконец, объявил, что для полного счастья ему нужно шесть тысяч четыреста рублей и что с этой суммой ему будет на свете очень хорошо.
– Ладно, – сказал Остап, получите пятьдесят тысяч.
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Ответ мутятя
Что поделать, если мешок денег перевесит два мешка истины. Зенит с деньгами может все.
Так и Спартак может. Рецепт известен, спроси у Мостового.
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Ответ ielisen@mail.ru
Какой же простой рецепт чемпионства-деньги плюс Мостовой!
+ футбольная походка +умение чеканить мяч
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Ответ Злодей Спб
Мостовому надо не языком чесать, а идти и набирать компетенцию, на должности помощника главного тренера. Да хотя бы в тот же Спартак. Поработать с парой-тройкой иностранных тренеров как Семак в Зените, а уже потом идти главным, если проявит необходимые навыки. Семак несколько лет готовил себя к "самостоятельному плаванию" на должности главного тренера и чуть было действительно "не уплыл" из Зенита. Вовремя вернули :)
Он считает что ему обязаны за так дать должность,без какой-либо практики,учебы и лишь за то что он играл на высшем уровне
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Ответ Дмитрий9779
Дожили,у КБ денег мало,бггг.
Видимо, самый богатый олигарх России на пособиях выезжает...
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Последним абзацем Мостовой хотел сказать, что Семак никогда не играл в ⚽️
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За деньги да...
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После того, как у нас руководителем кадастровой палаты Росреестра назначили массажиста, который массажировал вице-премьершу (погуглите, если интересно), то и назначение Мостового в Спартак не выглядит уже каким-то фарсом
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Блаженный)
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Надо создать петицию,чтобы Шурика уже куда-нибудь пристроили.
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