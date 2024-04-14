Мостовой сказал, что с деньгами смог бы сделать «Спартак» чемпионом: «Зенит же делает как-то с деньгами и Семаком»

Александр Мостовой сказал, что при наличии денег сделал бы «Спартак» чемпионом.

– Сколько людей уже в поменялось. Каждый год об этом говорим. Сейчас какой-то Эштор ( , – Sports) ушел, елки-палки, никто даже не знал, как он выглядел. До него еще кто-то был.

Блин, ну это «Спартак». Пальцев одной руки слишком много, чтобы посчитать футбольных людей в клубе. Там и 2-3 человек нет, которые в футбол играли. Поэтому что вы хотите от клуба?

– Согласны, что «Спартак» превратился в середняка?

– Нет. «Спартак» был, есть и будет «Спартаком». У клуба богатейшая история, в нашей стране это самая популярная команда. Беда в том, что туда попадают посторонние люди. Они отдыхают, зарабатывают себе на жизнь и уезжают.

– Кого назначить вместо , чтобы он сделал клуб чемпионом?

– Мне все равно. Задавайте вопросы руководству.

– Вы бы смогли сделать «Спартак» чемпионом?

– С деньгами – да. «Зенит же делает как-то с деньгами и Семаком, – сказал экс-игрок сборной России.