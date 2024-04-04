Мостовой об Абаскале: «Отдыхает в России со своей зарплатой. Он даже в футбол не играл. Меньше о нем говорить надо»
Александр Мостовой подвел итоги матча «Спартака» против «Зенита».
Вчера московская команда проиграла «Зениту» в первом матче полуфинала Пути РПЛ Фонбет Кубка России (1:2).
«Это не приговор Абаскалю. Сейчас в шутку говорю, после новости о том, что стартовый состав ему подсказывает Бог: Семак, видимо, в первом тайме тоже послушал Бога...
Это шутка, но я своего мнения по Абаскалю не менял. Он живет и отдыхает в нашей стране с той зарплатой, которая у него есть. Он никогда даже в футбол не играл. До чего докатились? Меньше о нем говорить надо. Он работает и получает удовольствие», – заявил бывший игрок красно-белых.
Гильермо Абаскаль: «Бог подсказывает мне стартовый состав. Как он решает – делаем то же самое»
Гильермо Абаскаль: «Зенит» не был готов к матчу, вероятно. «Спартак» был, но не реализовал преимущество. Умярову и Угальде дали позорные желтые, и мы больше не могли прессинговать как прежде»
За этой шарманкой/тезисами спартаковской общественности, мол, Абаскаль ничего не нужно, ничего делает - что стоит? Просто набрасывают ради поджидающего должность шашлычника?
Не, понимаю, если про результаты говорить, про тактику и т. д, но оглашать позицию за него "ничего не надо/просиживает штаны" - глупо
Да и спартаковцы годами говорят о чемпионстве и рисуют утопическую картину тренера, что придёт и выведет на первое место, будто сейчас 90е и 00-е годы. За много лет одно чемпионство с удачно выбранным временным тренером, откуда такой гоноо и запросы?
Или для таких же, как сами, тушканчиков рассчитано.
Зачем полгода одно и тоже публиковать спортсру?
Не обижайте птичку сравнениями.
Или вы ждёте что Мостовой скажет что земля не круглая и Абаскаль хороший тренер ?
Мост, смени пластинку - заело
Никто в России не говорит об Абаскале больше Мостового.