Мостовой об Абаскале: «Отдыхает в России со своей зарплатой. Он даже в футбол не играл. Меньше о нем говорить надо»

Теги Спартак Зенит Сергей Семак премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Александр Мостовой Спорт-Экспресс религия Гильермо Абаскаль Футбол

Александр Мостовой подвел итоги матча «Спартака» против «Зенита».

Вчера московская команда проиграла «Зениту» в первом матче полуфинала Пути РПЛ Фонбет Кубка России (1:2).

«Это не приговор Абаскалю. Сейчас в шутку говорю, после новости о том, что стартовый состав ему подсказывает Бог: Семак, видимо, в первом тайме тоже послушал Бога...

Это шутка, но я своего мнения по Абаскалю не менял. Он живет и отдыхает в нашей стране с той зарплатой, которая у него есть. Он никогда даже в футбол не играл. До чего докатились? Меньше о нем говорить надо. Он работает и получает удовольствие», – заявил бывший игрок красно-белых.

Гильермо Абаскаль: «Бог подсказывает мне стартовый состав. Как он решает – делаем то же самое»

Гильермо Абаскаль: «Зенит» не был готов к матчу, вероятно. «Спартак» был, но не реализовал преимущество. Умярову и Угальде дали позорные желтые, и мы больше не могли прессинговать как прежде»

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38 комментариев
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Интересно, как бы Мостовой оценил Виктора Фернандеса, своего тренера в Сельте с 1998 по 2002 год, который трижды выводил их в кубок УЕФА и при котором они показывали наверное лучший результат в своей истории? Знает ли Александр, что он не играл профессионально?
+38
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+38
Ответ rasso
Интересно, как бы Мостовой оценил Виктора Фернандеса, своего тренера в Сельте с 1998 по 2002 год, который трижды выводил их в кубок УЕФА и при котором они показывали наверное лучший результат в своей истории? Знает ли Александр, что он не играл профессионально?
Сашка уже говорил что Фернандес с ним советовался по тактике.
+21
0
+21
Слуцкий с Моуриньо тоже не играли же.
+9
-2
+7
Что интересно, сам Мостовой о нём больше остальных и болтает.
+6
0
+6
Ответ rasso
Интересно, как бы Мостовой оценил Виктора Фернандеса, своего тренера в Сельте с 1998 по 2002 год, который трижды выводил их в кубок УЕФА и при котором они показывали наверное лучший результат в своей истории? Знает ли Александр, что он не играл профессионально?
Он чеканил, это важнее
+5
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Ответ илья галкин
> Он никогда даже в футбол не играл. Мост, смени пластинку - заело
Он или просто безумец или это такой незатейливый троллинг почтеннейшей публики )
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+5
Мостовой как птица 🐦 говорун.
+4
-1
+3
Мне кажется, или Мостовой больше всех говорит об Абаскале?)
+2
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+2
Ответ ErZh
меньше о нем, больше обо мне
Как ни странно, Царь чаще всех про Абаскаля говорит))
+2
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+2
Так не говори.
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+1
Ответ илья галкин
> Он никогда даже в футбол не играл. Мост, смени пластинку - заело
Я бы к последнему слову третьим слогом "ба" добавил. Уже реально заел.
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И мяч чеканить не умеет!
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Ответ akar
Жаль, в комментариях нельзя постить картинки. Напрашивается мем с чуваком в пустом туалете, к которому подходит Мостовой и говорит «Абаскаль даже в футбол не играл, а «Спартак» тренирует!»
При этом хорошо бы чтобы было видно отражение в зеркале, где на месте чувака, к которому он подошел - ничего нет.
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Мостовой о Моуриньо: «Отдыхает в Италии со своей зарплатой. Он даже в футбол не играл. Меньше о нем говорить надо»
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Каждый раз дико рофлю с этого "аргумента"🤭
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По старым конспектам шпарит
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Ответ илья галкин
> Он никогда даже в футбол не играл. Мост, смени пластинку - заело
Эт да, но ещё другое удивляет

За этой шарманкой/тезисами спартаковской общественности, мол, Абаскаль ничего не нужно, ничего делает - что стоит? Просто набрасывают ради поджидающего должность шашлычника?

Не, понимаю, если про результаты говорить, про тактику и т. д, но оглашать позицию за него "ничего не надо/просиживает штаны" - глупо

Да и спартаковцы годами говорят о чемпионстве и рисуют утопическую картину тренера, что придёт и выведет на первое место, будто сейчас 90е и 00-е годы. За много лет одно чемпионство с удачно выбранным временным тренером, откуда такой гоноо и запросы?
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Ответ Wiley Fox
Комментарий скрыт
Интер какая синагога поддерживала ?
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Я не понимаю, публикаторы отрывка из прошлогоднего вью Мостового, ###### чтоль на него?
Или для таких же, как сами, тушканчиков рассчитано.
Зачем полгода одно и тоже публиковать спортсру?
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Ответ Boy Lokkaew
Мостовой как птица 🐦 говорун.
"Птица говорун отличается умом и сообразительностью! Умом и сообразительностью!"
Не обижайте птичку сравнениями.
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Ответ SidSide
У тех, кто звонит Мостовому, следует спросить знают ли они, что такое безумие.
Просто сколько раз нужно повторить что земля круглая, а Абаскаль далёк от футбола ?
Или вы ждёте что Мостовой скажет что земля не круглая и Абаскаль хороший тренер ?
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Зависть - второе Я современного Мостового.
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Ну так больше остальных о нем говоришь именно ты!! 😂
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Если за день нет новости от Мостового про то, что Абаскаль даже в футбол не играл, значит в этот день будет новость от Лозы, что Земля плоская. И наоборот.
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трудно оценивать Гильермо как уже состоявшегося тренера, его уровень покажет время, которое он видимо проведет уже не в Спартаке... но Абаскаль всю свою сознательную жизнь в футболе, прошел все этапы становления профессональным футболистом, да, не зацепился за высший уровень, но таких в прицнипе единицы из общей массы
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> Он никогда даже в футбол не играл.
Мост, смени пластинку - заело
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Да и не было вроде бы новостей о Абаскале, если бы Сашок не вылез со своим языком 😂😂😂
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когда не знаешь, что написать в новости, позвони мостовому
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>Меньше о нем говорить надо
Никто в России не говорит об Абаскале больше Мостового.
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На месте пиарщика Абаскаля выложил бы его детские фото с физ-ры))
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