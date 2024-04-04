Мостовой об Абаскале: «Отдыхает в России со своей зарплатой. Он даже в футбол не играл. Меньше о нем говорить надо»

Александр Мостовой подвел итоги матча «Спартака» против «Зенита».

Вчера московская команда проиграла «Зениту» в первом матче полуфинала Пути РПЛ Фонбет Кубка России (1:2).

«Это не приговор Абаскалю. Сейчас в шутку говорю, после новости о том, что стартовый состав ему подсказывает Бог: Семак, видимо, в первом тайме тоже послушал Бога...

Это шутка, но я своего мнения по Абаскалю не менял. Он живет и отдыхает в нашей стране с той зарплатой, которая у него есть. Он никогда даже в футбол не играл. До чего докатились? Меньше о нем говорить надо. Он работает и получает удовольствие», – заявил бывший игрок красно-белых.

Гильермо Абаскаль: «Бог подсказывает мне стартовый состав. Как он решает – делаем то же самое»

Гильермо Абаскаль: «Зенит» не был готов к матчу, вероятно. «Спартак» был, но не реализовал преимущество. Умярову и Угальде дали позорные желтые, и мы больше не могли прессинговать как прежде»