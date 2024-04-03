Александр Мостовой: «Российским игрокам стоит пробовать себя в иностранных командах. Есть примеры Головина, Миранчука, Захаряна и остальных»

Теги Зенит Монако Сергей Семак Аталанта премьер-лига Россия Реал Сосьедад лига 1 Франция серия А Италия Ла Лига Александр Мостовой Алексей Миранчук Александр Головин Андрей Мостовой Чемпионат.com Арсен Захарян Футбол

Александр Мостовой высказался об игре россиян в иностранных лигах.

«Я уже говорил и многие, кто играли за границей, говорили, что российским футболистам стоит пробовать себя в иностранных командах.

Есть примеры Головина, Миранчука, Захаряна и остальных. У нас долгое время никто не уезжал в Европу, потому что не брали. Поэтому Карпин ничего особо нового не сказал, мы об этом говорим постоянно.

Почему Семак должен доверять молодежи? Много случаев, когда игрок уезжает из «Зенита» и потом раскрывается.

Но другое дело – выиграть конкуренцию в «Зените», потому что в команде собраны очень сильные футболисты. Поэтому либо ты сидишь в запасе и выигрываешь титулы, или же пробуешь себя в другой команде.

Взять в пример Мостового. Он же мог спокойно уйти из «Зенита», но он терпел и сейчас является одним из основных футболистов. Его фамилия обязывает быть одним из лучших. Он молодец», – сказал Мостовой.

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7 комментариев
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Ну теперь стало ясно - Мостовой старается прогрессировать, чтобы не запятнать честь великой фамилии. И в чеканке прибавил, чтоб Царя не позорить
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Ответ vadimevstratov2@gmail.com
"И остальных" - сказал царь. Давайте уточним, в приличной по европейским меркам команде играет только Лодыгин ( Панатинаикос) , и Лунëв (Карабах). Остальные два десятка россиян прозябают в низших лигах Европы.
Ещё Оздоев в Паоке хорошо смотрится. Так-то клуб лидирует в чемпионате, плюс вышел в 1/4 ЛК.
Плюс, если уж Карабах вспомнили, то можно и Кокорина подтянуть: Арис не слабее Карабаха и в РПЛ финишировал бы где-то в середине таблицы
+3
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Мостовой Мостовому глаз не выклюет😀
+2
-1
+1
"И остальных" - сказал царь. Давайте уточним, в приличной по европейским меркам команде играет только Лодыгин ( Панатинаикос) , и Лунëв (Карабах). Остальные два десятка россиян прозябают в низших лигах Европы.
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Их, паразитов и здесь неплохо кормят за хождение по полю, а там на Западе пахать надо
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