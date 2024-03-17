Александр Мостовой: «Убери Семака из «Зенита» и поставь в «Урал», он никогда там чемпионом не станет. Если только вместе с ним десять бразильцев не перейдет»

Александр Мостовой высказался о работе Сергея Семака в «Зените».

Нынешний главный тренер возглавляет петербургский клуб с 2018 года. За это время «Зенит» пять раз становился чемпионом страны, один раз завоевывал Кубок России и четыре раза – Суперкубок России.

«Делать культ из какого-то человека неправильно. В футболе редко бывает, когда тренер из одной команды, в которой все выигрывал, переходит в другой клуб и там тоже начинает сразу всех побеждать. Вот уберите Гвардиолу из «Манчестер Сити» и дайте ему условный «Брентфорд», думаете, он чемпионом там станет? Конечно, никогда он им там не будет.

В России есть похожий пример: Семака из «Зенита» убери и поставь в «Урал», он никогда там чемпионом не станет. Если только вместе с ним десять бразильцев не перейдет.

Получилось бы у в ЦСКА? Если он пришел бы в ЦСКА и ему купили бы трех-четырех футболистов уровня Вендела, Клаудиньо, Кассьерры и еще кого-нибудь, то да. С нынешними возможностями армейцев – не думаю.

Хотя, конечно, хороших футболистов по меркам нашего чемпионата можно приобрести и за небольшие деньги. Можно же где-то найти 20-летнего малоизвестного, но при этом не менее качественного игрока, и за миллион», – заявил бывший игрок сборной России.