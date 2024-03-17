Александр Мостовой: «Убери Семака из «Зенита» и поставь в «Урал», он никогда там чемпионом не станет. Если только вместе с ним десять бразильцев не перейдет»

Теги ЦСКА Зенит Сергей Семак премьер-лига Россия Александр Мостовой Урал Матео Кассьерра Клаудиньо Вендел Футбол

Александр Мостовой высказался о работе Сергея Семака в «Зените».

Нынешний главный тренер возглавляет петербургский клуб с 2018 года. За это время «Зенит» пять раз становился чемпионом страны, один раз завоевывал Кубок России и четыре раза – Суперкубок России.

«Делать культ из какого-то человека неправильно. В футболе редко бывает, когда тренер из одной команды, в которой все выигрывал, переходит в другой клуб и там тоже начинает сразу всех побеждать. Вот уберите Гвардиолу из «Манчестер Сити» и дайте ему условный «Брентфорд», думаете, он чемпионом там станет? Конечно, никогда он им там не будет.

В России есть похожий пример: Семака из «Зенита» убери и поставь в «Урал», он никогда там чемпионом не станет. Если только вместе с ним десять бразильцев не перейдет.

Получилось бы у Семака в ЦСКА? Если он пришел бы в ЦСКА и ему купили бы трех-четырех футболистов уровня Вендела, Клаудиньо, Кассьерры и еще кого-нибудь, то да. С нынешними возможностями армейцев – не думаю.

Хотя, конечно, хороших футболистов по меркам нашего чемпионата можно приобрести и за небольшие деньги. Можно же где-то найти 20-летнего малоизвестного, но при этом не менее качественного игрока, и за миллион», – заявил бывший игрок сборной России.

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123 комментария
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Человек Уфу в Еврокубки вывел, Мостовой бы сходу в ФНЛ вывел)
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А кто с Уралом станет чемпионом? Гвардиола что ли? Или Йозе Марино? Патлатое чудовище уже не знает что выдавить из себя, я уверен, этот бездарь не покажет ничего на тренерском мостике, хотя его назначение это уже «достижение» в его случае.
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Ответ STIGMATA88
Комментарий скрыт
А почему на месте Уфы тогда оказалась Уфа, а не другие клубы?
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Ответ Михаил Сафонов
А кто с Уралом станет чемпионом? Гвардиола что ли? Или Йозе Марино? Патлатое чудовище уже не знает что выдавить из себя, я уверен, этот бездарь не покажет ничего на тренерском мостике, хотя его назначение это уже «достижение» в его случае.
Глупый Мост рассуждает как школьник. Сколько коучей провалилось, тренируя топ-клубы! Это не каждому дано. Во-первых, находиться под огромным давлением, во- вторых надо уметь общаться со звездами и тд. Да, чей- то удел- тренировать сугубо середняков и аутсайдеров. А есть и противоположные примеры - как у Анчелотти, который после беспонтового и вечного неудачника Эвертона перешёл в Реал и выиграл и ЛЧ и чемпионат Испании!
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Покажите мне тренера, который Уфу в еврокубки вывел.
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Как же надоели с этим тейком, "Поставь Семака туда...". Семак до "Зенита" работал с "Уфой", причем крайне успешно работал. Выводя команду в еврокубки и заняв рекордное 6 место. Вслед как раз за "Зенитом".
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-6
+25
Ответ ОЛЛС1911
Комментарий скрыт
Багаж Гончаренко... Вот где нынешний тренер Урала его забыл! А злой Семак не вернул и до сих пор пользуется.
+26
-2
+24
Вот поставь Мостового в Зенит, Реал или Ман Сити. Станет он чемпионом? Да нихрена не станет.
+23
0
+23
А какой тренер в мире сможет Урал чемпионом сделать? ))
Реально так до конца и не пойму, то ли Мостовой слишком жирно троллит, то ли ему в специальную лечебницу нужно )
+17
0
+17
Семак уже тренировал «Уфу», вышел с ней в Лигу Европы и во многом за это достижение ему дали шанс возглавить «Зенит»
+17
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+16
Но ведь Семак же играл в футбол…
+9
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Ответ К0НЬ ЗЛ0БНЫЙ
А при чём здесь чемпионства? Посмотрите на Бердыева - везде результат давал,и в Европе пошумел. АМостовой только языком завистливо машет.
Не везде
+9
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+9
Так то и про Клоппа можно сказать))
+8
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+8
Из серии: с Реалом и Барсой любой ЛЧ выиграет, а пусть ваши Месси/Роналду попробуют сделать это с Осасуной.
+8
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+7
Поставь тебя во главе Зенита ты всё равно никогда чемпионом не станешь - даже если 10 бразильцев перейдут
+6
0
+6
Чем пионом не станет, а покажет результат близкий к максимальному.
+4
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+4
Кто-то выводит в ЕК Уфу, кто-то побеждает Барсу, кому-то привозят хороших исполнителей и он даёт результат. Царь же так и будет молоть языком и никогда не будет тренером. Кто ж такого назначит?
+4
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+4
А почему не в "Волгарь"? Так шансы ошибиться вообще стремятся к нулю
+4
0
+4
Ответ Ivan Petrov
Раз в год и палка стреляет
Ну и когда ваша выстрелит?
+3
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Царская аналитика подъехала... Убери Гвардиолу из Ман Сити и поставь его в Лутон. Ну и? Лутон чемпион?
+3
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+3
Ума палата у Царя! 100% даю, что если его поставить тренером Зенита с 10 бразильцами, то клуб не долго думая вылетит в Пердив. С бразильцами тяжело общий язык найти, а Семак это сумел сделать. Тут ещё важно психологический подход иметь, которой у Мостового отродясь не было...
+3
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+3
Ответ KozlikX
Как он может в зените не стать чемпионом ?
Он сможет)
+3
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+3
Кого угодно можно поставить в Урал - чемпионом он не станет.

Однако, если бы вместо Семака в Зенит поставили кого-то другого - не факт, что удалось бы одержать серию чемпионств.
+2
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Ну да. А если летчика посадить в камаз, то он не сможет летать.

Не зная, что это Мостовой, можно принять за рассуждения ребёнка.
+2
0
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Ответ Ivan Petrov
Вывод Уфу в еврокубки это что трофей какой-то.?
У твоего любимого клуба в Википедии написано трёхкратный полуфиналист еврокубков, словно это трофей, а почему "Уфе" этого нельзя?
+2
0
+2
Вместе с Семаком и мордовскими бразилами надо ещё в Катю и Мюллера перевезти, чтобы зарплату им платил. У Иванова столько золотого запаса нема.
+3
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+2
завистливый и подлый человек, этот Мостовой....
+2
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Чемпионство "Лестера" или выигрыш сборной Греции Чемпионата Европы - это что-то наподобие Урал-чемпион, но это просто невероятное стечение обстоятельств, про которое столетие будут вспоминать.
+2
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+2
Ответ Вова Пупкин
Ума палата у Царя! 100% даю, что если его поставить тренером Зенита с 10 бразильцами, то клуб не долго думая вылетит в Пердив. С бразильцами тяжело общий язык найти, а Семак это сумел сделать. Тут ещё важно психологический подход иметь, которой у Мостового отродясь не было...
100% согласен.
Всегда говорили более 2х бразильцев в команде уже опасно...а здесь здоровый коллектив с тренерским авторитетом.
Шурика точно бы задвинули под плинтус)
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Есть тренеры,которые тренеруют детей, есть тренеры которые тренируют взрослых.Это не значит что их поменяв результат будет не хуже. Каждому своё.Специфика разная. Кто умеет ставить игру, а кто хороший психолог и не мешает классным игрокам играть.
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