Мостовой о «Спартаке»: «Логично, что Карпина не рассматривают – зачем? 5 матчей Слишковича без поражений – весомый аргумент. Главное, чтобы Абаскаля опять не пропихнули»

Теги Спартак Ростов Станислав Черчесов премьер-лига Россия Сборная России по футболу Александр Мостовой Валерий Карпин Р-Спорт Гильермо Абаскаль Владимир Слишкович Футбол

Александр Мостовой поделился мнением о будущем Владимира Слишковича.

Ранее спортивный директор «Спартака» Томаш Амарал заявил, что боснийский специалист входит в шорт-лист кандидатов на пост главного тренера. 

«Это логично, что Карпин не рассматривается, потому что зачем. Зачем фамилия Карпина «Спартаку», он в сборной работает. Логично, что Черчесова могли бы рассматривать, он свободный тренер, но тоже нет.

А Слишкович – это тот человек, которого месяц назад еще никто не знал вообще, а сейчас пять игр «Спартак» сыграл и ни одной не проиграл. Конечно, весомые аргументы, чтобы назначить его тренером.

Я понимаю, что мы говорим про «Спартак» и там кого-то только за 20 лет не пропихивали. Главное, чтобы опять не пропихнули Абаскаля и чтобы он не вернулся. После того, как убрали Абаскаля, в «Спартаке» и около клуба наладилась атмосфера и результаты», – сказал бывший футболист сборной России. 

Слишковича могут оставить главным, Черчесова и Карпина не будет. Главное, что сказал спортивный директор «Спартака»

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14 комментариев
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Мостовому похоже Абаскаль снится в кошмарах, это же надо так довести человека до припадка
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А царь не в курсе видать, что Слишкович в футбол не играл?
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Чертов Абаскаль, нужно вызывать пять мотоциклетов с пулеметами.
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Ответ Bartez1986
А царь не в курсе видать, что Слишкович в футбол не играл?
Походка просто футбольная, видимо, Царь поэтому пока еще не гуглил
+3
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Ответ Bartez1986
А царь не в курсе видать, что Слишкович в футбол не играл?
Играл, но из-за болезни почек рано закончил
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Ответ Александр Кашкаров
Играл, но из-за болезни почек рано закончил
Но это - "не играл", по меркам Мостового, который "20 лет на высшем уровне провёл".
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Абаскаль у него жену увёл чтоли?
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Пейте стопку каждый раз, когда Мостовой упоминает Абаскаля - наслаждайтесь запоем.
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главное чтобы куда-нибудь пропихнули. Мечтаю увидеть как он облажается
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Абаскаль, что, напугал Моста до того, что он теперь вспоминает его каждый раз?
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Он с именем этим ложится, он с именем этим встает!
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Кому интересен этот Мостовой , надо сначала самому добиться а потом критиковать
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Ответ Bartez1986
А царь не в курсе видать, что Слишкович в футбол не играл?
точно не играл? может инфу стоит проверить?
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Ответ TIMOXA1979 TIMOXIN
Чертов Абаскаль, нужно вызывать пять мотоциклетов с пулеметами.
гениально)
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