Мостовой о «Спартаке»: «Логично, что Карпина не рассматривают – зачем? 5 матчей Слишковича без поражений – весомый аргумент. Главное, чтобы Абаскаля опять не пропихнули»

Александр Мостовой поделился мнением о будущем Владимира Слишковича.

Ранее спортивный директор « » Томаш Амарал заявил, что боснийский специалист входит в шорт-лист кандидатов на пост главного тренера.

«Это логично, что не рассматривается, потому что зачем. Зачем фамилия Карпина «Спартаку», он в сборной работает. Логично, что могли бы рассматривать, он свободный тренер, но тоже нет.

А Слишкович – это тот человек, которого месяц назад еще никто не знал вообще, а сейчас пять игр «Спартак» сыграл и ни одной не проиграл. Конечно, весомые аргументы, чтобы назначить его тренером.

Я понимаю, что мы говорим про «Спартак» и там кого-то только за 20 лет не пропихивали. Главное, чтобы опять не пропихнули Абаскаля и чтобы он не вернулся. После того, как убрали , в «Спартаке» и около клуба наладилась атмосфера и результаты», – сказал бывший футболист сборной России.

Слишковича могут оставить главным, Черчесова и Карпина не будет. Главное, что сказал спортивный директор «Спартака»