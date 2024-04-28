Александр Мостовой: «Хотите вернуть настоящий «Спартак» – верните Абаскаля. Не понимаю, почему людей удивляют победы клуба. Избавились от груза, расслабились и играют в футбол»
Александр Мостовой прокомментировал победу «Спартака» над «Локомотивом» (3:2).
«Верните Абаскаля! Если вы хотите вернуть настоящий «Спартак», то верните Абаскаля.
Если говорить о матче, то немного был удивлен составом «Спартака», но сыграли нормально. Изначально прогнозировал победу «Спартака» со счетом 2:1, в один мяч так и победили.
Во втором тайме была пожарная обстановка с обеих сторон. В контратаки убегали по три-четыре футболиста.
Не понимаю, почему людей удивляют победы «Спартака». Избавились от груза, расслабились и теперь играют в футбол», – сказал бывший полузащитник красно-белых.