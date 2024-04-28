Александр Мостовой: «Хотите вернуть настоящий «Спартак» – верните Абаскаля. Не понимаю, почему людей удивляют победы клуба. Избавились от груза, расслабились и играют в футбол»

Теги Спартак Локомотив премьер-лига Россия Александр Мостовой Гильермо Абаскаль Владимир Слишкович Футбол

Александр Мостовой прокомментировал победу «Спартака» над «Локомотивом» (3:2).

«Верните Абаскаля! Если вы хотите вернуть настоящий «Спартак», то верните Абаскаля.

Если говорить о матче, то немного был удивлен составом «Спартака», но сыграли нормально. Изначально прогнозировал победу «Спартака» со счетом 2:1, в один мяч так и победили.

Во втором тайме была пожарная обстановка с обеих сторон. В контратаки убегали по три-четыре футболиста.

Не понимаю, почему людей удивляют победы «Спартака». Избавились от груза, расслабились и теперь играют в футбол», – сказал бывший полузащитник красно-белых.

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6 комментариев
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А почему бы не назначить Юрана? Да Саш? Классный тренер, отечественный! Весь пропитанный духом Спартака, в футбол поиграл!
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Скучно царю что рыжий ушёл
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Да, подтверждаю, Мостовой предсказывал 2:1
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Получается по мнению Мостового настоящий Спартак должен проигрывать, он уже признавался, что не является болельщиком команды...
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Ответ Сергей Лютый
А почему бы не назначить Юрана? Да Саш? Классный тренер, отечественный! Весь пропитанный духом Спартака, в футбол поиграл!
и освободился как раз
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