Александр Мостовой: «Хотите вернуть настоящий «Спартак» – верните Абаскаля. Не понимаю, почему людей удивляют победы клуба. Избавились от груза, расслабились и играют в футбол»

Александр Мостовой прокомментировал победу «Спартака» над «Локомотивом» (3:2).

«Верните Абаскаля! Если вы хотите вернуть настоящий « », то верните Абаскаля.

Если говорить о матче, то немного был удивлен составом «Спартака», но сыграли нормально. Изначально прогнозировал победу «Спартака» со счетом 2:1, в один мяч так и победили.

Во втором тайме была пожарная обстановка с обеих сторон. В контратаки убегали по три-четыре футболиста.

Не понимаю, почему людей удивляют победы «Спартака». Избавились от груза, расслабились и теперь играют в футбол», – сказал бывший полузащитник красно-белых.