Мостовой о «Спартаке»: «На фоне Абаскаля почти любой тренер будет казаться гением. При Слишковиче игроки успокоились, нет прежнего хаоса. Он и ведет себя профессионально, не прыгает на бровке»

Александр Мостовой сравнил методы работы Гильермо Абаскаля и Владимира Слишковича.

«Делать выводы о работе пока очень рано. Но уже сейчас видно, что при нем игроки « » успокоились, стали увереннее действовать, нет такого хаоса, как при .

Хорошо, что и сам Слишкович ведет себя профессионально: он спокоен, сдержан, не прыгает и не бегает на бровке, как предыдущие тренеры «Спартака».

Но говорить, что Слишкович – мастер, который приведет «Спартак» к чемпионству, преждевременно. Еще ведь даже непонятно, надолго ли он в «Спартаке».

А так – на фоне Абаскаля почти любой тренер будет казаться гениальным специалистом, мастером своего дела», – сказал бывший полузащитник красно-белых.