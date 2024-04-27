Мостовой о «Спартаке»: «На фоне Абаскаля почти любой тренер будет казаться гением. При Слишковиче игроки успокоились, нет прежнего хаоса. Он и ведет себя профессионально, не прыгает на бровке»
Александр Мостовой сравнил методы работы Гильермо Абаскаля и Владимира Слишковича.
«Делать выводы о работе Слишковича пока очень рано. Но уже сейчас видно, что при нем игроки «Спартака» успокоились, стали увереннее действовать, нет такого хаоса, как при Абаскале.
Хорошо, что и сам Слишкович ведет себя профессионально: он спокоен, сдержан, не прыгает и не бегает на бровке, как предыдущие тренеры «Спартака».
Но говорить, что Слишкович – мастер, который приведет «Спартак» к чемпионству, преждевременно. Еще ведь даже непонятно, надолго ли он в «Спартаке».
А так – на фоне Абаскаля почти любой тренер будет казаться гениальным специалистом, мастером своего дела», – сказал бывший полузащитник красно-белых.
Напялили на него виртуальную корону и назвали царем, а он поверил
А так он скоморох больше с грязной башкой из Мартышкина Ленинградской области