Мостовой о «Спартаке»: «На фоне Абаскаля почти любой тренер будет казаться гением. При Слишковиче игроки успокоились, нет прежнего хаоса. Он и ведет себя профессионально, не прыгает на бровке»

Теги Спартак премьер-лига Россия Александр Мостовой Гильермо Абаскаль Владимир Слишкович Футбол

Александр Мостовой сравнил методы работы Гильермо Абаскаля и Владимира Слишковича.

«Делать выводы о работе Слишковича пока очень рано. Но уже сейчас видно, что при нем игроки «Спартака» успокоились, стали увереннее действовать, нет такого хаоса, как при Абаскале.

Хорошо, что и сам Слишкович ведет себя профессионально: он спокоен, сдержан, не прыгает и не бегает на бровке, как предыдущие тренеры «Спартака». 

Но говорить, что Слишкович – мастер, который приведет «Спартак» к чемпионству, преждевременно. Еще ведь даже непонятно, надолго ли он в «Спартаке».

А так – на фоне Абаскаля почти любой тренер будет казаться гениальным специалистом, мастером своего дела», – сказал бывший полузащитник красно-белых.

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15 комментариев
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Ну, Гвардиола, Моуриньо, Клопп, всякие Сарри, тоже прыгали на бровке, бегали, и что, они теперь непрофессиональные? Логика у Мостового, конечно... Лучше бы промолчал, чем чушь нести.
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шёл 2035-ый год, а Мостовой всё тараторил про Абасквдя.... скриньте, как говорится
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Любой, кроме Мостового
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царёк когда нибудь забудет Абаскаля? Одна тема, Абаскаль и деньги. Какой же он противный.
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Ответ Денис Ширинов
Любой, кроме Мостового
Никто, кроме Мостового!😁😁😁
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Ответ R14052010
Ну, Гвардиола, Моуриньо, Клопп, всякие Сарри, тоже прыгали на бровке, бегали, и что, они теперь непрофессиональные? Логика у Мостового, конечно... Лучше бы промолчал, чем чушь нести.
Молчать он не умеет. Говорить тоже. Вот такой Мостовой.
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А если бы еще Сливкович начал на бровке мяч чеканить, то Мостовой бы вообще кончил всё!
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На фоне Абаскаля мостовой выглядит жалким

Напялили на него виртуальную корону и назвали царем, а он поверил

А так он скоморох больше с грязной башкой из Мартышкина Ленинградской области
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Мостовой на чеканку проверил?
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Это точно комментарий Мостового? Не уверен насчет чеканки, но профессиональная карьера Слишковича не богаче Абаскаля
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Это точно комментарий Мостового? Не уверен насчет чеканки, но профессиональная карьера Слишковича не богаче Абаскаля
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Мостовой: Слишкович тренировал бы еще лучше, если его помощником был я.
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Ну кто бы, что не говорил, а Спартак заиграл иначе. Более увереннеё, надёжнее. И без тренерской подтанцовки. А это уже что - то.
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Ответ R14052010
Ну, Гвардиола, Моуриньо, Клопп, всякие Сарри, тоже прыгали на бровке, бегали, и что, они теперь непрофессиональные? Логика у Мостового, конечно... Лучше бы промолчал, чем чушь нести.
Ну значит Абаскаль добьется чего-то в других клубах))) Дзюба тоже трениришку не уважал и где золотая ручка и где Унаи)))
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Ответ R14052010
Ну, Гвардиола, Моуриньо, Клопп, всякие Сарри, тоже прыгали на бровке, бегали, и что, они теперь непрофессиональные? Логика у Мостового, конечно... Лучше бы промолчал, чем чушь нести.
А Сарри и вовсе не чеканил, не тренер!
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