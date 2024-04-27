Мостовой считает «Спартак» фаворитом дерби с «Локо»: «Он в хорошем психологическом состоянии после избавления от Абаскаля. Расклад сил – 55 на 45»

Теги Спартак Локомотив премьер-лига Россия Александр Мостовой Чемпионат.com Гильермо Абаскаль Владимир Слишкович Футбол

Александр Мостовой поделился ожиданиями от дерби «Спартака» и «Локомотива».

Команды встретятся в 26-м туре Мир РПЛ. Матч состоится 28 апреля и начнется в 16:15 по московскому времени. 

«Не понимаю, почему дерби ЦСКА – «Спартак» называют скучным. Футбол – это всегда 3:3, 4:5 и так далее? Бывают очень даже интересные 0:0.

В матче «Спартака» с «Локомотивом может быть что-то похожее, потому что это тоже равные команды. Наверное, голы будут, но футбол – это еще и единоборства, борьба, комбинации и ошибки.

Расклад сил между командами сейчас 55 на 45 в пользу «Спартака». «Локомотив» ничего особенного из себя не представляет, мы видели игру с «Пари НН» – они не должны были выигрывать. «Спартак» дома, в хорошем психологическом состоянии после избавления от Абаскаля. Со Слишковичем они играют и ведут себя спокойно», – сказал бывший полузащитник сборной России. 

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4 комментария
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Ответ Алексей Ненахов
Абаскаль, Абаскаль, Абаскаль как мостовой скучает Абаскаль, Абаскаль, Абаскаль мостовой как жить не знает
«Но ты далеко и даже не скучаешь»
+1
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+1
«Локомотив» ничего особенного из себя не представляет, мы видели игру с «Пари НН» – они не должны были выигрывать»

Не видели все-таки
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Абаскаль, Абаскаль, Абаскаль как мостовой скучает
Абаскаль, Абаскаль, Абаскаль мостовой как жить не знает
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Ответ Peter Parker
«Но ты далеко и даже не скучаешь»
И чеканку не изучаеш
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