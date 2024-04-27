Мостовой считает «Спартак» фаворитом дерби с «Локо»: «Он в хорошем психологическом состоянии после избавления от Абаскаля. Расклад сил – 55 на 45»

Александр Мостовой поделился ожиданиями от дерби «Спартака» и «Локомотива».

Команды встретятся в 26-м туре Мир . Матч состоится 28 апреля и начнется в 16:15 по московскому времени.

«Не понимаю, почему дерби ЦСКА – «Спартак» называют скучным. Футбол – это всегда 3:3, 4:5 и так далее? Бывают очень даже интересные 0:0.

В матче «Спартака» с « может быть что-то похожее, потому что это тоже равные команды. Наверное, голы будут, но футбол – это еще и единоборства, борьба, комбинации и ошибки.

Расклад сил между командами сейчас 55 на 45 в пользу «Спартака». «Локомотив» ничего особенного из себя не представляет, мы видели игру с «Пари НН» – они не должны были выигрывать. « » дома, в хорошем психологическом состоянии после избавления от . Со Слишковичем они играют и ведут себя спокойно», – сказал бывший полузащитник сборной России.