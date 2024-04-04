Частные медики предлагают услуги игрокам «Челси» на фоне множества травм в клубе. Двое отказались

Теги Челси премьер-лига Англия травмы Маурисио Почеттино Здоровье Футбол

Частные специалисты по спортивной медицине предлагают услуги игрокам «Челси».

По информации Daily Mail, сторонние медицинские специалисты обращались к ведущим игрокам «Челси», предлагая свои услуги вне контроля клуба.

Сообщается, что футболисты стали чаще обращаться за дополнительной медицинской помощью за пределами своих клубов, поскольку ищут альтернативы более традиционным практикам. Так, некоторые игроки сборной Англии наняли экспертов для работы над телом вне тренировочных площадок клубов.

При этом отмечается, что двое футболистов первой команды «Челси» отвергли предложения практикующих врачей, вместо этого доверившись нынешнему медицинскому штабу клуба. Обычно клубы предпочитают, чтобы их игроки не получали медицинскую помощь извне, но многие прибегают к ней тайно, чтобы не создавать проблем с командами.

В первый сезон Маурисио Почеттино в «Челси» игроки часто получали травмы. В дальнейшем «Челси» надеется усилить меры по предотвращению повреждений, чтобы избежать повторения этой ситуации.

Как стало известно ранее, в настоящее время клуб находится в процессе найма нового руководителя медицинского отдела после того, как бывший главный специалист Димитриос Калояннидис покинул клуб после 14 лет работы. В ближайшие недели «Челси» также планирует добавить в штат тренера по физической подготовке, который должен будет оказать содействие в уменьшение количества травм.

Девять игроков основного состава «Челси» не смогут принять участие в сегодняшнем матче АПЛ против «Манчестер Юнайтед» из-за различных повреждений.

«Челси» наймет нового главу медицинского отдела с зарплатой свыше 250 тысяч фунтов

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14 комментариев
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У Погба возьмите контакты шамана, говорят сильный специалист
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Шарлатаны. Лечат по фотографии.
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Главное чтобы были честные медики.
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Доктор Лю уже вылетел в Лондон, чтобы наладить рацион игроков🎅🏿
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Отказались 2 медиков или игроков..?
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Частные медики - это риски. В том числе риск оказаться на месте Поля Погба, словившего бан за запрещенные препараты.
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А потом все на допинге попадутся
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Вообще когда у людей есть много денег, есть запрос и нет мозгов - а это большинство футболеров - все это замечательное сочетание качеств для жертв всяких мошенников, с нетрадиционными методами.
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Доктор Квинси предлагает препараты для бодрости и повышения энергетического уровня
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Вдвлвлв
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Вовов
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Джеймсу приставьте личного медика чтоб за каждым шагом следил и начинал лечить еще до того как в очередной раз травмируется, а для остальных это лишнее
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В Челси похоже с помощью советов из интернета лечат)
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Доктор Попов уже вышел на Михайло Мудрика?🤭
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