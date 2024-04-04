Частные медики предлагают услуги игрокам «Челси» на фоне множества травм в клубе. Двое отказались

Частные специалисты по спортивной медицине предлагают услуги игрокам «Челси».

По информации Daily Mail, сторонние медицинские специалисты обращались к ведущим игрокам «Челси», предлагая свои услуги вне контроля клуба.

Сообщается, что футболисты стали чаще обращаться за дополнительной медицинской помощью за пределами своих клубов, поскольку ищут альтернативы более традиционным практикам. Так, некоторые игроки сборной Англии наняли экспертов для работы над телом вне тренировочных площадок клубов.

При этом отмечается, что двое футболистов первой команды «Челси» отвергли предложения практикующих врачей, вместо этого доверившись нынешнему медицинскому штабу клуба. Обычно клубы предпочитают, чтобы их игроки не получали медицинскую помощь извне, но многие прибегают к ней тайно, чтобы не создавать проблем с командами.

В первый сезон в «Челси» игроки часто получали травмы. В дальнейшем «Челси» надеется усилить меры по предотвращению повреждений, чтобы избежать повторения этой ситуации.

Как стало известно ранее, в настоящее время клуб находится в процессе найма нового руководителя медицинского отдела после того, как бывший главный специалист Димитриос Калояннидис покинул клуб после 14 лет работы. В ближайшие недели «Челси» также планирует добавить в штат тренера по физической подготовке, который должен будет оказать содействие в уменьшение количества травм.

Девять игроков основного состава «Челси» не смогут принять участие в сегодняшнем матче против «Манчестер Юнайтед» из-за различных повреждений.

«Челси» наймет нового главу медицинского отдела с зарплатой свыше 250 тысяч фунтов